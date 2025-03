Secretário de Saúde de Brasiléia participa de reuniões estratégicas na Sesacre e na Fundhacre para fortalecer a saúde pública no município

Nesta quarta-feira 19, o Secretário de Saúde de Brasiléia, Francelio Barbosa, acompanhado de sua equipe, esteve na sede da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE) para uma reunião estratégica com o Secretário de Saúde do Estado, Pedro Pascoal. O encontro teve como principal objetivo fortalecer a colaboração entre o governo estadual e o município, visando promover melhorias significativas na saúde pública de Brasiléia.

Durante a reunião, Pedro Pascoal reiterou o compromisso do governo do Estado em apoiar as iniciativas municipais, colocando-se à disposição para contribuir com ações conjuntas que visem ao bem-estar da população. Francelio Barbosa, por sua vez, agradeceu o apoio do Estado e reforçou o compromisso do prefeito Carlinhos do Pelado em trabalhar em conjunto para implementar políticas públicas que resultem em avanços concretos para a saúde de Brasiléia.

Na parte da tarde, Francelio Barbosa e sua equipe continuaram a agenda em Rio Branco, reunindo-se com a presidente da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), Soron Steiner, e novamente com o Secretário Pedro Pascoal. O encontro teve como foco discutir temas relevantes para a melhoria dos serviços de saúde no município e no estado.

Entre os principais assuntos tratados, destacaram-se o fluxo de especialidades médicas para Brasiléia e o alinhamento de processos entre a gestão municipal e o estado. Essas discussões visam garantir maior eficiência no atendimento à população, além de fortalecer a integração entre o município e o estado.

Francelio Barbosa ressaltou a importância dessas parcerias para o avanço da saúde pública no município. “Essa colaboração entre o município e o estado é fundamental para garantir que os brasileenses tenham acesso a serviços de qualidade. Agradeço à Presidente Soron Steiner e ao Secretário Pedro Pascoal pelo empenho em buscar soluções que beneficiam a todos”, afirmou o Secretário.

As reuniões marcam um importante passo na busca por melhorias na saúde pública de Brasiléia, reforçando a necessidade de trabalho conjunto entre as esferas municipal e estadual para garantir um atendimento mais eficiente e de qualidade para a população.

