A sede da Procuradoria Geral do Estado do Acre (PGE-AC) sofreu um incêndio na madrugada desta terça-feira, 21. A informação foi confirmada pela equipe do governo, por meio de uma nota pública.

De acordo com o informado pelo procurador-geral do Estado, João Paulo Setti, o fogo gerou perdas materiais em algumas salas. O incêndio iniciou por volta das 2h da madrugada. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e rapidamente conseguiu combater o incêndio. Não houve vítimas.

A equipe dos bombeiros preferiu desligar a rede elétrica do local por precaução, até a finalização do processo de perícia, que irá confirmar as causas reais do incêndio.

Por esse motivo, os trabalhos da PGE estarão suspensos até o meio dia desta terça-feira, 21. “Estamos trabalhando com agilidade para a retomada imediata dos serviços prestados”, informa Setti.

