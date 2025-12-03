Acre
Secretário de Governo reage a pressão política e afirma: “Só Deus faz Mailza desistir” da sucessão no Acre
Em resposta a articulações políticas, Luiz Calixto declara que compromisso do Palácio Rio Branco com a vice-governadora é “sólido, público e irreversível”; alinhamento ocorre em meio a rumores de aproximação com o prefeito Tião Bocalom
O governador do Acre, Gladson Cameli, não cederá a pressões de setores políticos que buscam retirar o apoio à pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo do estado. A afirmação foi feita pelo secretário de Governo, Luiz Calixto, em entrevista a veículos da capital acreana nesta quarta-feira (3).
Segundo Calixto, o compromisso do Palácio Rio Branco com Mailza é “sólido, público e irreversível”.
— Ela tem o apoio do governador, do seu grupo. Ele não cederá a pressão. Só Deus pode fazer ela desistir do legítimo direito de ser candidata — declarou o secretário.
Em tom contundente, a declaração de Luiz Calixto, reforçando à pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis é vista como uma tentativa de encerrar rumores de divisão interna e frear especulações sobre possíveis rearranjos na base aliada. A leitura entre assessores próximos ao Palácio Rio Branco é de que a desistência de Mailza só seria cogitada em caso de “interferência divina”, conforme a expressão usada por Calixto.
A fala também é interpretada como um recado direto ao prefeito Tião Bocalom, que teria articulado para receber o apoio oficial do governo estadual. A mensagem é clara: o Palácio não aceitará imposições e a candidatura de Mailza será mantida até as convenções partidárias.
Fontes próximas ao governador afirmam que há irritação crescente no núcleo de Cameli com movimentos considerados “incompatíveis com a lealdade esperada”. A percepção interna é de que Mailza vem fortalecendo sua pré-candidatura com apoio do comando do estado, e qualquer tentativa de minar essa trajetória será rechaçada.
O posicionamento público busca, portanto, estabilizar a base política, reafirmar Mailza como candidata única do grupo e sinalizar que a sucessão será conduzida sob controle do atual governo, sem espaço para pressões externas ou quebras de alinhamento.
A declaração ocorre em meio a notícias de que o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, estaria articulando para obter o apoio oficial do governo estadual em sua própria pré-candidatura ao Palácio Rio Branco. Apesar da movimentação política, a cúpula do governo reafirma que Mailza segue como a candidata natural à sucessão no comando do estado.
A posição sinaliza estabilidade na aliança que sustenta o governo Cameli e reforça a intenção de projetar a vice-governadora como candidata única do grupo no pleito de 2026. O cenário, no entanto, permanece sob observação, dada a concorrência interna e as negociações em curso no tabuleiro político acreano.
Saída de gado do Acre dispara 74% em 2025, mas imposto incide sobre apenas 60% dos animais comercializados
Dados do Idaf mostram que, de janeiro a novembro, mais de 351 mil bovinos deixaram o estado; transferências para o mesmo dono, isentas de tributação, pressionam frigoríficos locais e acendem alerta sobre sustentabilidade da indústria local.
A comercialização de bovinos para fora do Acre cresceu 74,3% em 2025, na comparação com igual período do ano anterior, mas um detalhe tributário tem preocupado lideranças do setor: apenas 60% dos animais que deixam o estado geram imposto para os cofres públicos. Os dados são da Análise de Fluxo de Produção, Abate e Comercialização de Bovinos no Acre, elaborada pela Federação da Agricultura e Pecuária do Acre (Faeac) com base em números do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf).
Entre janeiro e novembro deste ano, 351.915 bovinos foram comercializados para outros estados – alta expressiva frente aos 201.886 do mesmo período em 2024. Em novembro, o total foi de 26.924 cabeças, sendo que 10.782 (40%) foram transferências para o mesmo proprietário (mesmo CPF ou CNPJ), movimento permitido por lei e não tributado. Apenas os 16.142 animais (60%) vendidos para terceiros geram cobrança de imposto.
Para representantes da indústria frigorífica, os números evidenciam um desequilíbrio na competição: enquanto os frigoríficos locais arcam com todos os custos tributários, parte expressiva do gado sai sem incidência fiscal, pressionando os preços e a viabilidade das unidades instaladas no Acre.
— Sem o Estado pautar a saída de boi pelo preço de mercado, o cenário vai ficar insustentável para os frigoríficos — alertam lideranças do setor, que participaram da Câmara Temática de Agronegócio do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre.
Outro indicador que chama atenção é o abate de fêmeas, que segue superior ao de machos – sinal de possível descapitalização do rebanho. Em novembro, 55,73% dos animais abatidos eram fêmeas, volume 11,40% maior que no mesmo mês de 2024, embora tenha havido redução de 4.751 cabeças na comparação com outubro.
O estoque total de bovinos no Acre foi estimado em 5.158.779 animais em novembro, mas o aumento expressivo na comercialização para fora do estado – especialmente sob regime de transferência não tributada – mantém o alerta sobre a sustentabilidade da cadeia produtiva localno médio prazo.
Distribuição da comercialização em novembro:
-
Vendas para diferentes proprietários: 16.142 bovinos (60%)
-
Transferências para mesmo proprietário: 10.782 bovinos (40%)
-
Total comercializado: 26.924 bovinos
Tendência anual preocupante:
De janeiro a novembro de 2025, 351.915 bovinos saíram do Acre – um aumento de 74,3% em relação ao mesmo período de 2024. O estoque estadual fechou novembro em 5.158.779 animais.
Abate de fêmeas em alta:
Pelo 11º mês consecutivo, o abate de fêmeas superou o de machos:
-
Fêmeas abatidas: 55,73% do total
-
Redução em relação a outubro: 4.751 cabeças a menos
-
Aumento anual: 11,40% maior que novembro de 2024
Impacto na indústria frigorífica:
Lideranças do setor industrial alertam que sem o estado pautar a saída de boi pelo preço de mercado, o cenário torna-se insustentável para os frigoríficos acreanos. A prática de transferências para o mesmo proprietário, embora legal, reduz a base tributária e pode distorcer os preços, prejudicando a competitividade da indústria local.
Os números revelam a complexidade da cadeia pecuária no Acre, onde a expressiva movimentação de gado contrasta com a perda de arrecadação e os desafios de valorização da produção local.
Nicolau Júnior participa da eleição do Parlamento Amazônico durante a Unale
Durante a 28ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), realizada em Bento Gonçalves (RS), o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior, teve participação de destaque na solenidade que definiu a nova Mesa Diretora do Parlamento Amazônico para o biênio 2025/2027.
Nicolau integrou a mesa de honra da cerimônia que elegeu o deputado acreano Afonso Fernandes como presidente da Mesa Diretora da entidade, representando um avanço significativo para o Acre no cenário político regional. A escolha de Fernandes reforça o protagonismo do estado nas discussões estratégicas sobre a Amazônia, seus desafios e caminhos para o desenvolvimento sustentável.
Em sua fala durante a solenidade, Nicolau ressaltou a importância da união entre os estados que compõem a região amazônica.
Segundo o parlamentar, as dificuldades de mobilidade e acesso aos estados da Amazônia reforçam a necessidade de articulação conjunta para buscar soluções e políticas públicas mais eficazes.
“Quando os estados amazônicos se unem, nossa voz ganha força. A Amazônia tem desafios próprios, e precisamos tratá-los com a seriedade e a atenção que merecem. A logística é um dos grandes entraves, mas também uma pauta que nos une e nos impulsiona a buscar alternativas inovadoras”, destacou Nicolau.
O que é o Parlamento Amazônico
O Parlamento Amazônico, órgão vinculado à Unale, reúne deputados estaduais dos nove estados que integram a Amazônia Legal. O objetivo é promover integração política e legislativa entre essas regiões, discutindo de forma conjunta questões relacionadas ao meio ambiente, infraestrutura, segurança, desenvolvimento econômico, políticas sociais e demais desafios vividos pela população amazônida.
A entidade atua como um espaço de diálogo e articulação, fortalecendo a cooperação entre os legislativos estaduais para construir agendas comuns e ampliar a representatividade da Amazônia nas decisões nacionais.
Rio Branco abre mais de R$ 2,2 milhões em créditos suplementares para orçamentos
A Prefeitura de Rio Branco autorizou, por meio de uma série de decretos publicados no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira, 3, a abertura de mais de R$ 2,2 milhões em créditos suplementares destinados a reforçar o orçamento de diversas secretarias e fundações municipais. Os recursos serão aplicados principalmente em manutenção administrativa, aquisição de equipamentos, videomonitoramento e despesas operacionais em áreas como cultura, meio ambiente, tecnologia e infraestrutura. O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial desta vez quarta-feira, 3.
Um dos decretos libera R$ 48,1 mil para a Fundação Garibaldi Brasil, com foco na manutenção e modernização das atividades administrativas. O reforço orçamentário será viabilizado por meio da anulação de dotações antes previstas para diárias e passagens da Secretaria Municipal de Esportes.
Outro crédito relevante é o de R$ 293,3 mil destinado à implantação do sistema de videomonitoramento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI). O valor foi remanejado a partir de recursos inicialmente previstos para a modernização do data center corporativo da própria pasta.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi a que recebeu o maior montante: R$ 748,7 mil. Os recursos serão aplicados em ações de tratamento de resíduos sólidos, manutenção administrativa e atividades de controle e fiscalização ambiental. O valor suplementar foi obtido mediante anulação de dotações relacionadas a áreas verdes, diárias e despesas com pessoal terceirizado.
Na área de infraestrutura, a gestão municipal abriu um crédito adicional de R$ 1 milhão para a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), destinado ao pagamento de obrigações tributárias e contributivas. O valor foi remanejado de dotações que anteriormente estavam previstas para amortização da dívida contratual.
A SDTI também foi contemplada com um reforço de R$ 155,6 mil para aquisição de equipamentos e materiais permanentes. O crédito foi aberto a partir da anulação de despesas relacionadas a serviços de terceiros.
Por fim, a Fundação Garibaldi Brasil ganhou um complemento de R$ 25 mil para realização de eventos culturais, tradicionais e populares. O valor foi obtido mediante a anulação de recursos antes previstos para o pagamento do Pasep.
