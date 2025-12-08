Segunda-feira será quente e abafada, com chuvas pontuais em todo o Acre

A segunda-feira (8) será marcada por tempo instável em todo o Acre. De acordo com informações do portal O Tempo Aqui, o dia terá sol entre nuvens e chuvas pontuais a qualquer hora, que podem ser fortes em algumas regiões, mantendo a sensação de calor e abafamento.

O mesmo padrão climático se estende a áreas do sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de regiões da Bolívia (planícies) e do Peru (região de selva).

Leste e sul do Acre

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, o tempo segue instável e abafado, com períodos de sol intercalados por nuvens e pancadas de chuva pontuais, que podem ser intensas em algumas localidades. A probabilidade de chuva forte é considerada média.

A umidade relativa do ar mínima deve variar entre 60% e 70% durante a tarde, enquanto a máxima fica entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos sopram fracos ou calmos, predominando do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Centro e oeste do estado

Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário climático será semelhante, com tempo instável, abafado, sol, nuvens e chuvas pontuais, que também podem ser intensas em pontos isolados. A probabilidade de chuvas fortes é média.

A umidade relativa do ar mínima varia entre 65% e 75% durante a tarde, e a máxima fica entre 90% e 100% nas primeiras horas do dia. Os ventos permanecem fracos ou calmos, com predominância da direção norte e variações de noroeste e nordeste.

Temperaturas por região

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 31°C.

Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 31°C.

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 31°C.

Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 31°C.

Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 31°C e 33°C.

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 30°C e 32°C.

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 30°C e 32°C.

