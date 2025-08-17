A Base de Aviação do Juruá é fruto de um investimento de quase R$ 6 milhões, obtidos por meio de operações de crédito com o Banco do Brasil e viabilizados pela Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan). A obra vai atender aos municípios de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, além de reforçar a segurança em Cruzeiro do Sul.
Segurança Pública realiza primeiro voo após inauguração da Base de Aviação do Juruá
A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) realizou neste sábado, 16, o primeiro voo oficial após a inauguração da nova Base de Aviação do Juruá, em Cruzeiro do Sul. O passeio marcou o início simbólico das atividades da base aérea e foi realizado com o vencedor da promoção “Um Dia com a Segurança”, promovida durante a Expoacre Juruá 2025.
O ganhador, Heberte Gomes, teve a oportunidade de sobrevoar os principais pontos turísticos de Cruzeiro do Sul e também a própria residência. Emocionado, ele descreveu a experiência como um sonho realizado. “Coloquei apenas um bilhete e fui sorteado. Nunca achei que fosse possível, porque no ano passado eu coloquei três cartões e não consegui. Mas hoje estou aqui, com nervosismo, porém muito feliz”, afirmou.
Heberte convidou um amigo para acompanhá-lo no voo. “Eu e meu amigo combinamos no dia do sorteio que, se algum de nós fosse sorteado, levaria o outro. E agora vamos voar”, contou.
O voo panorâmico foi acompanhado por equipes da Segurança Pública e marcou uma nova fase para a região do Juruá. Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, o momento é histórico. “É um sonho inimaginável termos uma base com essa qualidade aqui no Juruá. Estrear com esse voo oficial após a inauguração é um ícone para a segurança pública. Quem ganha com isso é a sociedade, pois mostramos a presença do Estado em todas as partes do Juruá”, declarou.
Homem é atacado a golpes de terçado ao tentar retirar moto roubada em Rio Branco
Cleiton Costa, de 26 anos, havia participado de assalto a residência de policial; vítima está em estado grave
Na madrugada deste domingo (17), Cleiton Costa da Silva, de 26 anos, foi brutalmente atacado a golpes de terçado enquanto tentava retirar de uma residência a motocicleta que havia sido roubada horas antes, no bairro Santa Inês, Segundo Distrito de Rio Branco.
De acordo com a Polícia, no sábado (16), Cleiton e um comparsa invadiram a casa de um policial na rua da Sanacre, renderam o filho do servidor e levaram uma Honda NXR 160 Bros, de cor preta e placa SQU-4H31. O veículo foi escondido em uma residência na rua Eloá.
Ao retornar ao local para buscar a moto, Cleiton foi surpreendido por homens ainda não identificados, que desferiram vários golpes de terçado em sua cabeça. Após o ataque, os agressores fugiram.
Populares acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou ambulâncias de suporte básico e avançado. Cleiton foi intubado e levado em estado grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco.
Durante a perícia, a polícia localizou uma espingarda e munições dentro da casa onde a moto estava escondida. Tanto a arma quanto o veículo roubado foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla).
O caso está sob investigação da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e será transferido à Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).
Desentubado: Jornalista Otávio Damasceno apresenta melhora e deve deixar UTI caminhando nos próximos dias
O repórter da TV 5, Otávio Damasceno, de 20 anos, apresentou melhora significativa em seu quadro clínico neste sábado (16). Internado na UTI do pronto-socorro de Rio Branco desde a última segunda-feira (11), após um grave acidente de motocicleta na BR-364, no município do Bujari, o jovem foi desentubado e já respira sem auxílio de aparelhos.
De acordo com familiares, Damasceno está consciente, reconhece pessoas próximas e chegou a conversar brevemente com o irmão, demonstrando lucidez. Os médicos explicaram que a sonolência apresentada é um efeito esperado, já que o paciente permaneceu cinco dias sob sedação contínua.
O acidente aconteceu quando a motocicleta conduzida pelo jornalista colidiu na traseira de um ônibus escolar que saía de um ramal para acessar a rodovia. Com o impacto, Damasceno sofreu traumatismo cranioencefálico grave, trauma fechado no tórax e fraturas no punho e em dedos da mão esquerda.
No boletim médico anterior, divulgado na última quinta-feira (14), a equipe já havia informado sobre a redução da sedação, estabilidade nos sinais vitais e exames de imagem que demonstravam evolução positiva. Inicialmente, havia suspeita de lesão no baço, mas novas análises confirmaram apenas uma contusão, sem necessidade de cirurgia.
A expectativa dos médicos é que o jornalista deixe a UTI caminhando nos próximos dias, à medida que continue respondendo bem ao tratamento.
Polícia Militar apreende duas armas e prende suspeitos em operações no Acre
Primeira ocorrência foi na BR-364, em Bujari; a segunda no bairro Quinze, em Rio Branco, onde também foi encontrada cocaína
A Polícia Militar do Acre apreendeu duas armas de fogo em operações realizadas na sexta-feira (15). As ações ocorreram em Bujari e Rio Branco, resultando na prisão de dois suspeitos.
Em Bujari, policiais da Companhia de Policiamento Comunitário abordaram um veículo suspeito na BR-364 e encontraram um revólver calibre .38 com munições no porta-luvas. O motorista, sem registro da arma, foi preso e levado à Delegacia de Flagrantes.
Já no bairro Quinze, em Rio Branco, uma equipe do 2º Batalhão surpreendeu um grupo em atitude suspeita. Um dos homens estava com um revólver .38, seis munições e uma porção de cocaína. Ele também foi detido e encaminhado para a delegacia.
