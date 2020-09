O Secretário Municipal de Saúde de Epitaciolândia, Saimon Felipe, representando a pessoa do Prefeito Tião Flores, esteve no ramal do Rubicon nesta sexta-feira, 25 de Setembro, para realizar vistoria nos trabalhos que estão sendo realizados na comunidade.

A obra que está em andamento encontra-se com 57% de sua conclusão. A comunidade rural do Rubicon está sendo beneficiada com uma UBS para o atendimento básico aos moradores daquela localidade e proximidades.

Segundo o secretário a Gestão Municipal não tem medido esforços para cuidar da saúde da população, assim trazendo melhorias e estrutura na saude tanto na cidade, como também na zona rural.

A obra é do Fundo Municipal de Saúde e o projeto foi apresentado no ano de 2018. A emenda foi aprovada e teve um aporte no valor de R$ 726 mil reais, proveniente da emenda individual do ex-deputado federal Cesar Messias (PSB).

Comentários