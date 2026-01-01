Segunda vítima de acidente na BR-364 é transferida para o Pronto-Socorro de Rio Branco

Jovem de 21 anos sofreu traumatismo craniano moderado após capotamento que deixou um morto entre Sena Madureira e Manoel Urbano

A segunda vítima ferida no grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quinta-feira (1º), na BR-364, foi transferida para o Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco no início da tarde. Marcos Vinícius Tananta do Nascimento, de 21 anos, estava internado no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, mas precisou ser removido para a capital devido à gravidade dos ferimentos.

O acidente ocorreu no km 12 da rodovia federal, no trecho entre os municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano. Três jovens ocupavam um veículo Chevrolet prata, de placa QLZ-0H52, quando o motorista perdeu o controle da direção. O carro saiu da pista, capotou várias vezes e parou em uma ribanceira às margens da estrada.

Com a força do impacto, Thiago de Farias Pinheiro, de 23 anos, morreu ainda no local. O veículo ficou quase completamente destruído, evidenciando a violência da colisão.

Além de Marcos Vinícius, o outro sobrevivente, Luiz Felipe Sabóia da Silveira, de 21 anos, também foi socorrido e transferido. Ele sofreu traumatismo craniano leve, fratura no fêmur esquerdo, fratura no braço esquerdo e fratura de clavícula, mas permanece em estado de saúde estável após atendimento médico.

Marcos Vinícius apresentou escoriações pelo corpo e traumatismo cranioencefálico (TCE) moderado. Ele foi encaminhado ao setor de traumatologia do Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em observação, com quadro clínico considerado estável e sem risco de morte.

A área do acidente foi isolada por uma equipe do 8º Batalhão da Polícia Militar até a chegada da perícia e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que ficará responsável pela apuração das causas do acidente, por se tratar de uma rodovia federal.

