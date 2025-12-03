Secretário de Governo reage a pressão política e afirma: “Só Deus faz Mailza desistir” da sucessão no Acre

Em resposta a articulações políticas, Luiz Calixto declara que compromisso do Palácio Rio Branco com a vice-governadora é “sólido, público e irreversível”; alinhamento ocorre em meio a rumores de aproximação com o prefeito Tião Bocalom

O governador do Acre, Gladson Cameli, não cederá a pressões de setores políticos que buscam retirar o apoio à pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo do estado. A afirmação foi feita pelo secretário de Governo, Luiz Calixto, em entrevista a veículos da capital acreana nesta quarta-feira (3).

Segundo Calixto, o compromisso do Palácio Rio Branco com Mailza é “sólido, público e irreversível”.

— Ela tem o apoio do governador, do seu grupo. Ele não cederá a pressão. Só Deus pode fazer ela desistir do legítimo direito de ser candidata — declarou o secretário.

Em tom contundente, a declaração de Luiz Calixto, reforçando à pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis é vista como uma tentativa de encerrar rumores de divisão interna e frear especulações sobre possíveis rearranjos na base aliada. A leitura entre assessores próximos ao Palácio Rio Branco é de que a desistência de Mailza só seria cogitada em caso de “interferência divina”, conforme a expressão usada por Calixto.

A fala também é interpretada como um recado direto ao prefeito Tião Bocalom, que teria articulado para receber o apoio oficial do governo estadual. A mensagem é clara: o Palácio não aceitará imposições e a candidatura de Mailza será mantida até as convenções partidárias.

Fontes próximas ao governador afirmam que há irritação crescente no núcleo de Cameli com movimentos considerados “incompatíveis com a lealdade esperada”. A percepção interna é de que Mailza vem fortalecendo sua pré-candidatura com apoio do comando do estado, e qualquer tentativa de minar essa trajetória será rechaçada.

O posicionamento público busca, portanto, estabilizar a base política, reafirmar Mailza como candidata única do grupo e sinalizar que a sucessão será conduzida sob controle do atual governo, sem espaço para pressões externas ou quebras de alinhamento.

A declaração ocorre em meio a notícias de que o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, estaria articulando para obter o apoio oficial do governo estadual em sua própria pré-candidatura ao Palácio Rio Branco. Apesar da movimentação política, a cúpula do governo reafirma que Mailza segue como a candidata natural à sucessão no comando do estado.

A posição sinaliza estabilidade na aliança que sustenta o governo Cameli e reforça a intenção de projetar a vice-governadora como candidata única do grupo no pleito de 2026. O cenário, no entanto, permanece sob observação, dada a concorrência interna e as negociações em curso no tabuleiro político acreano.

