Segurança Pública do Acre celebra chegada de nova aeronave do Corpo de Bombeiros

A segurança pública do Acre será ainda mais fortalecida com a chegada, em terras brasileiras, do novo avião do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), o modelo CESSNA Grand Caravan EX. A aeronave promete ampliar de forma significativa a capacidade de resposta em situações de emergência, salvamento e apoio logístico em todo o território acreano.

A aeronave, que chegou ao Brasil na noite deste sábado, 4, encontra-se em fase de deslocamento para os ajustes técnicos e trâmites documentais necessários, com previsão de chegada ao estado até o final de 2025. Já preparada para operar, ela reforçará atividades de controle ambiental e fiscalização do desmatamento, além de prestar apoio em serviços de atendimento pré-hospitalar.

“Esse investimento representa um marco para a segurança e a resposta rápida a emergências em nosso estado, especialmente em regiões de difícil acesso. Com essa aeronave, reforçamos nossa capacidade de salvar vidas, transportar equipes e insumos com mais agilidade e atuar de forma ainda mais eficiente em operações de resgate, combate a incêndios e apoio humanitário. É o Acre avançando com responsabilidade, compromisso e respeito à nossa população”, destacou o governador Gladson Camelí.

De acordo com o comandante-geral do CBMAC, coronel Charles Silva, o avião representa um importante reforço à estrutura operacional do governo do Estado, ampliando a integração entre as forças de segurança e as ações de defesa civil e saúde pública.

“O Grand Caravan será um equipamento de uso estratégico. Ele permitirá a realização de serviços aeromédicos em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, apoio às ações policiais das demais instituições de segurança pública, além de serviços de transporte de tropa e suporte logístico nas operações de defesa civil, tanto do governo do estadual quanto das pefeituras”, destaca o comandante.

A aquisição do modelo foi viabilizada por meio de uma cooperação entre o Estado e o Ministério Público do Trabalho (MPT) em dezembro de 2023, com custo de quase US$ 5,8 milhões, o equivalente, na cotação da época de R$ 4,84, a pouco mais de R$ 28 milhões.

O avião CESSNA Grand Caravan EX vem equipado com kit aeromédico e instrumentos especializados para operações de resgate, incluindo bomba de infusão, monitor cardíaco, desfibrilador, incubadora neonatal e ventilador pulmonar.

O coronel Charles ressalta que a aeronave faz parte de um conjunto de investimentos que o governo do Acre vem realizando para modernizar e otimizar os atendimentos emergenciais, garantindo maior agilidade e eficiência nas ações em benefício dos cidadãos acreanos.

“É mais um equipamento que vem para fortalecer o sistema de proteção e defesa social do Acre, melhorando a capacidade de atendimento do Estado e oferecendo respostas mais rápidas e seguras à população”, completa.

