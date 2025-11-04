Cotidiano
Seleção Acreana conquista o Desafio nas categorias Sub-15 e 17
Com grandes apresentações nesta segunda, 3, no Tonicão, a Seleção Acreana venceu o Desafio do Futebol de Base contra Rondônia.
No duelo do Sub-15, o Acre bateu Rondônia por 3 a 0 com gols de Alexander, Kaká e João Vitor. Na partida de ida, em Porto Velho, os acreanos foram derrotados por 2 a 1 e a conquista veio no saldo de gols.
Na partida do Sub-17, os garotos acreanos venceram Rondônia por 5 a 1 com gols de Campinas (2), Marcelo, Ronan e Samuel enquanto Kaique descontou para os rondonienses.
Maydenson e Eriano
“Conseguimos realizar uma grande partida e conquistar o Desafio. Nossa missão era bem complicada por causa da derrota no primeiro jogo, mas conseguimos reverter”, disse o técnico da seleção Sub-15, Maydenson Costa.
“Fizemos nove gols em dois jogos e fomos bem superiores. Sabemos da importância do trabalho de base nesse novo momento do futebol acreano e esse tipo de intercâmbio vai ser importante na formação dos nossos atletas”, declarou o treinador da seleção Sub-17, Eriano Santos (Chumbinho).
Avaliação positiva
Segundo o presidente da Federação de Futebol do Acre(FFAC), Adem Araújo, o objetivo do Desafio foi satisfatório.
“Conseguimos promover essa integração entre os dois Estados e a nossa meta para 2026 é ampliar esse intercâmbio. Nossa ideia é convidar os outros Estados do Norte e mais o Mato Grosso. Queremos tornar o nosso futebol de base mais forte e esses confrontos são um ponto importante”, declarou Adem Araújo.
CT da Baixada derrota o Vasco no Campeonato Estadual
A equipe do CT da Baixada venceu o Vasco por 3 a 2 nesta segunda, 3, no Florestinha, em um duelo válido pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-13. Na outra partida da rodada, Furacão Senador Guiomard e AFEX empataram por 0 a 0.
Duas partidas
A primeira fase do Estadual Sub-13 terá sequência nesta terça, 4, a partir das 15 horas, no Florestinha. Estrelinha e Santa Cruz disputam o primeiro jogo e na sequência o Vila Acre joga contra o Acre Esporte.
Copa Acre Soçaite com duelos das semifinais definidos
Duas partidas fecharam nesta segunda, 3, na quadra do Tangará, a fase de quartas de final da Copa Acre de Futebol Soçaite. No primeiro jogo, o Fox Milan derrotou o Furacão do Norte por 4 a 3. Na segunda partida, o Cafu Auto Peças bateu o Atlético Vila Real por 6 a 4.
Duelos semifinais
As semifinais da Copa Acre são as seguintes: Foz Milan x Atlético Vila Real e Cafu Auto Peças x Furacão do Norte. Os confrontos serão disputados na sexta, 7, na quadra do Tancredo Neves.
Semifinais no feminino
Assermurb A x Assermurb B e Real Sociedade x São Francisco são as semifinais da Copa Acre, no feminino. As partidas vão ser realizadas também na sexta, 7, a partir das 19 horas, na quadra do Tancredo Neves.
Campeonato Estadual terá duas partidas no Álvaro Dantas
A fase de classificação do Campeonato Estadual de Basquete, no masculino, terá duas partidas nesta terça, 4, a partir das 19 horas, no ginásio Álvaro Dantas. Floresta e New City abrem a programação e na sequência, o Atlético enfrenta o Resenha.
Por causa do Enem
Segundo o diretor técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB), professor Manieldem Távora, o Estadual não terá jogos nos dois próximos fins de semana por causa do Enem.
“Teremos jogos nesta terça e na próxima. Alguns atletas estarão realizando as provas do Enem e não tem o menor sentido realizar as partidas nestas datas”, explicou Manieldem Távora.
