Secretário José Américo Gaia destaca papel da segurança pública durante encontro da AMAC em Assis Brasil

Publicado

18 segundos atrás

em

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia durante entrevista.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, participou do encontro promovido pela Associação dos Municípios do Acre (AMAC), realizado nesta semana na cidade de Assis Brasil, e destacou a importância da segurança pública como um dos pilares do desenvolvimento regional.

Segundo o secretário, não é possível falar em crescimento econômico e social sem garantir segurança para a população e para os empreendimentos que impulsionam as cidades.

“De fato, estamos num evento que trata do desenvolvimento regional, mas não podemos falar de desenvolvimento sem falar de segurança. À medida que as localidades se desenvolvem, a segurança precisa estar cada vez mais presente, prevenindo ilícitos e garantindo tranquilidade à sociedade”, afirmou Gaia.

Secretário Gaia durante entrevista, falou da importância da segurança pública que deve andar ao lado do desenvolvimento e dos projetos que estão sendo implantados nas fronteira do Acre.

Durante a apresentação, ele ressaltou os avanços conquistados pelas forças de segurança acreanas, em especial o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), criado em 2019 e responsável por resultados expressivos no combate ao tráfico e ao crime organizado nas regiões de fronteira.

“O Gefron é hoje uma referência. Desde sua criação, já apreendeu mais de 12 toneladas de entorpecentes, recuperou cerca de 500 veículos, prendeu quase 1.000 pessoas e gerou um prejuízo estimado em R$ 91 milhões às organizações criminosas. É um trabalho que integra todas as instituições de segurança pública e mostra o comprometimento do Estado com a defesa das nossas fronteiras”, destacou o secretário.

Gaia enfatizou ainda que o fortalecimento da segurança é condição essencial para o avanço do empreendedorismo, da geração de empregos e da melhoria da qualidade de vida nos municípios acreanos.

“Não há desenvolvimento sem segurança. Ela precisa estar presente, atuando para garantir que as cidades cresçam com estabilidade, oportunidades e paz social”, concluiu.

Flash

Prefeitura de Rio Branco encerra 2ª edição do TechJovem com foco na inteligência artificial

Publicado

19 horas atrás

em

18 de outubro de 2025

Por

Evento reuniu centenas de jovens, palestrantes e empresas para discutir o papel da tecnologia na formação das novas gerações

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI), encerrou nesta sexta-feira (17) a segunda edição do TechJovem 2025, que teve como tema “A nova economia da inteligência artificial”.

Realizado ao longo de dois dias, o evento reuniu mais de 25 palestrantes e 20 expositores, entre instituições e empresas ligadas à inovação e tecnologia. O público pôde participar de painéis, palestras e oficinas voltadas para o papel da tecnologia na formação das novas gerações, incentivando crianças e jovens — especialmente da rede pública — a enxergarem o setor como uma área repleta de oportunidades.

“O evento promoveu uma verdadeira imersão tecnológica, despertando o interesse dos participantes pela tecnologia”, destacou Bino. (Foto: Val Fernandes/Secom)

De acordo com o secretário da SDTI, Ezequiel Bino, o TechJovem promoveu uma verdadeira imersão tecnológica, despertando o interesse dos participantes pela tecnologia não apenas como entretenimento, mas também como um caminho promissor para o futuro profissional.

“Tivemos aqui milhares de jovens, crianças e adolescentes — e esse era o propósito do evento: fazer uma imersão com esse público para que enxerguem aqui um potencial para suas vidas. Não apenas diversão, mas que desde cedo entendam que isso é o futuro delas. Acreditamos que atingimos o objetivo e plantamos uma semente muito importante para os próximos anos”, destacou Bino.

“A Prefeitura saiu na frente e esse tipo de evento precisa acontecer com mais frequência em nosso estado”, Disse Kannedy. (Foto: Val Fernandes/Secom)

O evento também contou com a participação de representantes de diversos setores. Para Kennedy Luís, técnico em informática, a iniciativa é fundamental para aproximar a juventude da tecnologia.

“Um segmento desse tipo, que está trazendo robótica para as escolas e elevando o nível da formação tecnológica, é muito importante. A Prefeitura saiu na frente e esse tipo de evento precisa acontecer com mais frequência em nosso estado.”

“Esses alunos que têm essas experiências e oportunidades estarão muito mais preparados para o mercado de trabalho e para lidar com a dinâmica da sociedade”, afirmou Rennan. (Foto: Val Fernandes/Secom)

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, ressaltou o impacto do festival na preparação dos estudantes para o futuro.

“Isso é o futuro. É o presente, mas é muito mais o futuro. Esses alunos que têm essas experiências e oportunidades estarão muito mais preparados para o mercado de trabalho e para lidar com a dinâmica da sociedade.”

“Vi tanta coisa aqui que fiquei impressionada com o quanto a tecnologia está evoluindo rápido”, expressou Patrícia. (Foto: Val Fernandes/Secom)

A presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Patrícia Dossa, destacou o avanço tecnológico apresentado durante o evento.

“Vi tanta coisa aqui que fiquei impressionada com o quanto a tecnologia está evoluindo rápido. Parabenizo a Prefeitura de Rio Branco e todos os apoiadores, porque é fundamental acompanharmos esse ritmo de inovação.”

O prefeito em exercício, Alysson Bestene, também comemorou o sucesso da segunda edição do TechJovem.

“É um evento de sucesso, com vários parceiros”, comemorou Alysson. (Foto: Val Fernandes/Secom)

“É um evento de sucesso, com vários parceiros. Ao trazer palestrantes de fora e temas atuais como a inteligência artificial, o festival proporciona às crianças a oportunidade de conhecer robótica, novas tecnologias e inovação, estimulando-as a construir um futuro brilhante.”

Com mais uma edição de sucesso, o TechJovem 2025 se consolida como um dos principais espaços de difusão da tecnologia e inovação em Rio Branco, reafirmando o compromisso da Prefeitura com a formação e o futuro das novas gerações.

Flash

Jovem de 19 anos é morto a facadas no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco

Publicado

1 dia atrás

em

18 de outubro de 2025

Por

Davi da Silva foi retirado de casa por dois homens armados com facas e executado próximo a um lava-jato; polícia suspeita de crime ligado à disputa entre facções.

Davi da Silva, de 19 anos, foi brutalmente assassinado a golpes de faca na madrugada deste sábado (18), no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no segundo distrito de Rio Branco. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi retirada de dentro de uma residência, localizada na quadra 18, por dois indivíduos armados, e levada até as proximidades de um posto de lavagem, onde foi executada.

O crime ocorreu por volta das 4h30 da manhã. Davi havia se mudado recentemente para o bairro, onde passou a morar com a namorada. Um morador que passava pelo local encontrou o corpo e acionou a polícia. Uma equipe do 2º Batalhão esteve na cena do crime e confirmou o óbito.

Investigadores da Equipe de Pronto Emprego (EPE) também estiveram no local em busca de informações que possam esclarecer o homicídio. Até o momento, a motivação ainda é desconhecida, mas a principal suspeita é de que o crime esteja relacionado à guerra entre facções criminosas que atuam na capital.

A esposa da vítima informou à polícia que Davi era evangélico e não possuía envolvimento com organizações criminosas. O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foi acionado, e a equipe do Instituto Médico Legal (IML) realizou os procedimentos periciais e a remoção do corpo. O jovem apresentava múltiplas perfurações, inclusive no pescoço, o que quase resultou em degola.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Flash

Avanço na Saúde de Brasiléia: Fisioterapia garante atendimento especializado e gratuito às crianç

Publicado

2 dias atrás

em

17 de outubro de 2025

Por

A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem ampliando e fortalecendo os serviços oferecidos à população. Um dos destaques é o trabalho desenvolvido pela equipe multiprofissional E-Multi, que tem atuado com dedicação na área de fisioterapia.

O serviço tem sido fundamental, especialmente para as crianças que necessitam de estimulação sensorial e motora, oferecendo um acompanhamento contínuo e de qualidade, com foco na reabilitação e na inclusão.

Um exemplo do impacto positivo dessa ação é o caso do pequeno Pedro Henrique, que antes precisava se deslocar com a mãe até a capital, Rio Branco, para realizar suas sessões de fisioterapia.
Com à implantação do serviço no próprio município, Pedro recebe todo o atendimento necessário de forma gratuita, perto de casa e com profissionais capacitados.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, o avanço é resultado de um esforço coletivo para descentralizar os atendimentos e garantir que todos tenham acesso aos serviços do SUS, independentemente de onde vivam. “Nosso compromisso é fazer com que a saúde chegue a cada pessoa, em cada bairro e comunidade. A equipe E-Multi tem desempenhado um papel fundamental nesse processo, oferecendo cuidado humanizado e especializado. É gratificante ver resultados como o do Pedro Henrique, que hoje pode ser atendido aqui, perto da família, com todo o suporte necessário”, destacou Francélio Barbosa.

O secretário também ressaltou o apoio do prefeito Carlinhos do Pelado, que tem assegurado as condições necessárias para a ampliação dos serviços e o fortalecimento da atenção básica no município. “Esse é mais um passo importante da gestão municipal para levar saúde, dignidade e qualidade de vida a todos os brasilenses. A saúde pública de Brasiléia está avançando, e isso é fruto de planejamento, investimento e comprometimento com as pessoas”, completou.

