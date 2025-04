Segunda será de tempo instável e chuvas no Acre

A aproximação e chegada de uma onda de frio polar nesta segunda-feira, 28, deixam o tempo instável em diversas áreas do país e em países vizinhos. No Acre, Rondônia, sul e sudoeste do Amazonas, além de áreas do Mato Grosso, o dia será marcado por chuvas a qualquer hora, com possibilidade de temporais.

No Acre, o comportamento do tempo varia conforme a região. No leste e sul do estado, que compreendem as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o dia começa quente. No entanto, a chegada de uma fraca onda de frio polar entre a noite e a madrugada seguinte deve mudar o cenário, trazendo instabilidade e chuvas a qualquer hora, com risco de temporais. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 65% durante a tarde, e atinge valores entre 90% e 100% nas primeiras horas da manhã. Os ventos sopram entre fracos e calmos, com rajadas moderadas vindas do sudeste, com variações do sul e leste.

Já nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, no centro e oeste do Acre, o tempo será quente, com sol e formação de nuvens, além de chuvas passageiras e localizadas. Apesar do predomínio do tempo firme, há alta probabilidade de pancadas fortes em pontos isolados. A umidade relativa do ar mínima deve oscilar entre 50% e 60% à tarde, chegando a 90% a 100% durante o amanhecer. Os ventos seguem fracos a calmos, também com direção predominante do sudeste e variações do sul e leste.

