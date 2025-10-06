Geral
Segurança Pública do Acre celebra chegada de nova aeronave do Corpo de Bombeiros
A segurança pública do Acre será ainda mais fortalecida com a chegada, em terras brasileiras, do novo avião do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), o modelo CESSNA Grand Caravan EX. A aeronave promete ampliar de forma significativa a capacidade de resposta em situações de emergência, salvamento e apoio logístico em todo o território acreano.
A aeronave, que chegou ao Brasil na noite deste sábado, 4, encontra-se em fase de deslocamento para os ajustes técnicos e trâmites documentais necessários, com previsão de chegada ao estado até o final de 2025. Já preparada para operar, ela reforçará atividades de controle ambiental e fiscalização do desmatamento, além de prestar apoio em serviços de atendimento pré-hospitalar.
“Esse investimento representa um marco para a segurança e a resposta rápida a emergências em nosso estado, especialmente em regiões de difícil acesso. Com essa aeronave, reforçamos nossa capacidade de salvar vidas, transportar equipes e insumos com mais agilidade e atuar de forma ainda mais eficiente em operações de resgate, combate a incêndios e apoio humanitário. É o Acre avançando com responsabilidade, compromisso e respeito à nossa população”, destacou o governador Gladson Camelí.
De acordo com o comandante-geral do CBMAC, coronel Charles Silva, o avião representa um importante reforço à estrutura operacional do governo do Estado, ampliando a integração entre as forças de segurança e as ações de defesa civil e saúde pública.
“O Grand Caravan será um equipamento de uso estratégico. Ele permitirá a realização de serviços aeromédicos em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, apoio às ações policiais das demais instituições de segurança pública, além de serviços de transporte de tropa e suporte logístico nas operações de defesa civil, tanto do governo do estadual quanto das pefeituras”, destaca o comandante.
A aquisição do modelo foi viabilizada por meio de uma cooperação entre o Estado e o Ministério Público do Trabalho (MPT) em dezembro de 2023, com custo de quase US$ 5,8 milhões, o equivalente, na cotação da época de R$ 4,84, a pouco mais de R$ 28 milhões.
O avião CESSNA Grand Caravan EX vem equipado com kit aeromédico e instrumentos especializados para operações de resgate, incluindo bomba de infusão, monitor cardíaco, desfibrilador, incubadora neonatal e ventilador pulmonar.
O coronel Charles ressalta que a aeronave faz parte de um conjunto de investimentos que o governo do Acre vem realizando para modernizar e otimizar os atendimentos emergenciais, garantindo maior agilidade e eficiência nas ações em benefício dos cidadãos acreanos.
“É mais um equipamento que vem para fortalecer o sistema de proteção e defesa social do Acre, melhorando a capacidade de atendimento do Estado e oferecendo respostas mais rápidas e seguras à população”, completa.
Acusados por planejar e matar colono tem júri marcado
A Justiça do Acre marcou o julgamento dos presidiários Benigno Queiroz Sales e Risonete Borges Monteiro, réus pelo assassinato do colono Francisco Campos.
A sessão será realizada no dia seis de novembro deste ano, no Tribunal do Júri, do Fórum de Xapuri.
O colono Francisco Campos Barbosa, que era conhecido como “Chico Abreu”, foi morto a tiros, em 25 de novembro de 2022.
O crime aconteceu, na propriedade da vítima, localizada na zona rural de Xapuri.
Chico Abreu foi morto com um disparo de espingarda, efetuado por Benigno Sales, que havia sido contratado recentemente como caseiro.
Dias após o crime, Benigno foi preso pela Polícia Civil no município de Epitaciolândia. Com o avanço das investigações, Risonete Borges — então esposa da vítima — também foi detida, apontada como a mandante do assassinato.
De acordo com a Polícia Civil, o casal teria planejado o crime com o objetivo de tomar posse da propriedade rural de Chico Abreu e roubar cerca de R$ 8 mil que ele guardava.
Comerciante reage e imobiliza ladrão que tentou roubar produtos no Centro de Cruzeiro do Sul
Suspeito foi contido por funcionários após tentativa de furto e agressão com faca; homem já havia roubado o mesmo estabelecimento no dia anterior.
Um comerciante e seus funcionários reagiram a uma tentativa de furto e imobilizaram um homem no Centro de Cruzeiro do Sul na tarde de sábado (4). O suspeito foi detido até a chegada da Polícia Militar e preso em flagrante.
Segundo a vítima, as câmeras de monitoramento registraram o momento em que o homem entrou no comércio e pegou dois fardos de sabão. O comerciante então foi até o local e conseguiu recuperar os produtos, iniciando uma luta corporal com o acusado, que sacou uma faca e tentou atingir um dos funcionários.
Os homens que estavam no estabelecimento conseguiram conter o agressor até a chegada da Polícia Militar. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.
De acordo com o comerciante, o mesmo homem havia furtado outro objeto do estabelecimento no dia anterior.
PMAC apreende arma de fogo e flagra desmatamento em Sena Madureira
A Polícia Militar do Acre, por meio do 8º Batalhão, constatou, na manhã do último sábado, 4, indícios de derrubada recente de vegetação e realizou a apreensão de uma espingarda calibre 36 durante ações da Operação Protetor dos Biomas no Ramal Água Boa, zona rural do município de Sena Madureira.
Durante o patrulhamento ambiental e vistoria em polígonos mapeados com alertas de desmatamento, a guarnição identificou atividades suspeitas em uma área correspondente a aproximadamente 2,3 hectares. No local, os policiais visualizaram foco de queimada sobre vegetação recém derrubada e um indivíduo evadiu-se para a mata ao perceber a presença da equipe.
Nas diligências realizadas nas proximidades, os militares localizaram um ponto de apoio aparentemente utilizado pelo suspeito, onde foi encontrada uma espingarda calibre 36 com quatro cartuchos, sendo um intacto e três deflagrados. Devido ao desgaste, marca e numeração da arma estavam ilegíveis, impossibilitando sua identificação imediata.
O material foi apreendido e encaminhado às autoridades competentes para os devidos procedimentos legais.
