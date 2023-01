Segurança Pública: Alan Rick reforça compromisso em reunião com Coronel Gaia

Para o Orçamento de 2023, o Senador Eleito indicou R$ 10 milhões, que serão distribuídos para todas as forças de segurança do Estado.

Alan Rick é o parlamentar que mais destinou recursos para a Segurança Pública do Acre. Desde seu primeiro mandato, em 2015, já foram R$ 28 milhões indicados. Nesta quinta-feira, 26, o Senador eleito se reuniu com o novo Secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Américo Gaia, para reforçar o compromisso com o setor.

Para o Orçamento de 2023, o Senador eleito destinou R$ 10 milhões de emenda de Bancada que, conforme ele, já tem destino certo. “Ainda na gestão do ex-secretário Paulo Cezar, a SEJUSP definiu estrategicamente, junto aos órgãos de segurança, a distribuição desses recursos. Serão usados para atender as demandas mais emergenciais das Polícias Civil, Militar, do Instituto de Administração Penitenciária – IAPEN, Detran, Instituto Socioeducativo – ISE, e da própria SEJUSP”, adiantou Alan.

O Secretário falou da importância do apoio do Senador. “Esse recurso vindo de fora é muito importante, porque permite realizar ações sem precisar mexer no Orçamento do Estado, que muitas vezes está aquém do necessário. Esse aporte do Senador Alan será investido tanto para a qualificação do corpo técnico quanto para a aquisição de equipamentos, armamentos e de tecnologia”, informou o Coronel Gaia.

Alan Rick aproveitou o encontro para convidar o Secretário para a cerimônia de posse como Senador da República, marcada para a próxima quarta-feira, dia 01, em Brasília. Em novembro, quando o Coronel Gaia respondia pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, o então Deputado Federal Alan Rick foi condecorado com a Medalha do Mérito da Força Nacional, indicado pelo Tenente Coronel Michel Casagrande.

“Graças aos recursos destinados pelo Senador, foi possível implantar e expandir o Cerco Eletrônico no Acre, além de realizar diversas ações de fortalecimento de todas as nossas forças de segurança. Essa medalha foi um reconhecimento pelos serviços prestados a esse setor tão importante”, explicou Casagrande, que também participou da reunião desta quinta-feira.

