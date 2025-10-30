Acre
Seinfra regulamenta fiscalização de obras e urbanismo com novas regras e prazos
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), publicou nesta quinta-feira, 30, a Instrução Normativa nº 01/2025, que estabelece e regulamenta os procedimentos de fiscalização de obras e urbanismo no âmbito do município.
O documento, assinado pelo secretário Antônio Cid Rodrigues Ferreira, tem como objetivo garantir o cumprimento das leis urbanísticas, edilícias e de posturas municipais, além de reforçar a segurança, a acessibilidade e a organização do espaço urbano da capital acreana.
A normativa regulamenta o trabalho dos auditores fiscais de obras e urbanismo, que passam a seguir diretrizes padronizadas para coibir construções, reformas e demolições irregulares, fiscalizar o uso de espaços públicos e assegurar a proteção da paisagem urbana, conforme previsto na Lei Rio Branco Mais Limpa e no Plano Diretor do Município.
A instrução também define que as fiscalizações poderão ocorrer por denúncia formal, determinação da administração municipal ou por iniciativa do próprio auditor fiscal. Todos os procedimentos deverão ser documentados em relatórios e registros fotográficos.
Em caráter educativo, a Seinfra instituiu o documento de Orientação Fiscal, que permite ao cidadão receber informações e recomendações sobre a legislação urbanística antes da aplicação de penalidades. Caso as orientações não sejam seguidas, poderá ser lavrado um Auto de Notificação.
O texto ainda detalha as penalidades aplicáveis, que incluem advertências, multas, embargo ou interdição de obras, demolição e apreensão de materiais, sempre observando o devido processo legal. Além disso, reforça a fiscalização da acessibilidade em edificações públicas e privadas, exigindo relatórios específicos quando forem constatadas irregularidades nesse aspecto
Segundo a Seinfra, a iniciativa busca aperfeiçoar a atuação dos fiscais e promover maior transparência e eficiência nas ações urbanísticas. A nova regulamentação entrou em vigor na data de sua publicação e será complementada por um Manual de Procedimentos Fiscais, que detalhará as normas para cada tipo de fiscalização.
Comentários
Acre
Processo seletivo para professores temporários é aberto
A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), em parceria com a Secretaria de Administração (SEAD), publicou nesta quinta-feira, 30, o Edital nº 001/SEAD/SEE, para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado à contratação temporária de professores P2 (nível superior) para atuação em diversas modalidades de ensino na rede estadual do Acre.
O certame busca o provimento imediato de vagas e a formação de cadastro de reserva, com carga horária de 25 horas semanais. O processo será organizado pelo Idecan, responsável por inscrições, aplicação de provas, correção e divulgação de resultados. O certame terá validade de dois anos, prorrogável por igual período, conforme necessidade da SEE.
O PSS prevê prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, e os candidatos devem atender a requisitos como: nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos, quitação com obrigações eleitorais e militares, aptidão física e mental, além de registro em conselho profissional quando exigido.
O edital detalha 800 vagas para Educação do Campo, 210 para EJA Urbana, 25 para o programa Aprender é o Caminho, EJA Rural (57), EJA Socioeducativo (26), EJA prisional (23) entre outras oportunidades, distribuídas em municípios como Rio Branco, Porto Acre, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Xapuri e outros. Algumas vagas são destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
Todas as informações, incluindo quadro completo de vagas, cronogramas e requisitos, estão disponíveis no site do Idecan: www.idecan.org.br e no Diário Oficial do Estado do Acre.
Comentários
Acre
Quinta-feira com sol, nuvens e chuvas pontuais; noite será amena no Acre
Nesta quinta-feira (30), o tempo no Acre será marcado pela presença do sol entre nuvens e ocorrência de chuvas pontuais, que podem ser fortes em algumas regiões. A previsão também se estende ao sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, sul e oeste de Mato Grosso, além de áreas da Bolívia (planícies) e do Peru (região de selva), segundo informações do portal O Tempo Aqui.
Regiões leste e sul
Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o dia será de sol com muitas nuvens e possibilidade de chuvas passageiras e isoladas. A chegada de uma fraca onda polar deve deixar a noite mais amena. A probabilidade de chuvas fortes é baixa.
A umidade relativa do ar varia entre 50% e 60% durante a tarde e pode chegar a 95% ao amanhecer. Os ventos sopram de forma contínua, entre fracos e calmos, com rajadas moderadas vindas do sudeste.
Regiões centro e oeste
Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo segue instável, com alta umidade e chuvas a qualquer hora do dia, podendo ser intensas e acompanhadas de raios em alguns pontos. A probabilidade de chuvas fortes é muito alta.
A umidade mínima fica entre 70% e 80% à tarde, e a máxima, entre 90% e 100% no início da manhã. Os ventos sopram fracos, predominando da direção sudeste.
Temperaturas previstas
Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 19°C e 21°C; máximas entre 26°C e 28°C.
Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 18°C e 20°C; máximas entre 26°C e 28°C.
Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 27°C e 29°C.
Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 27°C e 29°C.
Tarauacá e Feijó: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 27°C e 29°C.
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 27°C e 29°C
Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 27°C e 29°C.
Comentários
Acre
Servidores do Acre que atuaram no ex-território receberão quase R$ 1 milhão em retroativos
A Diretoria de Serviços de Aposentados, Pensionistas e Órgãos Extintos (Decipex), vinculada ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, anunciou nesta quinta-feira, 30, a liberação de pagamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2025. No Acre, 28 beneficiários que atuaram no período do ex-território federal serão contemplados com R$ 972.844,07.
Os valores correspondem a pendências salariais, revisões de aposentadorias, pensões, gratificações e outras rubricas não quitadas durante o exercício em que o direito foi reconhecido. Os pagamentos estão previstos para o início de novembro, e poderão ser conferidos no contracheque de outubro.
Em todo o país, o montante liberado soma R$ 162,3 milhões, beneficiando 4.125 pessoas, entre servidores ativos, aposentados e pensionistas. A maior parte dos recursos será destinada a aposentados e pensionistas civis, que juntos receberão mais de R$ 106 milhões.
De acordo com a Portaria Conjunta nº 2/2012, que regulamenta o pagamento de valores de exercícios anteriores na administração pública federal, a quitação segue critérios de prioridade com base na data de autorização do processo. Assim, pedidos mais antigos terão preferência no recebimento, até o limite orçamentário definido pelo governo.
Os servidores do ex-território do Acre estão entre os contemplados em um esforço nacional para regularizar direitos de antigos funcionários federais. Processos não incluídos nesta fase permanecerão pendentes, aguardando nova liberação orçamentária.
A consulta aos valores individuais pode ser feita por meio do contracheque disponível no SouGov.br, e dúvidas podem ser encaminhadas diretamente aos canais oficiais da Decipex.
Você precisa fazer login para comentar.