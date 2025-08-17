Segurança Pública realiza primeiro voo após inauguração da Base de Aviação do Juruá

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) realizou neste sábado, 16, o primeiro voo oficial após a inauguração da nova Base de Aviação do Juruá, em Cruzeiro do Sul. O passeio marcou o início simbólico das atividades da base aérea e foi realizado com o vencedor da promoção “Um Dia com a Segurança”, promovida durante a Expoacre Juruá 2025.

O ganhador, Heberte Gomes, teve a oportunidade de sobrevoar os principais pontos turísticos de Cruzeiro do Sul e também a própria residência. Emocionado, ele descreveu a experiência como um sonho realizado. “Coloquei apenas um bilhete e fui sorteado. Nunca achei que fosse possível, porque no ano passado eu coloquei três cartões e não consegui. Mas hoje estou aqui, com nervosismo, porém muito feliz”, afirmou.

Heberte convidou um amigo para acompanhá-lo no voo. “Eu e meu amigo combinamos no dia do sorteio que, se algum de nós fosse sorteado, levaria o outro. E agora vamos voar”, contou.

O voo panorâmico foi acompanhado por equipes da Segurança Pública e marcou uma nova fase para a região do Juruá. Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, o momento é histórico. “É um sonho inimaginável termos uma base com essa qualidade aqui no Juruá. Estrear com esse voo oficial após a inauguração é um ícone para a segurança pública. Quem ganha com isso é a sociedade, pois mostramos a presença do Estado em todas as partes do Juruá”, declarou.

A Base de Aviação do Juruá é fruto de um investimento de quase R$ 6 milhões, obtidos por meio de operações de crédito com o Banco do Brasil e viabilizados pela Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan). A obra vai atender aos municípios de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, além de reforçar a segurança em Cruzeiro do Sul.

