fbpx
Conecte-se conosco

Extra

Seis pessoas ficam feridas após carro perder controle e cair em ribanceira na zona rural de Brasiléia

Publicado

13 minutos atrás

em

Seis pessoas ficaram feridas, na tarde desta sexta-feira (8), após um carro perder o controle e cair em uma ribanceira no ramal do km 19, com acesso pela BR-317 (Estrada do Pacífico), zona rural de Brasiléia (AC).

O veículo, um VW Gol de placa HZY-6210, era conduzido por Alisson da Silva Pisco, 26 anos, que seguia para casa acompanhado de mais cinco passageiros. De acordo com as primeiras informações, o automóvel teria perdido os freios ao descer uma ladeira, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção. O carro saiu da estrada e capotou, parando com as rodas viradas para cima.

Além do motorista Alisson, estavam no veículo: Anderlei Xavier Neposimo, 50 anos; Edinaldo Peres de Oliveira, 49; Kauê Pereira Peres, 18; e dois menores, de 11 e 9 anos.

O resgate contou com três ambulâncias e apoio de policiais militares do 5º Batalhão. Segundo informações iniciais, Kauê sofreu escoriações e suspeita de fratura na tíbia; Edinaldo apresentou múltiplas escoriações; Alisson teve dores no pescoço, cefaleia e possível lesão na coluna; e Anderlei apresentou cervicalgia e dores de cabeça. O estado de saúde dos menores não foi informado oficialmente, mas todos foram encaminhados ao hospital e permanecem em observação.

Apesar da gravidade do acidente, nenhuma vítima corre risco de morte. A Polícia Civil deve investigar as causas do ocorrido.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Extra

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO

Publicado

5 horas atrás

em

8 de agosto de 2025

Por

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2025 – COMPRAS.GOV 90118/2025

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de materiais esportivos, visando atender as atividades desenvolvidas pela Gerência de Esporte, da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes no âmbito dos projetos sociais, escolinhas esportivas, campeonatos municipais (urbanos e rurais), eventos esportivos e ações de incentivo à prática esportiva no município de Brasiléia/AC.

Data da Abertura: 27 de agosto de 2025, às 09h30min (horário de Brasília).

O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta a partir do dia 11/08/2025 nos seguintes endereços eletrônicos:  https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/, https://www.gov.br/compras/pt-br e  https://www.brasileia.ac.gov.br/.

 

Brasiléia/AC, 08 de agosto de 2025.

 

Thaísa Batista Monteiro Pontes

Pregoeira

 

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2025 – COMPRAS.GOV 90019/2025

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições prontas, devidamente acondicionadas e transportadas, bem como refeições na modalidade self-service, destinadas a atender às demandas das diversas Secretarias Municipais de Brasiléia – AC.

Data da Abertura: 26 de agosto de 2025, às 09h30min (horário de Brasília).

O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta a partir do dia 11/08/2025 nos seguintes endereços eletrônicos:  https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/, https://www.gov.br/compras/pt-br e  https://www.brasileia.ac.gov.br/.

Brasiléia/AC, 08 de agosto de 2025.

Thaísa Batista Monteiro Pontes

Pregoeira

 

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 005/2025 – COMPRAS.GOV 90005/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia para a reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBS) situadas nas zonas urbana e rural do município de Brasiléia/AC, em atendimento às propostas firmadas entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal de Brasiléia, por meio dos seguintes convênios: Convênio nº 09622.055000123-001 – Reforma da UBS Pedro Oliveira; Convênio nº 09622.055000123-002 – Reforma da UBS Francisco Assis; e Convênio nº 09622.055000123-003 – Reforma da UBS Raimunda Antônia.

Data da Abertura: 29 de agosto de 2025, às 09h30min (horário de Brasília).

O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta a partir do dia 12/08/2025 através do e-mail [email protected] como também nos seguintes endereços eletrônicos:  https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/, https://www.gov.br/compras/pt-br e  https://www.brasileia.ac.gov.br/.

Brasiléia/AC, 08 de agosto de 2025.

 

Thaísa Batista Monteiro Pontes

Agente de Contratação

Comentários

Continue lendo

Extra

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO

Publicado

6 horas atrás

em

8 de agosto de 2025

Por

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae

 AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico SRP nº 23/2025 

  1. OBJETO 

Registro de preços para fornecimento de material de expediente, em atendimento às demandas do órgão gerenciador do registro de preços, no município de rio branco conforme condições es-pecificadas neste edital e seus anexos. 

  1. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS. 

Local da realização: www.redeempresas.com.br; 

Término do prazo para envio de propostas: 18 de agosto de 2025 às 10:45h; 

Início da sessão de disputa de preço: 18 de agosto de 2025 às 11:00h. 

Será sempre considerado o horário de Brasília. 

  1. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS. 

Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública. 

Rio Branco-AC, 08 de agosto de 2025. 

Comentários

Continue lendo

Extra

Homem é executado enquanto dormia em área de invasão em Epitaciolândia

Publicado

9 horas atrás

em

8 de agosto de 2025

Por

Um homem de 26 anos foi executado a tiros enquanto dormia em um sofá, na região conhecida como “Invasão da Nazinha”, no bairro Liberdade, município de Epitaciolândia (AC).

O corpo foi encontrado na manhã desta sexta-feira (8), por volta das 8h, em uma área de difícil acesso, localizada em uma região de barrancos.

A vítima foi identificada como Israel Souza de Oliveira, natural de Epitaciolândia. Segundo informações preliminares, moradores relataram ter ouvido disparos por volta das 20h da quinta-feira (7), mas, devido à periculosidade da área — marcada por disputas entre facções criminosas —, ninguém acionou a polícia naquele momento.

Somente na manhã desta sexta-feira, ao notarem o corpo imóvel e marcas de sangue sob o sofá, vizinhos acionaram a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML), que foi ao local para realizar o resgate.

De acordo com a perícia técnica, Israel foi morto com um tiro na nuca e dois nas costas, o que indica que ele provavelmente foi assassinado enquanto dormia.

A Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar os autores e a motivação do crime.

Novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.

Comentários

Continue lendo