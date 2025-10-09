SEE convoca novos professores aprovados em processos seletivos

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), publicou nesta quinta-feira, 09, dois editais de convocação para entrega de documentos e assinatura de contratos de professores aprovados em processos seletivos simplificados.

As convocações são referentes aos editais nº 086/2025 SEAD/SEE e nº 052/2025 SEAD/SEE/Especial, que atendem à reposição de vagas nas redes de ensino regular e de educação especial.

O Edital nº 086/2025 convoca candidatos aprovados no processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2023, para atuação nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Foram chamados profissionais para as disciplinas de Física, Geografia, Matemática e Pedagogia ou Normal Superior.

Os convocados devem comparecer até o dia 20 de outubro de 2025, das 7h30 às 13h30, em um dos seguintes locais: Rio Branco: Coordenação de Recursos Humanos da SEE, na Rua Rio Grande do Sul, nº 1.907, Bairro Volta Seca e Cruzeiro do Sul: Núcleo de Educação, na Avenida 25 de Agosto, nº 126, Bairro Aeroporto Velho.

Já o Edital nº 052/2025 SEAD/SEE/Especial convoca candidatas aprovadas no processo seletivo para professor mediador da Educação Especial, por análise de títulos. As convocadas atuarão no município de Epitaciolândia.

Os candidatos e candidatas convocados devem apresentar documentos pessoais, comprovantes de escolaridade e regularidade eleitoral, além de declarações e atestado médico pré-admissional que comprove aptidão física e mental para o exercício da função.

As declarações exigidas podem ser acessadas nos sites sead.ac.gov.br/comunicado e concursos.ibfc.org.br/ informacoes/420.

Dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas junto à Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) pelos telefones (68) 3213-2331 / 3213-2332 ou na Secretaria de Administração (SEAD), pelo e-mail [email protected].

