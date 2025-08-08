Seis pessoas ficam feridas após carro perder controle e cair em ribanceira na zona rural de Brasiléia

Seis pessoas ficaram feridas, na tarde desta sexta-feira (8), após um carro perder o controle e cair em uma ribanceira no ramal do km 19, com acesso pela BR-317 (Estrada do Pacífico), zona rural de Brasiléia (AC).

O veículo, um VW Gol de placa HZY-6210, era conduzido por Alisson da Silva Pisco, 26 anos, que seguia para casa acompanhado de mais cinco passageiros. De acordo com as primeiras informações, o automóvel teria perdido os freios ao descer uma ladeira, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção. O carro saiu da estrada e capotou, parando com as rodas viradas para cima.

Além do motorista Alisson, estavam no veículo: Anderlei Xavier Neposimo, 50 anos; Edinaldo Peres de Oliveira, 49; Kauê Pereira Peres, 18; e dois menores, de 11 e 9 anos.

O resgate contou com três ambulâncias e apoio de policiais militares do 5º Batalhão. Segundo informações iniciais, Kauê sofreu escoriações e suspeita de fratura na tíbia; Edinaldo apresentou múltiplas escoriações; Alisson teve dores no pescoço, cefaleia e possível lesão na coluna; e Anderlei apresentou cervicalgia e dores de cabeça. O estado de saúde dos menores não foi informado oficialmente, mas todos foram encaminhados ao hospital e permanecem em observação.

Apesar da gravidade do acidente, nenhuma vítima corre risco de morte. A Polícia Civil deve investigar as causas do ocorrido.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários