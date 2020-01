Os detentos fugiram do pavilhão L, onde cumprem pena em regime fechado. Agora, 18 seguem foragidos.

Seis dos 26 presos que conseguiram fugir da unidade penitenciária Francisco D’Oliveira Conde, na madrugada de ontem, em Rio Branco, já foram reconduzidos ao presídio. Eles foram recapturados durante diligências das Polícias Penal e Militar do Acre, que entraram pela madrugada desta terça-feira (21). A secretaria de Segurança Pública do Estado revelou a identidade dos reeducandos já localizados:

Os detentos fugiram do pavilhão L, onde cumprem pena em regime fechado. Agora, 19 seguem foragidos. A Polícia Penal encontrou Marcos da Costa Ferreira e Vagner Tércio de Moura na noite de segunda, na BR-364. Anderson da Silva Velasquez estava num matagal no bairro Custódio Freire, próximo do presídio, e foi encontrado na madrugada de hoje. Francisco dos Santos Coimbra foi recapturado na manhã desta terça, assim como Adam Smith Oliveira da Silva também foi localizado. Adalcimar Oliveira de Almeida foi recapturado ainda no momento que tentava escapar, segundo os policiais penais.

Diego Oliveira da Silvam, condenado a 46 anos de prisão pelo crime de latrocínio, foi recapturado pelo Grupo de Captura da Polícia Civil após fugir do complexo penitenciário Francisco de Oliveira Conde, na última segunda-feira (20).

O fugitivo foi recapturado na tarde de terça-feira (21) na Estrada da Floresta, enquanto se escondia na casa de parentes.

Após investigação da Polícia Civil, foi descoberto que Diego estava escondido na casa de um parente. A polícia montou a operação e conseguiu prender o detento.

Segundo a polícia, no momento do cerco policial à casa, Diego ainda tentou fugir, mas acabou recapturado.

Seguem foragidos:

Francisco Santos Braga

Rogério Furtado dos Santos

Ariclene Firmiano da Silva

Dheyci de Angelo Lima e Lima

Aloísio Lucas Mesquita

Mirleson Nascimento da Silva

Saymon Wallace Fonseca do Nascimento

Valber de Aguiar Morais

Anderson de Souza Alves

Raimundo Nonato dos Santos Fonseca

Jaciel Batista do Nascimento

Wellington de Souza Lima

Lucas Souza da Silva

Joel Menezes de Queiroz

Francisane Rocha Ribeiro

Ronicley Ribeiro da Silva

José Valdenes Viana da Silva

Gerilto Caetano da Silva

Sebastião Weverton Lima de França

