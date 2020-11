Com G1

Onze veículos apreendidos em operações contra o tráfico de drogas no Acre vão ser leiloados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) no dia 14 de dezembro.

Nessa quinta-feira (26), a secretaria divulgou a portaria com o horário, local e outras informações sobre o evento.