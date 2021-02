Secretário de Saúde anuncia instalação de tomógrafo e UTI’s em hospital do Alto Acre

Por Wanglézio Braga - Especial para o oaltoacre.com

Durante a passagem do presidente da república pelo Acre, Jair Messias Bolsonaro (sem partido), o jornal oaltoacre esteve representado pelo jornalista Wanglézio Braga, que esteve transmitindo a coletiva ao vivo via celular, até ser interrompida abruptamente.

Enquanto o presidente e comitiva chegava do município de Sena Madureira, onde foi ver de perto a enchente que assolou parte da cidade, o jornalista entrevistou o Secretário Estadual de Saúde, Alisson Bestene, sobre investimentos na regional do Alto Acre.

Ao ser perguntado, Alisson Bestene destacou que o hospital regional do Alto Acre, está recebendo o tão sonhado tomógrafo, onde irá facilitar a vida de moradores de quatro cidades. O aparelhou chegou na fronteira na noite desta terça-feira, dia 23, e já está sendo preparado para ser instalado nos próximos dias.

Outra boa notícia, será a abertura de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo – UTI’s, cerca de 10 unidades que já estão sendo preparados para serem disponibilizadas o mais breve possível.

Outra notícia passada pelo Coordenador Regional do Alto Acre, Joaquim Lira, também está sendo implantado no hospital, o centro para tratamento de pessoas com hemólise, que necessitam se deslocar ao menos três vezes para a capital, sendo necessária transfusão sanguínea.

Veja vídeo.



