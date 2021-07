Secretário que reagiu a assalto e matou suspeito segue internado e diz ter duas balas alojadas no corpo: ‘Era eu ou ele’

Ainda internado e se recuperando dos ferimentos no pronto socorro, o secretário da Escola Estadual Lourival Sombra, em Rio Branco, de 30 anos, que reagiu a um assalto e matou o suspeito, na sexta-feira (16), conversou com a reportagem e contou como foi a invasão ao colégio. O secretário pediu que a identificação não fosse divulgada.

O servidor público foi atingido com cinco tiros: na mão, no tórax, no abdômen, no rosto que pegou no nariz e na cabeça de raspão. Ele diz ter duas balas alojadas no corpo, sendo uma próxima ao tórax e outra na cervical que não devem ser retiradas, conforme o servidor.

O servidor passou por uma cirurgia na mão, porque estava com um sangramento intenso nessa região. Ele teve o pescoço atingido, mas o quadro é estável, está consciente e internado em uma das enfermarias da unidade hospitalar.

“Não teve conversa, falou que era um assalto. Ficamos esperando o que ele ia fazer e só sacou a arma e não falou o que queria. Não pediu nada. Era eu ou ele ou outro servidor [morto]. Já aconteceu na escola questão de segurança também, não com arma de fogo, mas com outros profissionais com pais que agredirem”, recordou.

O assaltante foi identificado com Ivanilso Ângelo Reis da Silva, de 28 anos. Um comparsa dele, que estava do lado de fora do colégio, fugiu ao ouvir os disparos dentro da instituição. A coordenadora administrativa da escola, de 50 anos, que também ficou ferida na ação criminosa, recebeu alta do hospital ainda na sexta.