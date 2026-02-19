Cotidiano
Secretário de Obras de Tarauacá é exonerado após denúncia de uso irregular de patrimônio público
Delmar Damasceno deixou o cargo nesta quinta-feira (19) após repercussão de vídeo que mostra caminhão da pasta transportando lenha; prefeito determinou apuração interna
O então titular da Secretaria Municipal de Obras de Tarauacá, Delmar de Jesus Cavalcante Damasceno, deixou o cargo após vir a público uma denúncia envolvendo possível utilização irregular de patrimônio público. A exoneração foi oficializada por meio de publicação no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (19), assinada pelo prefeito Rodrigo Damasceno.
O caso ganhou repercussão depois que um vídeo passou a circular nas redes sociais e foi divulgado por veículos de comunicação locais. Nas imagens, aparece uma caçamba carregada de lenha que, segundo denúncia de um morador, teria saído do pátio da Secretaria de Obras com destino ao município de Feijó. A suspeita levantada era de que o material seria entregue a uma cerâmica particular ligada a um familiar do então secretário.
Com a divulgação do conteúdo e a repercussão do episódio, Delmar protocolou, no dia 9 de fevereiro, um pedido formal de afastamento temporário do cargo até que os fatos fossem esclarecidos. No documento, argumentou que a decisão tinha o objetivo de “resguardar o interesse público, assegurar a lisura dos atos administrativos e preservar a normalidade institucional da Prefeitura”. Posteriormente, a administração municipal optou pela exoneração em caráter definitivo, publicada nesta quinta-feira por meio do Decreto nº 012.
À época da divulgação das imagens, o prefeito Rodrigo Damasceno afirmou que o veículo exibido não fazia parte da frota oficial do município e destacou que não era possível confirmar o momento da gravação, uma vez que o caminhão não apresentava identificação visível. Mesmo assim, determinou a abertura de apuração interna e orientou que a denúncia fosse encaminhada aos órgãos de controle competentes para investigação formal.
Até o fechamento desta matéria, a prefeitura não havia anunciado o nome do substituto para a pasta nem informado desdobramentos do procedimento administrativo para apurar oficialmente as circunstâncias apontadas na denúncia.
Comentários
Cotidiano
Acre reduz beneficiários do Bolsa Família e Auxílio-Gás; programas perdem 9 mil famílias em quatro anos
Dados do MDS apontam queda de 133,4 mil para 124,8 mil famílias no Bolsa Família entre 2022 e 2026; Auxílio-Gás encolheu 16,7% no período
O Acre registrou redução no número de famílias atendidas pelos programas Bolsa Família e Auxílio-Gás nos últimos anos, segundo dados do Governo Federal disponíveis no painel oficial de Proteção Social, com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS).
Bolsa Família
No caso do Bolsa Família, os dados mostram que o estado passou de 133,4 mil famílias beneficiadas em 2022 para 125 mil em 2025. Em 2023, o número foi de 130,9 mil, enquanto em 2024 houve leve alta, com 133,9 mil famílias atendidas. Apesar dessa oscilação, o dado mais recente aponta queda no total de beneficiários no estado.
Ainda conforme o painel federal, o Bolsa Família no Acre contabilizava, até janeiro de 2026, 124,8 mil famílias beneficiadas, com pagamento mensal médio de R$ 733. O programa foi relançado em março de 2023, substituindo o Auxílio Brasil.
Dados oficiais do governo federal indicam que em fevereiro de 2026 o número de famílias contempladas no estado era de 123.883, com benefício médio de R$ 719,36 e investimento superior a R$ 89,1 milhões.
Auxílio-Gás
No Auxílio-Gás, a queda foi contínua e mais acentuada. Em 2022, o Acre tinha 54,6 mil famílias beneficiadas por mês. Em 2023, o número caiu para 51,1 mil, em 2024 recuou novamente para 50,5 mil e, em dezembro de 2025, chegou a 45,5 mil famílias atendidas mensalmente.
Os dados indicam que, embora o Bolsa Família tenha apresentado estabilidade em parte do período, o estado terminou 2025 com menos beneficiários do que em 2022. Já o Auxílio-Gás apresentou retração mais acentuada e sem interrupções ao longo dos anos, encerrando 2025 com cerca de 9,1 mil famílias a menos em comparação com 2022.
Vale destacar que o governo federal lançou em setembro de 2025 o programa Gás do Povo, que substituirá gradualmente o Auxílio-Gás. A previsão é que mais de 114 mil famílias acreanas sejam beneficiadas com botijões gratuitos a partir de novembro de 2025, com expectativa de atingir 100% do público-alvo em março de 2026.
Causas da redução
A redução nos números pode estar relacionada a mudanças cadastrais, revisões do CadÚnico e critérios de elegibilidade, além de atualizações periódicas realizadas pelo Governo Federal. Estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) aponta que o Acre registrou aumento de 6,29 pontos percentuais das classes A, B e C entre 2022 e 2024, o que pode indicar que parte das famílias deixou os programas por melhora na renda.
Evolução do Número de Famílias Beneficiadas no Acre (2022-2026)
Bolsa Família
-
2022: 133,4 mil famílias
-
2023: 130,9 mil famílias
-
2024: 133,9 mil famílias
-
2025: 125 mil famílias
-
Jan/2026: 124,8 mil famílias (com pagamento médio de R$ 733)
Auxílio-Gás
-
2022: 54,6 mil famílias
-
2023: 51,1 mil famílias
-
2024: 50,5 mil famílias
-
Dez/2025: 45,5 mil famílias
Análise dos dados:
-
Queda no Bolsa Família: Apesar de uma oscilação com leve alta em 2024, o estado encerrou 2025 com 8,4 mil famílias a menos beneficiadas em comparação com 2022, e os dados de janeiro de 2026 (124,8 mil) confirmam a tendência de redução.
-
Queda contínua no Auxílio-Gás: O programa apresentou retração anual consecutiva, acumulando uma redução de 9,1 mil famílias entre 2022 e dezembro de 2025.
-
Possíveis causas: A redução pode estar relacionada a:
-
Mudanças cadastrais e revisões do CadÚnico: O governo federal realiza verificações periódicas para garantir que os benefícios cheguem a quem realmente atende aos critérios. A Portaria 1.123/2025, por exemplo, atualizou os procedimentos para revisão de elegibilidade, priorizando famílias com crianças, gestantes e menor renda.
-
Substituição do Auxílio-Gás pelo “Gás do Povo”: É importante notar que o Auxílio-Gás foi substituído pelo programa “Gás do Povo”. Este novo programa, que garante a recarga gratuita do botijão, tem critérios de elegibilidade específicos e prevê atender mais de 114 mil famílias no Acre até março de 2026. A queda no número de beneficiários do Auxílio-Gás pode refletir essa transição e a adaptação aos novos critérios, que incluem:
-
Estar inscrito no CadÚnico com cadastro atualizado nos últimos 24 meses.
-
Renda familiar per capita de até meio salário-mínimo.
-
Ser beneficiário do Bolsa Família.
-
Ter pelo menos dois integrantes na composição familiar (prioridade).
-
-
Portanto, os dados indicam uma redução no número de famílias atendidas pelos programas anteriores, mas também apontam para uma reestruturação e potencial ampliação do benefício do gás com o novo formato “Gás do Povo”, que já começou a ser implementado no estado.
Comentários
Cotidiano
Prefeitura de Sena Madureira anuncia construção de 270 banheiros populares em bairros do município
Projeto prevê unidades com vaso sanitário, chuveiro, caixa d’água e sistema de esgoto com biodigestor; recursos já estão disponíveis e obras devem começar nos próximos meses
A Prefeitura de Sena Madureira anunciou a construção de 270 banheiros populares que serão implantados em diferentes bairros do município. Segundo o prefeito Gerlen Diniz, os recursos para execução das obras já estão disponíveis na conta da prefeitura, o que deve permitir o início dos trabalhos nos próximos meses.
De acordo com o projeto técnico, cada unidade contará com estrutura completa, incluindo vaso sanitário, lavatório, chuveiro, caixa d’água e sistema de esgotamento sanitário com biodigestor, garantindo condições adequadas de higiene e saneamento às famílias beneficiadas.
O objetivo da ação é reduzir problemas de saúde pública e melhorar a qualidade de vida de moradores que ainda vivem sem acesso a instalações sanitárias adequadas. O projeto integra um conjunto de políticas voltadas à área social e à infraestrutura básica no município.
Segundo a prefeitura, a seleção das famílias deverá priorizar áreas mais vulneráveis, onde ainda há residências sem banheiro ou com estruturas precárias. A gestão municipal informou ainda que, além de garantir dignidade às famílias, a iniciativa também contribui para a preservação ambiental, já que os banheiros contarão com sistema de tratamento de esgoto.
Comentários
Cotidiano
Guaporé vence nas penalidades e elimina o Galvez na Arena
Depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal, o Guaporé venceu o Galvez, nas penalidades, por 3 a 2 nesta quarta, 18, na Arena da Floresta e garantiu uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Watthinen marcou o gol do Jacaré e David anotou para o Imperador.
Muitas oportunidades
Galvez e Guaporé realizaram um jogo de muitas oportunidades. Will cruzou e Mano escorou com perigo, na primeira chance da partida.
O Galvez passou a dominar o jogo a partir dos 10 minutos, com jogadas pelos lados e também as aéreas.
Aos 43, Marcelinho realizou grande jogada e cruzou. Patrocínio ajeitou com o peito e David acertou um belo cruzado para fazer 1 a 0.
Na volta para o segundo tempo, os treinadores Maurício Carneiro, Galvez, e Márcio Parreiras, Guaporé, fizeram mudanças.
Aos 14, Caíque driblou dois marcadores e perdeu uma grande oportunidade para ampliar o placar.
Aos 34, Diego Hoffmann cobrou o lateral na área. A defesa do Galvez não cortou e Watthimen empatou.
Aos 40, a zaga do Imperador voltou a falhar, Mano bateu e a trave salvou o Galvez na última chance da partida.
Luiz Henrique garante
Nas disputas de penalidades, o goleiro Luiz Henrique defendeu as cobranças de Marcos Júnior e Patrick para garantir a classificação do Jacaré. O atacante Rato também perdeu um pênalti para o Imperador.
Contra o Juventude
O Guaporé vai enfrentar o Juventude, do Rio Grande do Sul, na 2ª fase da Copa do Brasil. O confronto será disputado no dia 5 de março, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
Você precisa fazer login para comentar.