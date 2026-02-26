Sejusp promove capacitação em videomonitoramento e reconhecimento facial para servidores do Acre

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) realizou, nos dias 24 e 25 de fevereiro, uma capacitação técnica voltada ao uso de tecnologias aplicadas ao monitoramento urbano. O treinamento foi realizado no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (CIEPS) e reuniu profissionais responsáveis pela operação dos sistemas de videomonitoramento, reconhecimento facial e leitura de caracteres (OCR).

A formação foi direcionada especialmente aos servidores de Rio Branco e de Xapuri e Bujari, onde foram implantados recentemente novos equipamentos de monitoramento urbano. Ao longo dos dois dias, os participantes receberam instruções práticas sobre monitoramento em tempo real, gestão de eventos, extração de imagens, parametrização de alertas, uso do reconhecimento facial e operação dos sistemas de leitura de placas veiculares.

O diretor de Modernização, Tecnologia da Informação e Comunicação da Sejusp, Paulo Felipe Leitão, destacou a importância do uso qualificado dessas ferramentas. “A tecnologia é uma aliada estratégica da Segurança Pública. Quando utilizamos sistemas de videomonitoramento, reconhecimento facial e leitura de caracteres de forma qualificada, conseguimos direcionar o efetivo para ações mais efetivas e orientadas. Em um cenário de demandas crescentes, investir em tecnologia não é substituir o policial, mas potencializar sua atuação”, afirmou.

A iniciativa visa garantir a correta utilização das tecnologias implantadas, padronizar os procedimentos operacionais e ampliar a efetividade das ações de prevenção ao crime e de apoio às investigações conduzidas pelas forças de segurança pública no estado.

A capacitação integra um esforço mais amplo do governo do Acre para modernizar a infraestrutura de segurança nos municípios acreanos, aproximando o interior do estado dos recursos tecnológicos já disponíveis na capital.

