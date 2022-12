Seguidor de Guardiola, Vitor Pereira ruma ao Flamengo para ‘praticar o futebol que gosta’

A melhor versão de Vitor Pereira ainda está por vir. Isto, pelo menos, é o que se pode concluir sobre o histórico do novo treinador do Flamengo, que em Portugal é conhecido pelo jogo ofensivo e dominador, mas que no Corinthians acabou limitado à característica do elenco e às lesões.

Campeão na maior parte dos clubes que dirigiu, com grande sucesso pelo Porto, mas também na Grécia (Olympiacos) e China (Shanghai SIPG), Vitor Pereira é um treinador de grande respeito em Portugal. Entre a dezena de profissionais que passou pela Série A nos últimos anos, desde Jorge Jesus e Sá Pinto até os diversos nomes atuais, apenas JJ poderia rivalizar com VP a nível de dimensão para o futebol português. Hoje, é claro, Abel Ferreira é um exemplo de sucesso no Brasil e que já nutre de admiração similar também em sua tera natal.

Em conversa com oGol, o jornalista Pedro Cunha, do zerozero, explicou que Vitor Pereira é hoje um treinador diferente do que era há nove anos, quando deixou Portugal. À época, para Cunha, o treinador era o melhor treinador português que trabalhava no país, que havia levado um Porto com grandes limitações técnicas ao bicampeonato nacional.

“(O Vitor Pereira é) muito organizado, obcecado pelo detalhe, pela posse de bola e por aquilo que era o Guardiola no Barcelona. Aliás, ele estagiou com o Pep quando estava no Bayern, é a grande referência dele junto de Johan Cruyff, portanto percebemos aquilo que é o futebol ideal para o Vitor. Nove anos depois é um treinador mais maduro, um pouco diferente, e aquilo que ele fez no Corinthians, à distância, me pareceu muito bom. Uma equipe com certas limitações, que acabou por estar na luta em quase todas competições. Um plantel ligeiramente curto para as necessidades da equipe, com muitas lesões de peças-chave”, opinou Cunha.

Para o jornalista, ainda que a saída conturbada do Corinthians tenha sido um ponto negativo para Vitor Pereira, o treinador precisava de um bom trabalho como fez no Timão. Na Turquia, o português não conseguiu a melhor performance sob o comando do Fenerbahçe e precisava da oportunidade de fazer justiça ao posto de estar entre os melhores técnicos do país.

“Partindo para o Flamengo, eu acho que o Vitor, pelo pouco que falei com ele, vai com vontade de ganhar tudo e de praticar um futebol mais dominador do que fez no Corinthians. Acho que no Corinthians não conseguiu praticar o futebol que gosta, ele foi inteligente porque conseguiu tirar da equipe aquilo que ela podia dar. Conseguiu os trunfos certos naquele contexto. O que o Vitor Pereira prega, defende e que ele gosta é outro (estilo de jogo). Acho que o Flamengo vai dar essas possibilidades, essas armas, e talvez tenha sido esse um dos argumentos que o fizeram optar pelo Flamengo, aceitando que a forma que sai do Corinthians, com aquilo que diz, no mínimo não foi bonito”, concluiu.

