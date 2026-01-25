Segurança: Energisa Acre realiza mais de 54 mil podas de árvores em 2025

Ações preventivas garantem a segurança da população e a confiabilidade do fornecimento de energia

Manter galhos e plantas longe da rede elétrica é uma medida de segurança para todos. Nos espaços públicos o trabalho da poda preventiva compete à prefeitura, enquanto nos imóveis residenciais e comerciais, cabe aos proprietários/responsáveis.

Mesmo assim, quando ocorre o contato com a rede elétrica, por questões de segurança, a Energisa Acre realiza periodicamente a poda preventiva.

Os dados da Distribuidora apontam que em 2025, foram realizadas mais de 54,6 mil ações de podas de árvores que aconteceram em sua maioria nos municípios: Mâncio Lima, Xapuri, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, Senador Guiomard, Epitaciolândia, Rio Branco, Sena Madureira, Brasiléia e Porto Acre.

O gerente da Energisa Acre, Loureman Azevedo, reforça que anualmente a empresa possui um plano sobre podas preventivas que tem o objetivo garantir a segurança da população e evitar interrupções no fornecimento de energia, especialmente nos períodos de maior crescimento da vegetação.

“Para a execução desse tipo de serviço a empresa dispõe de recursos como motopoda e motosserra, além de serviço especializado, que inclui caminhões com cesto aéreo e trituradores de galhos. Importante reforçar que a presença de vegetação fora do padrão próximo à rede elétrica aumenta significativamente o risco de falhas no sistema, podendo gerar desligamentos, danos aos equipamentos e acidentes graves”, explicou Loureman.

A empresa também possui equipes qualificadas e especializadas, como o Linha Viva que realizam, em alguns casos, os serviços com a rede energizada, ou seja, sem a necessidade de interrupção no fornecimento da energia. Os resíduos de podas são direcionados para compostagem, o que também beneficia o meio ambiente.

Orientações sobre plantio correto

A sombra produzida por uma árvore é muito boa. Mas, antes de plantar uma árvore é importante avaliar se a espécie é a correta para o local, considerando a altura e o raio de copa que ela poderá atingir na fase adulta;

Não plante árvores próximas ou embaixo de redes previamente instaladas;

Escolha plantas e árvores que não cresçam muito no seu jardim.

Como evitar acidentes

Redobre o cuidado ao subir nessas árvores ou utilizar varas e barras metálicas para tentar cortar galhos ou até mesmo colher frutos;

Não faça podas de árvores que estiverem próximas ou em contato com a rede elétrica, pois os galhos podem tocar os fios e energizar a árvore. Nesses casos entre em contato com a Energisa;

Em propriedades particulares, a responsabilidade da poda é do dono do imóvel.

Em caso de acidente, cabos partidos ou interrupção de energia, entre em contato com os canais de atendimento da Energisa:

WhatsApp Gisa: (68) 99233-0341

Aplicativo Energisa On

Site: www.energisa.com.br

Telefone: 0800 647 7196

Relacionado

Comentários