A comunicação entre as unidades que formam o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) deu um grande salto tecnológico. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), recebeu na última terça feira, 25, o primeiro lote de equipamentos de comunicação, adquirido dentro do Plano de Ação de Enfrentamento à Criminalidade, do Ministério da Justiça e comprados na Espanha e Inglaterra.

Com um investimento de aproximadamente R$ 1,4 milhão, o Estado vai reforçar a comunicação entre o Ciosp e todas as unidades fixas e móveis do Sistema Integrado de Segurança Pública. São 6 torres de médio e baixo alcance, 5 rádios fixos, 100 rádios em viaturas e 210 rádios portáteis. Esses equipamentos possuem comunicação criptograda, que impedem que a frequência seja invadida por qualquer outro equipamento. “A instalação dos rádios começa imediatamente. As torres vamos instalar a partir da primeira semana de setembro. Assim ampliaremos o alcance e iremos melhorar a comunicação entre todas as bases, na capital e no interior”, explica o tenente da PM Carlos Maicon Viga, chefe do Departamento de Modernização, Tecnologia de Informação e Comunicação da Sejusp.

As torres serão instaladas em pontos onde a comunicação entre as bases e as unidades móveis vêm exigindo maior alcance. Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, no Juruá, vão receber uma torre cada. Tarauacá também será contemplada. Na capital, o reforço na comunicação vai ampliar o alcance na área do Segundo Distrito e na região da Transacreana.

Parceria com a Polícia Rodoviária Federal

Esta etapa do programa vai fortalecer ainda mais a parceria da Segurança Pública do Estado com a Polícia Rodoviária Federal, que já dura mais de quatro anos. Segundo Viga, a Sejusp vai compartilhar com a PRF, o uso das duas antenas que sejam instaladas na capital.

Para o gerente do Programa do Rádio Digital da PRF, Mac Maillan, o uso compartilhado da estrutura de comunicação entre as polícias vai garantir uma economia de quase R$ 5 milhões do dinheiro público. “Ao invés da gente construir uma estrutura para cada instituição, vamos compartilhar a mesma rede, as mesmas antenas, integrando ainda mais o trabalho das forças de segurança”, explicou.

Instalação de torres de longo alcance

Na segunda etapa do Programa, a Sejusp vai instalar 3 Estações de Rádio Base (ERB) de 60 metros de altura, equipamentos com capacidade longo alcance. Para reforçar a cobertura e evitar que o sistema fique inoperante em caso de problema nas torres em funcionamento, o secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel Paulo César Santos, determinou abertura de processo de licitação para aquisição e implantação do sistema de dualidade, com mais 25 ERBs. Esse suporte reserva será acionado toda vez que ocorrer uma pane em uma das torres.

