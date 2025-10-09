Acre
SEE convoca novos professores aprovados em processos seletivos
O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), publicou nesta quinta-feira, 09, dois editais de convocação para entrega de documentos e assinatura de contratos de professores aprovados em processos seletivos simplificados.
As convocações são referentes aos editais nº 086/2025 SEAD/SEE e nº 052/2025 SEAD/SEE/Especial, que atendem à reposição de vagas nas redes de ensino regular e de educação especial.
O Edital nº 086/2025 convoca candidatos aprovados no processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2023, para atuação nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Foram chamados profissionais para as disciplinas de Física, Geografia, Matemática e Pedagogia ou Normal Superior.
Os convocados devem comparecer até o dia 20 de outubro de 2025, das 7h30 às 13h30, em um dos seguintes locais: Rio Branco: Coordenação de Recursos Humanos da SEE, na Rua Rio Grande do Sul, nº 1.907, Bairro Volta Seca e Cruzeiro do Sul: Núcleo de Educação, na Avenida 25 de Agosto, nº 126, Bairro Aeroporto Velho.
Já o Edital nº 052/2025 SEAD/SEE/Especial convoca candidatas aprovadas no processo seletivo para professor mediador da Educação Especial, por análise de títulos. As convocadas atuarão no município de Epitaciolândia.
Os candidatos e candidatas convocados devem apresentar documentos pessoais, comprovantes de escolaridade e regularidade eleitoral, além de declarações e atestado médico pré-admissional que comprove aptidão física e mental para o exercício da função.
As declarações exigidas podem ser acessadas nos sites sead.ac.gov.br/comunicado e concursos.ibfc.org.br/
Dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas junto à Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) pelos telefones (68) 3213-2331 / 3213-2332 ou na Secretaria de Administração (SEAD), pelo e-mail [email protected].
Gladson Cameli aponta MDB como possível fornecedor de vice na chapa de Mailza Assis em 2026
Governador do Acre cita ex-deputada Jéssica Sales como um “nome forte” e reafirma apoio incondicional à candidatura de sua vice ao governo do estado
Em uma declaração que amplia o leque de negociações para as eleições de 2026, o governador do Acre, Gladson Cameli, afirmou nesta quinta-feira (9) que o posto de vice na chapa da vice-governadora Mailza Assis (PP) pode ser ocupado por um representante do MDB.
Durante entrevista, Cameli não descartou a possibilidade e citou a ex-deputada federal Jéssica Sales como uma opção viável por ser “um nome muito forte”.
O governador foi enfático ao reafirmar seu apoio à candidatura de Mailza. “Eu não abro mão da minha vice-governadora disputar o governo. Isso, para mim, não tem nem o que se discutir mais”, declarou Gladson.
A afirmação consolida publicamente Mailza como a candidata de sua preferência e sinaliza a abertura para uma ampla aliança, que incluiria o MDB – partido com significativa influência no estado – em uma posição de destaque na chapa majoritária.
Em um movimento estratégico para as eleições de 2026, a vice-governadora Mailza Assis (PP) reuniu-se com a direção estadual do MDB na manhã de quarta-feira (8), na sede do partido em Rio Branco, e oficializou pessoalmente o convite para que a sigla integre a aliança majoritária que está sendo formada. O ato faz parte da peregrinação política que a pré-candidata vem realizando para construir uma base ampla de apoio.
Durante o encontro, Mailza destacou a importância histórica do MDB na política acreana e deixou claro que seu objetivo é representar um projeto de governo que vá além de uma única legenda. “Reconhecendo a grandeza do MDB e o valor das suas lideranças, venho oficialmente convidar o partido a caminhar conosco”, declarou, enfatizando que a proposta assegura participação ativa e corresponsabilidade na futura gestão.
O gesto, que já repercutia em nível estadual, ganhou reforço público do governador Gladson Cameli nesta quinta-feira, ao declarar que o acordo pode resultar na indicação de um representante do MDB como vice na chapa majoritária.
A articulação, que incluiu o encontro de Mailza com a direção estadual do MDB em Rio Branco, foi descrita pela vice-governadora como a construção de “um projeto de governo mais amplo”. O apoio explícito de Cameli à estratégia de sua vice confirma o alinhamento total do Palácio Rio Branco com a pré-candidatura de Mailza e reforça o peso político da possível aliança com os emedebistas no tabuleiro eleitoral acreano.
Produtor rural Valdnei dos Reis morre no PS após 28 dias internado por queda de cavalo em Assis Brasil
Valdnei dos Reis Heráclito, 44, sofreu traumatismo craniano grave ao ser arrastado por boi que havia laçado; corpo será transladado para cidade natal onde será velado e enterrado
Após 28 dias de internação, o produtor rural Valdnei dos Reis Heráclito, de 44 anos, morreu na noite desta quarta-feira (8) no Pronto-Socorro de Rio Branco. O acidente que causou seus ferimentos ocorreu no dia 10 de setembro, em uma propriedade rural de Assis Brasil, quando o vaqueiro foi arrastado por um boi que havia laçado, resultando em uma queda brutal do cavalo.
Valdnei sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) gravíssimo e fratura no cotovelo
Após receber os primeiros socorros na unidade de saúde de Assis Brasil, seu estado crítico exigiu transferência urgente para a capital por meio de uma aeronave do SAMU. Durante quase um mês, o produtor rural lutou pela vida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do PS, mas não resistiu aos ferimentos.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e será transladado para fronteira, onde familiares e amigos prestarão a última homenagem antes do sepultamento. O caso comoveu a comunidade local, evidenciando os riscos enfrentados por trabalhadores rurais em sua rotina de trabalho.
Nota de Pesar da prefeitura de Brasiléia:
É com imenso pesar que a Prefeitura de Brasiléia, em nome do Prefeito Carlinhos do Pelado e do Vice-Prefeito Amaral do Gelo, expressa suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos pelo falecimento do Valdinei dos Reis Heráclito.
Valdinei, tinha 44 anos, era casado com a professora Ailana Pacheco e deixa 1 casal de filhos.
Sua memória permanecerá viva entre seus entes queridos, que sempre a recordarão com amor e saudade.
Que Deus conforte a família, amigos e colegas neste momento de dor, e que as boas lembranças sempre ilustrem nossos pensamentos. Descanse em paz.
