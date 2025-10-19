Flash
Secretário José Américo Gaia destaca papel da segurança pública durante encontro da AMAC em Assis Brasil
O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, participou do encontro promovido pela Associação dos Municípios do Acre (AMAC), realizado nesta semana na cidade de Assis Brasil, e destacou a importância da segurança pública como um dos pilares do desenvolvimento regional.
Segundo o secretário, não é possível falar em crescimento econômico e social sem garantir segurança para a população e para os empreendimentos que impulsionam as cidades.
“De fato, estamos num evento que trata do desenvolvimento regional, mas não podemos falar de desenvolvimento sem falar de segurança. À medida que as localidades se desenvolvem, a segurança precisa estar cada vez mais presente, prevenindo ilícitos e garantindo tranquilidade à sociedade”, afirmou Gaia.
Durante a apresentação, ele ressaltou os avanços conquistados pelas forças de segurança acreanas, em especial o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), criado em 2019 e responsável por resultados expressivos no combate ao tráfico e ao crime organizado nas regiões de fronteira.
“O Gefron é hoje uma referência. Desde sua criação, já apreendeu mais de 12 toneladas de entorpecentes, recuperou cerca de 500 veículos, prendeu quase 1.000 pessoas e gerou um prejuízo estimado em R$ 91 milhões às organizações criminosas. É um trabalho que integra todas as instituições de segurança pública e mostra o comprometimento do Estado com a defesa das nossas fronteiras”, destacou o secretário.
Gaia enfatizou ainda que o fortalecimento da segurança é condição essencial para o avanço do empreendedorismo, da geração de empregos e da melhoria da qualidade de vida nos municípios acreanos.
“Não há desenvolvimento sem segurança. Ela precisa estar presente, atuando para garantir que as cidades cresçam com estabilidade, oportunidades e paz social”, concluiu.
Comentários
Flash
Prefeitura de Rio Branco encerra 2ª edição do TechJovem com foco na inteligência artificial
Comentários
Flash
Jovem de 19 anos é morto a facadas no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco
Davi da Silva foi retirado de casa por dois homens armados com facas e executado próximo a um lava-jato; polícia suspeita de crime ligado à disputa entre facções.
Davi da Silva, de 19 anos, foi brutalmente assassinado a golpes de faca na madrugada deste sábado (18), no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no segundo distrito de Rio Branco. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi retirada de dentro de uma residência, localizada na quadra 18, por dois indivíduos armados, e levada até as proximidades de um posto de lavagem, onde foi executada.
O crime ocorreu por volta das 4h30 da manhã. Davi havia se mudado recentemente para o bairro, onde passou a morar com a namorada. Um morador que passava pelo local encontrou o corpo e acionou a polícia. Uma equipe do 2º Batalhão esteve na cena do crime e confirmou o óbito.
Investigadores da Equipe de Pronto Emprego (EPE) também estiveram no local em busca de informações que possam esclarecer o homicídio. Até o momento, a motivação ainda é desconhecida, mas a principal suspeita é de que o crime esteja relacionado à guerra entre facções criminosas que atuam na capital.
A esposa da vítima informou à polícia que Davi era evangélico e não possuía envolvimento com organizações criminosas. O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foi acionado, e a equipe do Instituto Médico Legal (IML) realizou os procedimentos periciais e a remoção do corpo. O jovem apresentava múltiplas perfurações, inclusive no pescoço, o que quase resultou em degola.
O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Comentários
Flash
Avanço na Saúde de Brasiléia: Fisioterapia garante atendimento especializado e gratuito às crianç
A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem ampliando e fortalecendo os serviços oferecidos à população. Um dos destaques é o trabalho desenvolvido pela equipe multiprofissional E-Multi, que tem atuado com dedicação na área de fisioterapia.
O serviço tem sido fundamental, especialmente para as crianças que necessitam de estimulação sensorial e motora, oferecendo um acompanhamento contínuo e de qualidade, com foco na reabilitação e na inclusão.
Um exemplo do impacto positivo dessa ação é o caso do pequeno Pedro Henrique, que antes precisava se deslocar com a mãe até a capital, Rio Branco, para realizar suas sessões de fisioterapia.
Com à implantação do serviço no próprio município, Pedro recebe todo o atendimento necessário de forma gratuita, perto de casa e com profissionais capacitados.
Segundo o secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, o avanço é resultado de um esforço coletivo para descentralizar os atendimentos e garantir que todos tenham acesso aos serviços do SUS, independentemente de onde vivam. “Nosso compromisso é fazer com que a saúde chegue a cada pessoa, em cada bairro e comunidade. A equipe E-Multi tem desempenhado um papel fundamental nesse processo, oferecendo cuidado humanizado e especializado. É gratificante ver resultados como o do Pedro Henrique, que hoje pode ser atendido aqui, perto da família, com todo o suporte necessário”, destacou Francélio Barbosa.
O secretário também ressaltou o apoio do prefeito Carlinhos do Pelado, que tem assegurado as condições necessárias para a ampliação dos serviços e o fortalecimento da atenção básica no município. “Esse é mais um passo importante da gestão municipal para levar saúde, dignidade e qualidade de vida a todos os brasilenses. A saúde pública de Brasiléia está avançando, e isso é fruto de planejamento, investimento e comprometimento com as pessoas”, completou.
Você precisa fazer login para comentar.