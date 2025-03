Vídeo entrevista: secretário Ney Amorim reforça apoio ao esporte em Xapuri e anuncia parcerias com desporto acreano

Secretário Ney Amorim destaca investimentos em atletas e projetos durante visita oficial que fortalece integração entre Estado e municípios

Em demonstração de compromisso com o desenvolvimento do esporte no estado, o governo do Acre, por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL), reforçou seu apoio aos atletas e projetos esportivos durante visita oficial a Xapuri na noite desta quinta-feira (24). O secretário da pasta, Ney Amorim, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), concedeu entrevista ao portal O Alto Acre, destacando as ações em andamento e as parcerias entre estado e municípios.

A vice-governadora Mailza Assis liderou a comitiva, que foi recebida pelo prefeito Maxuel Maia e pelo líder do governo na Aleac, deputado Manoel Morais. A agenda incluiu vistoria às obras da ponte sobre o Rio Acre e da Estrada do Variante, além de reuniões com lideranças religiosas e participação na sessão ordinária da Câmara de Vereadores, que lotou o auditório de uma escola local.

Em sua entrevista, o secretário Ney Amorim falou sobre o atual momento do esporte acreano, citando a final do Campeonato Estadual e a importância das parcerias para fortalecer a base esportiva no estado.

“Estamos trabalhando para garantir mais estrutura e oportunidades aos atletas, em conjunto com as prefeituras”, afirmou. A visita marcou ainda o fortalecimento das ações integradas entre estado e municípios na regional do alto acre.

Ações em Destaque:

Apoio a atletas locais com investimentos em estrutura e capacitação

Fortalecimento de projetos esportivos para crianças e jovens

Parcerias com prefeituras para ampliar acesso ao esporte e lazer

“O esporte transforma vidas e é uma ferramenta poderosa de inclusão social. Estamos trabalhando para garantir que todos os municípios tenham acesso a projetos e estruturas adequadas”, afirmou Amorim em entrevista ao portal O Alto Acre.

Integração Estado-Municípios:

A visita a Xapuri faz parte de uma série de agendas que buscam alinhar as ações da SEEL com as demandas locais. O secretário ressaltou a importância do diálogo constante com os gestores municipais para identificar prioridades e otimizar recursos.

“Quando unimos forças, os resultados aparecem mais rápido. Queremos que o esporte seja uma realidade em todas as regiões do Acre”, completou Amorim, que também destacou planos para a revitalização de espaços esportivos e a realização de competições regionais.

Contexto:

A agenda em Xapuri ocorre em um momento estratégico para o esporte no estado, com:

Preparativos para novos editais de fomento ao esporte

Planejamento de competições intermunicipais

Busca por patrocínios privados para atletas de alto rendimento

Próximos Passos:

Lançamento de programa de bolsas para atletas promissores

Ampliação de parcerias com clubes e associações esportivas nos município acreanos

Quem é Ney Amorim?

• Ex-presidente da Aleac (2019-2022)

• Atual secretário da SEEL desde 2023

• Conhecido por articular políticas públicas esportivas e de lazer no estado

O secretário Ney Amorim, destacou as iniciativas em andamento e reforçou a importância das parcerias entre Estado e municípios para o fomento do esporte em todo o território acreano.

Veja vídeo entrevista:



