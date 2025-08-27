Acre
Segurança Pública do Acre e Peru fortalecem integração e combate a crimes transfronteiriços
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), está participando de uma série de agendas no Peru com o objetivo de fortalecer a integração regional e intensificar o combate a crimes em áreas de fronteira. A comitiva acreana esteve nesta quarta-feira, 27, no Departamento de Ucayali, onde participou de reuniões estratégicas com autoridades peruanas.
A delegação foi composta pelo secretário de Segurança Pública, José Américo Gaia; pelo secretário de Planejamento, Ricardo Brandão; pelo secretário adjunto da Casa Civil, Ítalo Medeiros; e pelo secretário de Ciência, Indústria e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita. Os encontros fazem parte de uma agenda de aproximação institucional entre os dois países, com foco em ações conjuntas de segurança pública e desenvolvimento regional.
Durante as reuniões, o secretário José Américo Gaia se encontrou com representantes das forças de segurança do Peru para tratar de questões ligadas à fiscalização nas regiões fronteiriças entre Pucallpa (Peru) e Cruzeiro do Sul (Brasil). “Precisamos fortalecer essa conexão institucional, especialmente com o Departamento de Ucayali. Já temos uma boa relação com Madre de Dios, principalmente pela proximidade com Puerto Maldonado. No entanto, é essencial consolidar essa mesma parceria com Ucayali, por meio de municípios estratégicos como Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo”, afirmou.
O secretário de Segurança também ressaltou a criação do Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI), sediado em Manaus, que já está em operação e será oficialmente inaugurado no próximo dia 9 de setembro. O centro reúne representantes dos nove estados da Amazônia Legal e oficiais de ligação de sete países vizinhos, incluindo o Peru.
Investimentos que fortalecem a integração entre os países vizinhos
Os investimentos realizados pelo Governo do Estado na área da segurança pública, também foram apresentados durante as agendas, com destaque para a instalação do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) de Cruzeiro do Sul e a base do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER), estruturas que permitem o deslocamento ágil de aeronaves e a atuação coordenada entre as forças de segurança no Vale do Juruá. Também foi destacado o avanço tecnológico no monitoramento e prevenção de crimes, com a implementação de sistemas de videomonitoramento em 18 municípios, uso de drones e veículos aéreos não tripulados de longo alcance, tecnologias de reconhecimento facial e a integração de dados criminais ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp).
“Hoje conseguimos acompanhar, em tempo real, a movimentação de veículos nas fronteiras e nas divisas do estado. A tecnologia tem sido uma aliada fundamental, especialmente com o uso de drones e internet via satélite, que ampliam nossa capacidade de atuação nas regiões mais remotas”, ressaltou.
Durante os encontros, o secretário reforçou a importância de formalizar protocolos de intenções entre o governo acreano e o Departamento de Ucayali, visando o compartilhamento de informações, apoio logístico e integração operacional. “A formalização dessa parceria com Ucayali representará um avanço significativo. A prevenção precisa vir antes da repressão, e isso só será possível com informação rápida e ação coordenada. O Acre está totalmente aberto a fortalecer essa aliança. Inclusive, estendemos o convite às autoridades peruanas para que conheçam de perto nossa estrutura de segurança em Rio Branco e Cruzeiro do Sul”, finalizou.
Polícia Bolívia apreende 10 kg de maconha na divisa com Epitaciolândia; três suspeitos fogem para o município
Operação no bairro Evo Morales, em frente a Epitaciolândia, resultou na prisão de um boliviano; autoridades investigam rede de tráfico binacional
Em operação realizada nesta na fronteira, autoridades bolivianas apreenderam 10 quilos de maconha em uma residência no bairro Evo Morales, comunidade de Cobija que faz divisa com Epitaciolândia (AC) através do igarapé Bahia.
Um suspeito foi preso em flagrante e já foi transferido para prisão preventiva de 30 dias na Penitenciária Modelo Villa Busch, conforme anunciou em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (27) o procurador de Substâncias Controladas do Departamento de Pando, Dr. Sandro Durán Saldaña.
Três outros indivíduos conseguiram fugir durante a ação, atravessando o igarapé para o lado brasileiro. De acordo com as autoridades, os fugitivos invadiram uma casa no bairro Evo Morales e abandonaram um pacote com drogas antes de desaparecer na área urbana. As polícias de Cobija suspeitam que traficantes bolivianos e brasileiros atuam em conjunto na região transfronteiriça entre Brasileia, Epitaciolândia e Cobija.
Investigações conjuntas estão em andamento para localizar os suspeitos, com revisão de imagens de monitoramento em casas localizados perto das margens do igarapé Bahia e cooperação entre forças de segurança dos dois países. O nome do detido não foi divulgado para não comprometer as investigações.
PREPARANDO PARA O FUTURO
Redação Nota 1009 chega a Sena Madureira
Iniciativa da ALEAC já beneficiou que dois mil adolescentes, alunos de escolas públicas do estado do Acre
Hoje, quarta-feira, 27 de agosto mais uma etapa do projeto Redação Nota 1000, da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Acre (ELA) foi concluída, desta vez no município de Sena Madureira envolvendo 220 alunos, das escolas Dom Júlio Matiolli e Assis Vasconcelos.
Após dois dias de formação com professores da ELA que capacitaram os adolescentes com técnicas e dicas para um desempenho na redação do ENEM. O presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, Deputado Gilberto Lira e o presidente do Legislativo estadual, Deputado Nicolau Júnior participaram do evento de encerramento.
Os diretores das escolas agradeceram ao presidente da Assembleia por oferecer as condições para que a oficina pudesse ser realizada nas escolas de Sena Madureira e seus alunos pudessem receber as informações que complementam os conhecimentos que recebem durante o ano letivo
O presidente Nicolau Júnior disse aos alunos que esse projeto pertence ao Acre, porque tem como objetivo “contribuir para criar condições para que os adolescentes tenham mais oportunidades que um futuro melhor”. Já o deputado Gilberto Lira, que é de Sena Madureira disse aos alunos que desde o primeiro evento do projeto Redação Nota 100 percebeu o quanto era importante para prepara os alunos para o ENEM e “na mesma hora fiz um pedido para o nosso presidente Nicolau, para que pudéssemos realizar o projeto aqui em Sena e hoje ele é realidade”, destacou Lira.
Todos os participantes receberam certificado de participação e alguns, que se destacaram, receberam homenagem especial.
Foram eles:
Yuri de Souza Lima (AEE – Atendimento de Educação Especial), Tiago Celestino de Sousa (AEE), Graciele Feiotosa Augusto (Indígena), além de Ivan Alves de Alencar; Raquel Santos de Souza, todos da Escola Dom Júlio Matiolli. Os destaques da Escola Assis Vasconcelos foram: Célio Alves da Silva e Raquerolen da Silva Mota.
Dentro todos os participantes do projeto Redação Nota 1000 foram premiadas as três maiores notas na redação simulada realizada ao final do projeto. Os vencedores foram: Nayara Tavares da Silva; Rissandra de Oliveira; e Livia Santos de Oliveira.
Educação do Acre realiza mostra Viver Ciência Itinerante em Brasileia
A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), por meio do Departamento de Inovações Educacionais, realizou nesta terça-feira, 26, nas dependências da Escola Maria das Graças Rocha, em Brasileia, mais uma edição da mostra Viver Ciência Itinerante.
A solenidade de abertura contou com a presença do chefe do Departamento de Inovações Educacionais, professores Anderson Melo, representante do núcleo da SEE em Brasileia, professora Maria Cecília Oliveira, além do prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado.
Com o tema “Das águas da Amazônia aos oceanos – conexões que sustentam a vida e a cultura”, diversas escolas de Brasileia e de Epitaciolândia apresentaram os mais diversos trabalhos relacionados ao meio ambiente, à questão da sustentabilidade e da diversidade cultural e ambiental.
Além dos trabalhos apresentados pelas escolas, diversos núcleos da Divisão de Inovações Educacionais, como o de Automação e Robótica (Nare), o de Incentivo ao Conhecimento (NIC), o de Tecnologia Educacional (NTE) e o de Matemática e Ciências Aplicadas (NMCA) também apresentaram ações durante a mostra Viver Ciência Itinerante em Brasileia.
O NTE, por exemplo, levou para a mostra tablets com o jogo Guardiães Digitais, produzido pelo próprio núcleo e que fala sobre a segurança digital, sobre privacidade nas redes e os cuidados que se deve ter com a internet. Já o Nare levou objetos inteligentes da robótica.
O NIC, por sua vez, levou para interagir com os alunos os óculos de realidade virtual e o NMCA apresentou os mais diversos jogos como forma de trabalhar conceitos matemáticos com os estudantes.
O estudante Lorran Ferreira, da Escola São Luiz Gonzaga, localizada na zona rural de Epitaciolândia, gostou muito dos óculos de realidade virtual. “Dá um pouco de medo, no início, mas depois vem a alegria”, disse ele. Já a aluna Mariah Ribeiro, da Escola Graça Rocha, achou os jogos matemáticos interessantes. “Ajuda a gente a utilizar a mente e também a nossa coordenação motora”, frisou.
O chefe do Departamento de Inovações Educacionais, professor Anderson Melo, destacou que um dos objetivos da Viver Ciência Itinerante é fomentar a pesquisa científica e contribuir para a realização do trabalhos dos alunos e mostrar o quanto a ciência é importante na vida da comunidade escolar.
“Estamos hoje aqui em Brasileia para trazer, mais uma vez, a edição da mostra Viver Ciência Itinerante e mostrar o quanto a ciência é importante na vida de todos nós, sobretudo para os estudantes, que são os futuros profissionais e, com certeza, profissionais de altíssima qualidade”, frisou.
Além dos trabalhos do núcleos e também das escolas envolvidas, a mostra ainda teve um palco cultural e também o planetário, onde os estudantes puderam ter uma experiência com o universo, conhecendo as estrelas, planetas e galáxias.
O aluno Paulo Santos do Nascimento, que estuda na Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Valéria Bispo Sabala, localizada na zona rural de Brasileia, disse que a experiência de estar no planetário foi fantástica. “A gente mora na zona rural e costuma olhar as constelações e agora fiquei sabendo de um monte de coisa”, disse.
Quem gostou muito da experiência do planetário foi o aluno Jonas Carvalho, também da Escola Rural Valéria Bispo. “Foi uma experiência muito boa, uma imersão positiva. Conhecer as constelações foi muito importante”, destacou.
