Secretários de Brasiléia são homenageados por excelência na gestão municipal

O Instituto Líder Brasil realizou, nesta sexta-feira (13), no Mezcla Eventos em Rio Branco, a cerimônia de entrega de certificados aos secretários Chiquinho Chaves (Comunicação), e Suly Guimarães (Assistência Social), de Brasiléia, em reconhecimento à excelência na gestão municipal.

O prêmio, concedido anualmente com base em pesquisas populares, celebra o trabalho de excelência em diversas categorias. Em 2024, apenas 22 personalidades em todo o Acre foram homenageadas – e Brasiléia se destacou com quatro nomes entre os premiados, incluindo áreas como política, empreendedorismo e administração pública.

Em seu discurso, a secretária Suly Guimarães destacou o apoio da família e da equipe, afirmando. “Sou grata a Deus pela minha família, que é meu alicerce. Sempre busquei aproveitar as oportunidades. Obrigado prefeito Carlinhos do Pelado por me confiar e essa missão e a ex-prefeita Fernanda Hassem, onde fiz parte da gestão por oito anos. A premiação é um orgulho não só para mim, mas para toda a nossa equipe, que trabalha com dedicação no município”, disse ela.

O secretário Chiquinho Chaves também expressou gratidão, destacando o trabalho coletivo. “A Deus sejam dadas todas as honras e glórias. Ficamos muito felizes com esse reconhecimento. Agradeço à ex-prefeita Fernanda Hassem e ao prefeito Carlinhos do Pelado por me permitir fazer parte de uma gestão comprometida. Nossa comunicação em Brasiléia é, sem dúvida, uma das melhores do Acre, graças a profissionais dedicados que entregam resultados positivos à população. Esse prêmio é de todos nós!”, comemorou.

O prefeito Carlinhos do Pelado não pôde comparecer ao evento devido ao fechamento da BR 317, mas enviou mensagens de congratulação. “Parabenizo nossos secretários por esse merecido reconhecimento. Toda a nossa equipe é formada por profissionais competentes, e essas conquistas reforçam o trabalho sério que desenvolvemos em Brasiléia”, enfatizou.

O Instituto Líder Brasil já realizou premiações em outros estados este ano e após o Acre, seguirá para finalizar a etapa na Região Norte. A iniciativa busca valorizar gestores e servidores que se destacam no serviço público, incentivando boas práticas e transparência na administração.

Entre os homenageados de Brasiléia estão, além de Chiquinho Chaves e Suly Guimarães, outros dois nomes que serão confirmados conforme divulgação oficial.

A cerimônia reforçou o compromisso da Prefeitura de Brasiléia com uma gestão eficiente e próxima da população, consolidando o município como referência no Acre.

