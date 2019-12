Secretário esclarece ‘cortes’ e anuncia pagamento restante do 13º e possível salário antes do Natal

O secretário de finanças do município de Brasiléia, Tadeu Hassem, fez um pronunciamento sobre os cortes das gratificações em alguns setores anunciado pela Prefeita, mas que, não seria novidade nesta ou em outras gestões neste período de fim de ano.

Explica ainda que tais corte está em acordo com os três sindicatos e os considerados essenciais, serão mantidas as gratificações para o pessoal da limpeza e alguns setores da saúde. Tadeu explica que, com a redução será possível atualizar a tabela do Plano de Cargos e Carreira discutido nesta semana.

Esse entendimento resultou que, em fevereiro de 2020 será enviado a Lei para a Câmara e cumprir com o retroativo de janeiro para atualizar a tabela. Com o novo orçamento, será discutido novamente sobre as gratificações que irão ser devolvidas.

A conversa ocorrida no gabinete da Prefeita Fernanda Hassem, ficou acertado essa decisão e comunicados aos funcionários por meio de uma circular. “Quero deixar claro que, algumas pessoas desinformadas, usam de politicagem dizendo que a prefeita está cortando direitos, o que não é verdade”, destacou o secretário.

Aproveitando o momento, Tadeu Hassem anunciou que a prefeitura estará realizando o pagamento da segunda parcela do 13º salário do funcionalismo no dia 13, próxima sexta-feira. A primeira foi realizada em julho passado. Com isso, será investido cerca de R$ 1,5 mi, aquecendo na economia local.

Nesse pacote de notícias, Tadeu falou que, “além da segunda parcela do 13º Terceiro, também estamos fazendo um esforço para que possamos pagar o salário de dezembro antes do Natal”, destacou o secretário.

Comentários