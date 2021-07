Secretário Nacional do Pronaf aceita convite de Vanda Milani para visitar o Acre.

Em audiência esta quinta-feira,8,em Brasília, com César Halun, secretário nacional da Agricultura Familiar e Cooperativismo, a deputada Vanda Milani(SD) solicitou apoio para o fortalecimento das cooperativas acreanas, como a disponibilização de calcário e outros insumos para o desenvolvimento da agricultura familiar . A parlamentar salientou que o Acre possui áreas de excelência para o plantio enquanto que o secretário Halum adiantou que o Governo Federal tem interesse em liberar recursos de programas para direcioná-lo ao Estado.

“Esta é a nossa missão institucional: levar até os pequenos e médios produtores rurais aquilo que o Governo vem fazendo no sentido de fortalecer estas categorias”, garantiu Halum. O secretário salientou ainda quo o Brasil precisa muito da agricultura familiar, “e o Pronaf é o programa que foi criado e que esta aí para estimular”. Ele adiantou ainda que ficava feliz ao saber que a deputada Vanda Milani participa deste esforço e vem como como se fosse uma verdadeira ‘madrinha dos agricultores do Acre’. “E isto nos alegra muito porque nós temos aí o ‘ponto de contato’, a referencia para a ajuda destes produtores”, assegurou.

Halum garantiu ainda que Vanda Milani, “passou a abrir todas as portas com a chave mestra que ela construiu”. O secretário enfatizou ainda que o Governo Bolsonaro aumentou em mais de 300% os recursos destinados ao Pronaf. A deputada aproveitou para convidar o secretário para ir ao Acre para falar diretamente com os agricultores sobre a agricultura familiar ,Pronaf, enfim, para falar o que o Governo Federal tem de bom para os nossos agricultores. Ficou acertada a ida do secretário em meados de agosto.

O secretário lembrou ainda que como nortista, ”agora o Norte vai ter todo o apoio”. Por seu lado, Vanda Milani expressou sua satisfação em receber futuramente o secretário no Acre. Milani disse que vai convidar as cooperativas ,a população da agricultura familiar, CEF, para informar a população interessada para que, a partir deste encontro, possa ter um norte de como chegar num banco, de como o Governo Federal poderá ajudar a população rural acreana neste sentido.

“A gente sabe que a visita vai ser extremamente benéfica para o progresso da agricultura familiar do nosso Estado. Um lugar que vive ,substancialmente, do pequeno agro que está se instalando e ,se Deus quiser, se fará forte e grande. Então acredito que a visita do secretário vai ser de fundamental importância para o Estado do Acre e seus agricultores familiares”, concluiu a parlamentar.