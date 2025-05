Segurança Pública participa da Formação de Profissionais da Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência

A Secretaria de Agricultura pretende utilizar os implementos em programas de mecanização agrícola e de construção de açudes

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) liberou, nesta quarta-feira, 28, R$ 35 milhões ao governo do Acre. Os recursos serão utilizados na execução de obras de pavimentação e restauração de rodovias estaduais, saneamento básico e aquisição de maquinário agrícola.

Para a área da infraestrutura, o Estado contará com R$ 29,5 milhões, provenientes de emenda parlamentar do senador Marcio Bittar. A maior parte deste investimento será utilizada na recuperação das rodovias AC-10, AC-40, AC-90, AC-445 e AC-475. Os recursos também contemplam a pavimentação de 10,6 quilômetros do Ramal dos Paulistas, na Vila do V, em Porto Acre.

Dando continuidade às melhorias na rodovia AC-405, o governo, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), vai fazer a restauração de 10,3 quilômetros da estrada, no trecho entre o Aeroporto de Cruzeiro do Sul e o entroncamento com a rodovia AC-407. O serviço contemplará a implantação de novo pavimento, ciclofaixa, acostamento e alteamento de uma parte da pista.

Para fortalecer a produção no campo, o governo recebeu R$ 4,2 milhões (destinados pela ex-senadora e atual vice-governadora Mailza Assis), que serão empregados na compra de máquinas e equipamentos. A Secretaria de Agricultura pretende utilizar os implementos em programas de mecanização agrícola e de construção de açudes.

O Estado também obteve R$ 1,2 milhão para construção de sistemas de abastecimento de água nos municípios de Capixaba e Senador Guiomard. O valor é oriundo de emenda parlamentar da ex-deputada federal Vanda Milani.

As tratativas para a liberação dos recursos contaram com a participação da Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac). “Nossa equipe participou de diversas reuniões, para que esses valores pudessem ser viabilizados. Ver o resultado do nosso trabalho se concretizando em grandes investimentos para o estado e em melhoria de vida da população é sempre muito importante”, afirmou Fabio Rueda, gestor do órgão acreano na capital do país.

