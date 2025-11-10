Geral
Segurança Pública dá início ao primeiro Curso de Ações Penitenciárias do Acre
O curso, oferecido pela (Sejusp) e pelo (Iapen), é uma especialização que capacita o agente de segurança pública a aprimorar a sua técnica com instruções de intervenção prisional, escolta prisional
Com a presença de representantes das forças de Segurança, autoridades do Estado, o governo do Acre realizou a cerimônia de abertura do 1°curso de Ações Penitenciárias realizado no estado, na manhã desta segunda-feira, 10, na Sede da OAB.
O curso, oferecido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), é uma especialização que capacita o agente de segurança pública a aprimorar a sua técnica com instruções de intervenção prisional, escolta prisional, abordagens e todas as atividades que são necessárias para um policial atender melhor a sociedade.
O coordenador geral do curso e chefe do Departamento de Operações Penitenciárias (DEOP) do Iapen, Caio Borges, explica como acontecerá a formação: “Os participantes serão submetidos às instruções intensivas, abrangendo conteúdos técnicos, táticos, operacionais e de aprimoramento físico e psicológico. Trata-se de uma formação que exige empenho, disciplina e resiliência”.
O policial penal, Herivelton Martins, é um dos alunos do curso, e ressalta: “minha motivação para estar participando do curso é adquirir conhecimento. É uma oportunidade única que estamos vivendo no nosso estado e vamos aproveitar o máximo possível”.
O secretário em exercício da Sejusp, coronel Evandro Bezerra, reitera a importância da formação: “É mais uma ação do governo do Estado. Este curso faz parte de um processo de valorização profissional e o nosso comandante tem dado, essa condição de nós trabalharmos, planejarmos e executarmos”.
O presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, reforça que a capacitação dos servidores é uma prioridade da gestão: “As maiores batalhas da história, foram vencidas por um pequeno grupo de homens aptos e extremamente motivados. A motivação por si só não basta, você tem que ter a capacidade técnica. Essa é uma prioridade da nossa gestão. Nós precisamos da capacidade técnica, mas para isso, tem que querer. E querer muito”.
Após a cerimônia de início do curso, foi realizada a palestra “Conduta que Eleva: o Combate à Tortura como Compromisso Ético de Liderança”, ministrada pela palestrante e comunicóloga Vanessa Vogliotti Igami, que ressaltou a importância do trabalho realizado pelos operadores de segurança pública.
Comentários
Geral
Caminhonete explode após colidir com poste e motorista foge do local em Rio Branco
Acidente na Estrada da Usina foi registrado por câmeras de segurança; veículo vinha em alta velocidade quando motorista perdeu o controle e atingiu poste, causando explosão
Câmeras de segurança registraram o momento dramático de um grave acidente ocorrido na madrugada de sábado (8) no bairro Morada do Sol, em Rio Branco. As imagens, divulgadas nesta terça-feira (10), mostram uma caminhonete em alta velocidade perdendo completamente o controle na Estrada da Usina e colidindo violentamente contra um poste de energia, resultando em uma explosão instantânea.
De acordo com a polícia, o motorista fugiu do local após o acidente e ainda não foi identificado. O impacto destruiu parte da calçada e a base do poste, deixando a vizinhança sem internet temporariamente. Equipes da Energisa trabalharam no local para restabelecer os serviços. Não há informações sobre feridos, e o caso permanece sob investigação para identificar o condutor que abandonou o veículo.
Comentários
Geral
PRF prende mulher com 5 kg de cocaína em táxi na BR-319; droga saiu do Acre com destino a Manaus
Passageira confessou transporte de Rio Branco para capital amazonense; nervosismo durante abordagem na altura de Humaitá levantou suspeitas e levou à descoberta da droga
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante uma mulher por tráfico interestadual de drogas durante uma fiscalização na BR-319, em Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus). A prisão ocorreu após a passageira de um táxi demonstrar nervosismo excessivo durante a abordagem policial.
O nervosismo da mulher fez com que ela deixasse cair um volume contendo entorpecentes. Na inspeção minuciosa, os agentes encontraram o restante da droga, totalizando aproximadamente 5 quilos de cocaína, que estavam escondidos em uma mala. Ao ser questionada, a traficante confessou que estava transportando a cocaína de Rio Branco, no Acre, com destino a Manaus.
Diante do flagrante, a mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Humaitá, onde permanece à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis. A ação reforça o combate ao tráfico de drogas que utiliza as rodovias federais da região norte do país.
Comentários
Geral
Polícia Militar apreende adolescentes armados em área de conflito de facções em Sena Madureira
Durante patrulhamento na noite deste domingo, 9, uma guarnição do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu dois adolescentes, de 15 e 16 anos, na Estrada Mário Lobão, em Sena Madureira. Os menores estavam em posse de uma escopeta artesanal calibre 28, municiada, e de dois cartuchos intactos.
Os policiais observaram um veículo parado às margens da via e dois indivíduos ao lado. Ao perceberem a aproximação da viatura, os jovens demonstraram nervosismo e tentaram fugir, sendo um deles visto arremessando um objeto ao chão. Outro veículo, com dois ocupantes, também deixou o local rapidamente e não foi localizado.
Durante a abordagem, a equipe encontrou a arma e as munições. Um dos menores assumiu ser o portador da escopeta. Os dois relataram que estavam na ponte realizando a “segurança” da região para revidar possíveis ataques de integrantes de facções rivais. A área é considerada de alto risco e palco de disputas entre os grupos criminosos.
Os menores e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira para os procedimentos cabíveis.
Você precisa fazer login para comentar.