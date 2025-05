Secretário de Saúde Francelio Barbosa acompanha início de mutirão ortopédico no Hospital Regional do Alto Acre

Na manhã desta quinta-feira (01), o Secretário Municipal de Saúde de Brasiléia, Francelio Barbosa, participou de uma agenda conjunta com o Secretário de Saúde do Estado, Pedro Pascoal, e o Deputado Estadual Tadeu Hassem, no Hospital Regional do Alto Acre.

O objetivo da visita foi acompanhar o início do primeiro mutirão de cirurgias ortopédicas na região, que beneficiará 31 pacientes previamente cadastrados no SISREG (Sistema de Regulação).

A iniciativa, promovida pelo Governo do Estado, visa reduzir as filas de espera por procedimentos especializados, garantindo atendimento ágil e eficiente à população.

A Prefeitura de Brasiléia, em mais uma demonstração de compromisso com a população, atua como parceira na ação e destaca a importância do pós-operatório. Com isso se comprometeu a oferecer serviços de fisioterapia aos pacientes do município durante a recuperação.

O Prefeito Carlinhos do Pelado, tem buscado fortalecer as parcerias com o governo do estado, para que mais benefícios cheguem até a população brasileense.

