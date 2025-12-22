A segunda-feira (22) será marcada por tempo quente, com predomínio de sol, variação de nuvens e ocorrência de chuvas pontuais em todo o Acre. A previsão também se estende ao sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, além de áreas da Bolívia (planícies) e do Peru (região de selva). Em algumas localidades, há possibilidade de chuva forte, principalmente em Mato Grosso, segundo informações do portal O Tempo Aqui.

Leste e sul do Acre

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo permanece quente, com sol entre nuvens e chuvas rápidas e isoladas. A probabilidade de chuva forte é baixa.

A umidade relativa do ar mínima varia entre 45% e 55% durante a tarde, enquanto a máxima fica entre 85% e 95% ao amanhecer. Os ventos sopram fracos a calmos, predominando do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Centro e oeste do estado

Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o dia será quente e abafado, com sol, nuvens e chuvas pontuais. Assim como no restante do estado, a chance de chuvas intensas é baixa.

A umidade mínima oscila entre 50% e 60% à tarde, e a máxima varia de 85% a 95% no início do dia. Os ventos também sopram fracos a calmos, com direção predominante do norte.

Temperaturas por região

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 32°C e 34°C;

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas de 22°C a 24°C e máximas de 32°C a 34°C;

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C e máximas de 32°C a 34°C;

Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas de 22°C a 24°C e máximas entre 32°C e 34°C;

Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C e máximas de 32°C a 34°C;

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas de 23°C a 25°C e máximas entre 32°C e 34°C

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 23°C e 25°C e máximas de 32°C a 34°C.

