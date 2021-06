Segurança faz bloqueio em rodovias do Acre com cães farejadores em operação contra drogas

Por G1 AC - Rio Branco

As policias Civil e Rodoviária Federal do Acre iniciam nesta segunda-feira (21) operações de bloqueio com cães farejadores em pontos estratégicos no estado. As ações marcam o início das ações da 23ª Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.