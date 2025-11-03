Segunda-feira será quente, com sol e chuvas pontuais no Acre

A previsão do tempo para esta segunda-feira (3) indica um dia quente e abafado em todo o estado do Acre, com sol entre nuvens e chuvas pontuais, que podem ser fortes em algumas áreas, segundo dados meteorológicos regionais, segundo o portal O Tempo Aqui.

O mesmo padrão climático deve ocorrer no sul e sudoeste do Amazonas, em Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além das planícies da Bolívia e da região de selva do Peru.

Condições por região

Leste e sul do Acre (Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira):

Predomínio de tempo quente e abafado, com possibilidade de chuvas isoladas, por vezes intensas. A umidade relativa do ar varia de 45% a 55% à tarde e entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos serão fracos a calmos, com direção predominante do norte e variações de noroeste e nordeste.

Centro e oeste do estado (Cruzeiro do Sul e Tarauacá):

Condições semelhantes, com calor intenso, sol e pancadas de chuva localizadas. A umidade mínima fica entre 55% e 65% à tarde, e a máxima, entre 90% e 100% pela manhã. Os ventos também sopram de norte, com variações de noroeste e nordeste.

Temperaturas previstas

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 31°C e 33°C;

Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 21°C e 23°C, máximas entre 31°C e 33°C;

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 31°C e 33°C;

Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 31°C e 33°C;

Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 31°C e 33°C;

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 30°C e 32°C;

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 30°C e 32°C.

