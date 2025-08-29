Secretário e dirigente se reúnem para os últimos ajustes do Fórum Estadual

O secretário Extraordinário de Esporte e Lazer, Ney Amorim, se reuniu com o presidente da Associação Filhos do Rei (Asdefir), João Renato Jácome, nessa quinta, 28, na Arena da Floresta, para definir os últimos detalhes para a realização do Fórum Estadual de Formação Esportiva. O evento será realizado no dia 17 de setembro, na Uninorte, e vai ter como palestrantes Lars Grael, Magic Paula, André Heller e Emerson Appel.

“Foi uma reunião necessária e proveitosa. Precisamos ampliar a mobilização para este evento. Os dirigentes, professores e atletas terão uma excelente oportunidade de ampliar a atuação a partir do Fórum”, comentou João Renato Jácome.

Parceria com escolar

Segundo João Renato Jácome outro ponto importante da reunião foi a ampliação da parceria entre a secretaria e a Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE).

“Estamos cada vez ampliando as ações da FADE e ter o Estado como parceiro nas ações é fundamental”, declarou o dirigente.

