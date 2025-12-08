Cotidiano
Segunda-feira será quente e abafada, com chuvas pontuais em todo o Acre
A segunda-feira (8) será marcada por tempo instável em todo o Acre. De acordo com informações do portal O Tempo Aqui, o dia terá sol entre nuvens e chuvas pontuais a qualquer hora, que podem ser fortes em algumas regiões, mantendo a sensação de calor e abafamento.
O mesmo padrão climático se estende a áreas do sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de regiões da Bolívia (planícies) e do Peru (região de selva).
Leste e sul do Acre
Nas microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, o tempo segue instável e abafado, com períodos de sol intercalados por nuvens e pancadas de chuva pontuais, que podem ser intensas em algumas localidades. A probabilidade de chuva forte é considerada média.
A umidade relativa do ar mínima deve variar entre 60% e 70% durante a tarde, enquanto a máxima fica entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos sopram fracos ou calmos, predominando do norte, com variações de noroeste e nordeste.
Centro e oeste do estado
Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário climático será semelhante, com tempo instável, abafado, sol, nuvens e chuvas pontuais, que também podem ser intensas em pontos isolados. A probabilidade de chuvas fortes é média.
A umidade relativa do ar mínima varia entre 65% e 75% durante a tarde, e a máxima fica entre 90% e 100% nas primeiras horas do dia. Os ventos permanecem fracos ou calmos, com predominância da direção norte e variações de noroeste e nordeste.
Temperaturas por região
Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 31°C.
Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 31°C.
Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 31°C.
Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 31°C.
Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 31°C e 33°C.
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 30°C e 32°C.
Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 30°C e 32°C.
Fornecimento de água da ETA II é interrompida nesta segunda
A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), informou que realizará, nesta segunda-feira (8), uma parada preventiva e programada na Estação de Tratamento de Água II (ETA II).
De acordo com o Saerb, a medida tem como objetivo prevenir transtornos durante o período de cheia do Rio Acre, garantindo maior segurança e estabilidade no sistema de abastecimento de água da capital.
A paralisação estava inicialmente prevista para o dia 14 de novembro, mas precisou ser adiada por razões operacionais. Com isso, a ação foi remarcada para esta segunda-feira (8), mantendo o caráter preventivo da programação.
O Saerb orienta os moradores a fazerem uso racional da água durante o período da parada e destaca que o abastecimento será normalizado gradativamente após a conclusão dos serviços.
Adesg acerta com atacante André Domingues, ex-Ji-Paraná
A diretoria da Adesg anunciou nesta segunda, 8, a contratação do atacante André Domingues, 26, para a disputa do Campeonato Estadual. O atleta chega em Rio Branco no domingo, 14, e estará na apresentação do elenco.
“A nossa diretoria vem trabalhando muito para formar um grupo competitivo. Teremos um Estadual muito disputado e existe necessidade de termos um elenco qualificado “, declarou o diretor de futebol da Adesg, Erismeu Silva.
Início da preparação
O elenco da Adesg inicia os treinamentos visando a disputa do Estadual na segunda, 15, no Frotão, A estreia do Leão, de Senador Guiomard, será na quinta, 18 de janeiro, contra o Humaitá, na Arena da Floresta.
Neymar sempre vai ter lugar na Seleção, diz dirigente da CBF
Coordenador das Seleções Masculinas da CBF, Rodrigo Caetano concedeu entrevista exclusiva ao CNN Esportes S/A
Rodrigo Caetano, coordenador das Seleções Masculinas da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), reafirmou que Neymar sempre terá espaço na Seleção Brasileira quando estiver em plenas condições físicas.
Em entrevista ao CNN Esportes S/A, o dirigente destacou que o jogador está sendo acompanhado de perto pela comissão técnica.
“O Neymar é um grande exponencial do futebol brasileiro, tem passado por esses problemas clínicos. Nem digo físicos, mas clínicos. Graças a Deus ele está conseguindo se recuperar, a gente acompanha de perto. Tem um contato direto com os profissionais do Santos”, afirmou o coordenador.
“E posso afirmar que o desejo do Ancelotti é o mesmo nosso e do povo brasileiro: que ele [Neymar] esteja bem em 2026”, completou.
Neymar foi titular na vitória do Santos sobre o Cruzeiro por 3 a 0, neste domingo (7), pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, resultado que confirmou a permanência do clube paulista na Série A.
