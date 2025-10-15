SEE reforça compromisso com professores, mas cita limites da LRF

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), divulgou nesta quarta-feira, 15, uma nota de esclarecimento sobre a tabela salarial dos servidores da educação. No comunicado, a gestão estadual reafirma o compromisso com a valorização dos profissionais da área, mas destaca que, neste momento, está legalmente impedida de promover reajustes que ultrapassem os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Segundo a nota, a limitação fiscal é um desafio que não se restringe ao Acre. Outros estados, especialmente os da região Amazônica, também enfrentam o mesmo cenário, agravado pelos custos elevados de manutenção da rede educacional em áreas de difícil acesso e pela necessidade de investimentos maiores em logística e infraestrutura.

Mesmo diante desse contexto, o governo ressalta que tem avançado em políticas de valorização, com ações voltadas à modernização das escolas, melhoria do transporte escolar, ampliação da conectividade e criação de programas de formação continuada para os educadores. “São conquistas que representam respeito e cuidado com aqueles que todos os dias sustentam a Educação do Acre”, afirmou o secretário de Estado de Educação e Cultura, Aberson Carvalho.

Carvalho destacou ainda que a valorização dos profissionais da educação permanece como prioridade da gestão. “A valorização dos profissionais da educação segue como prioridade. Nosso compromisso é seguir dialogando com a categoria e assegurando que cada avanço seja consolidado de forma responsável, para que a educação siga como uma política pública prioritária do nosso estado”, reforçou.

A nota acontece após um protesto realizado pelos servidores da Educação na manhã desta quarta-feira, 15, em frente a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) pela revisão da tabela salarial dos servidores, tema que tem sido recorrente nas pautas de diálogo entre o governo e as representações como o Sindicato dos Servidores da Educação (Sinteac).

