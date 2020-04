Durante o período de pandemia do novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, não só a segurança da capital acreana, bem como todos os 22 municípios do estado têm sido prioridade do Governo do Estado por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp).

Na manhã desta quinta-feira, 23, o secretário Paulo Cézar Santos, juntamente com o comandante geral da Polícia Militar do Acre e o delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, realizou uma videoconferência com os prefeitos dos municípios de Xapuri, Bujari, Sena Madureira, Manoel Urbano, Mâncio Lima, Porto Acre e Marechal Thaumaturgo para discutir a segurança e alinhar as necessidades desses municípios durante o período de isolamento social.

Entre as demandas expostas pelos prefeitos que participaram da videoconferência estão o pedido de uma atenção maior em relação às aglomerações públicas, como filas em bancos, mais segurança nas casas lotéricas e em áreas de maior incidência de criminalidade.

Na ocasião, o secretário falou sobre o plano de contingência do Sistema de Segurança Pública que envolve 29 ações em 3 eixos estratégicos. Esses eixos estão destinados ao fortalecimento do isolamento social e o aporte necessário para que as ações de saúde e de assistência social que estão sendo desenvolvidas pelo estado e municípios, sejam feitas em um ambiente de harmonia e tranquilidade.

“As nossas ações passam por um aporte aos órgãos federais no que diz respeito ao fechamento de fronteira que foi deliberado pelo governo federal. Então, nós temos hoje diversas ações de apoio às Polícias Federal e Rodoviária Federal, bem como ao Exército Brasileiro”, destacou Paulo Cézar.

Durante o encontro por videoconferência, o secretário ressaltou ainda que além das ações policiais de combate aos crimes de fronteira em geral, durante o isolamento social, os municípios contam ainda com um trabalho de prevenção da Covid-19.

“Montamos postos de fiscalização sanitária nas rodovias federais, onde integrantes do sistema de segurança pública realizam um trabalho não só de fiscalizar, bem como orientar os condutores e passageiros sobre a importância de seguir o decreto governamental e os cuidados primordiais para evitar a propagação do vírus naquela região”, completou.

Em relação às ações da Polícia Militar do Acre, o comandante Ulisses Araújo deixou claro que a Polícia Militar, além do trabalho que já faz parte do cotidiano das guarnições no interior do estado, vem orientando à população em relação ao cumprimento das normas do decreto tanto estadual quanto municipal.

O momento foi esclarecedor também falar para da ação da Polícia Civil de fiscalizar e notificar estabelecimentos que insistem em descumprir as normas estabelecidas do decreto. De acordo com o delegado Henrique Maciel, a orientação é que no interior os delegados prestem uma atenção redobrada à população, nesse momento de pandemia.

“Mesmo dentro das nossas limitações nós temos prestado todo o apoio necessário nas fiscalizações e orientações para garantir o cumprimento do decreto, em especial no tocante a notificações nesse primeiro momento e, se necessário, em caso de insistência no descumprimento das normas, o responsável terá que responder pelo Termo Circunstanciado em relação ao crime de desobediência”, explicou.

Comentários