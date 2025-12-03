Conecte-se conosco

Acre

Secretário de Governo reage a pressão política e afirma: “Só Deus faz Mailza desistir” da sucessão no Acre

Publicado

56 minutos atrás

em

Em resposta a articulações políticas, Luiz Calixto declara que compromisso do Palácio Rio Branco com a vice-governadora é “sólido, público e irreversível”; alinhamento ocorre em meio a rumores de aproximação com o prefeito Tião Bocalom

Luiz Calixto reafirma apoio irrestrito de Gladson Cameli à vice-governadora e encerra especulações sobre mudança na pré-candidatura. Foto: captada 

O governador do Acre, Gladson Cameli, não cederá a pressões de setores políticos que buscam retirar o apoio à pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo do estado. A afirmação foi feita pelo secretário de Governo, Luiz Calixto, em entrevista a veículos da capital acreana nesta quarta-feira (3).

Segundo Calixto, o compromisso do Palácio Rio Branco com Mailza é “sólido, público e irreversível”.

— Ela tem o apoio do governador, do seu grupo. Ele não cederá a pressão. Só Deus pode fazer ela desistir do legítimo direito de ser candidata — declarou o secretário.

Em tom contundente, a declaração de Luiz Calixto, reforçando à pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis é vista como uma tentativa de encerrar rumores de divisão interna e frear especulações sobre possíveis rearranjos na base aliada. A leitura entre assessores próximos ao Palácio Rio Branco é de que a desistência de Mailza só seria cogitada em caso de “interferência divina”, conforme a expressão usada por Calixto.

A fala também é interpretada como um recado direto ao prefeito Tião Bocalom, que teria articulado para receber o apoio oficial do governo estadual. A mensagem é clara: o Palácio não aceitará imposições e a candidatura de Mailza será mantida até as convenções partidárias.

Fontes próximas ao governador afirmam que há irritação crescente no núcleo de Cameli com movimentos considerados “incompatíveis com a lealdade esperada”. A percepção interna é de que Mailza vem fortalecendo sua pré-candidatura com apoio do comando do estado, e qualquer tentativa de minar essa trajetória será rechaçada.

O posicionamento público busca, portanto, estabilizar a base política, reafirmar Mailza como candidata única do grupo e sinalizar que a sucessão será conduzida sob controle do atual governo, sem espaço para pressões externas ou quebras de alinhamento.

Integrantes do núcleo político do governador demonstram forte desconforto com as recentes movimentações atribuídas a Bocalom. Foto: captada 

A declaração ocorre em meio a notícias de que o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, estaria articulando para obter o apoio oficial do governo estadual em sua própria pré-candidatura ao Palácio Rio Branco. Apesar da movimentação política, a cúpula do governo reafirma que Mailza segue como a candidata natural à sucessão no comando do estado.

A posição sinaliza estabilidade na aliança que sustenta o governo Cameli e reforça a intenção de projetar a vice-governadora como candidata única do grupo no pleito de 2026. O cenário, no entanto, permanece sob observação, dada a concorrência interna e as negociações em curso no tabuleiro político acreano.

O governo busca fortalecer a coesão da base aliada e sinalizar que a sucessão será conduzida sob controle do atual mandatário, sem espaço para mudanças de último minuto. Foto: captada 

Acre

Saída de gado do Acre dispara 74% em 2025, mas imposto incide sobre apenas 60% dos animais comercializados

Publicado

2 horas atrás

em

3 de dezembro de 2025

Por

Dados do Idaf mostram que, de janeiro a novembro, mais de 351 mil bovinos deixaram o estado; transferências para o mesmo dono, isentas de tributação, pressionam frigoríficos locais e acendem alerta sobre sustentabilidade da indústria local.

Dados da FAEAC mostram que transferências para mesmo proprietário representam 40% da movimentação; abate de fêmeas supera machos pelo 11º mês consecutivo. Foto: captada 

A comercialização de bovinos para fora do Acre cresceu 74,3% em 2025, na comparação com igual período do ano anterior, mas um detalhe tributário tem preocupado lideranças do setor: apenas 60% dos animais que deixam o estado geram imposto para os cofres públicos. Os dados são da Análise de Fluxo de Produção, Abate e Comercialização de Bovinos no Acre, elaborada pela Federação da Agricultura e Pecuária do Acre (Faeac) com base em números do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf).

Entre janeiro e novembro deste ano, 351.915 bovinos foram comercializados para outros estados – alta expressiva frente aos 201.886 do mesmo período em 2024. Em novembro, o total foi de 26.924 cabeças, sendo que 10.782 (40%) foram transferências para o mesmo proprietário (mesmo CPF ou CNPJ), movimento permitido por lei e não tributado. Apenas os 16.142 animais (60%) vendidos para terceiros geram cobrança de imposto.

Para representantes da indústria frigorífica, os números evidenciam um desequilíbrio na competição: enquanto os frigoríficos locais arcam com todos os custos tributários, parte expressiva do gado sai sem incidência fiscal, pressionando os preços e a viabilidade das unidades instaladas no Acre.

— Sem o Estado pautar a saída de boi pelo preço de mercado, o cenário vai ficar insustentável para os frigoríficos — alertam lideranças do setor, que participaram da Câmara Temática de Agronegócio do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre.

Outro indicador que chama atenção é o abate de fêmeas, que segue superior ao de machos – sinal de possível descapitalização do rebanho. Em novembro, 55,73% dos animais abatidos eram fêmeas, volume 11,40% maior que no mesmo mês de 2024, embora tenha havido redução de 4.751 cabeças na comparação com outubro.

O estoque total de bovinos no Acre foi estimado em 5.158.779 animais em novembro, mas o aumento expressivo na comercialização para fora do estado – especialmente sob regime de transferência não tributada – mantém o alerta sobre a sustentabilidade da cadeia produtiva localno médio prazo.

Distribuição da comercialização em novembro:

  • Vendas para diferentes proprietários: 16.142 bovinos (60%)

  • Transferências para mesmo proprietário: 10.782 bovinos (40%)

  • Total comercializado: 26.924 bovinos

Tendência anual preocupante:

De janeiro a novembro de 2025, 351.915 bovinos saíram do Acre – um aumento de 74,3% em relação ao mesmo período de 2024. O estoque estadual fechou novembro em 5.158.779 animais.

Abate de fêmeas em alta:

Pelo 11º mês consecutivo, o abate de fêmeas superou o de machos:

  • Fêmeas abatidas: 55,73% do total

  • Redução em relação a outubro: 4.751 cabeças a menos

  • Aumento anual: 11,40% maior que novembro de 2024

Impacto na indústria frigorífica:

Lideranças do setor industrial alertam que sem o estado pautar a saída de boi pelo preço de mercado, o cenário torna-se insustentável para os frigoríficos acreanos. A prática de transferências para o mesmo proprietário, embora legal, reduz a base tributária e pode distorcer os preços, prejudicando a competitividade da indústria local.

Os números revelam a complexidade da cadeia pecuária no Acre, onde a expressiva movimentação de gado contrasta com a perda de arrecadação e os desafios de valorização da produção local.

Observação: os valores são contagens de animais fornecidas pelo usuário.

Acre

Nicolau Júnior participa da eleição do Parlamento Amazônico durante a Unale

Publicado

5 horas atrás

em

3 de dezembro de 2025

Por

Durante a 28ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), realizada em Bento Gonçalves (RS), o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior, teve participação de destaque na solenidade que definiu a nova Mesa Diretora do Parlamento Amazônico para o biênio 2025/2027.

Nicolau integrou a mesa de honra da cerimônia que elegeu o deputado acreano Afonso Fernandes como presidente da Mesa Diretora da entidade, representando um avanço significativo para o Acre no cenário político regional. A escolha de Fernandes reforça o protagonismo do estado nas discussões estratégicas sobre a Amazônia, seus desafios e caminhos para o desenvolvimento sustentável.

Em sua fala durante a solenidade, Nicolau ressaltou a importância da união entre os estados que compõem a região amazônica.

Segundo o parlamentar, as dificuldades de mobilidade e acesso aos estados da Amazônia reforçam a necessidade de articulação conjunta para buscar soluções e políticas públicas mais eficazes.

“Quando os estados amazônicos se unem, nossa voz ganha força. A Amazônia tem desafios próprios, e precisamos tratá-los com a seriedade e a atenção que merecem. A logística é um dos grandes entraves, mas também uma pauta que nos une e nos impulsiona a buscar alternativas inovadoras”, destacou Nicolau.

O que é o Parlamento Amazônico

O Parlamento Amazônico, órgão vinculado à Unale, reúne deputados estaduais dos nove estados que integram a Amazônia Legal. O objetivo é promover integração política e legislativa entre essas regiões, discutindo de forma conjunta questões relacionadas ao meio ambiente, infraestrutura, segurança, desenvolvimento econômico, políticas sociais e demais desafios vividos pela população amazônida.

A entidade atua como um espaço de diálogo e articulação, fortalecendo a cooperação entre os legislativos estaduais para construir agendas comuns e ampliar a representatividade da Amazônia nas decisões nacionais.

Acre

Rio Branco abre mais de R$ 2,2 milhões em créditos suplementares para orçamentos

Publicado

6 horas atrás

em

3 de dezembro de 2025

Por

Foto: José Cruz/Agência Brasil

A Prefeitura de Rio Branco autorizou, por meio de uma série de decretos publicados no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira, 3, a abertura de mais de R$ 2,2 milhões em créditos suplementares destinados a reforçar o orçamento de diversas secretarias e fundações municipais. Os recursos serão aplicados principalmente em manutenção administrativa, aquisição de equipamentos, videomonitoramento e despesas operacionais em áreas como cultura, meio ambiente, tecnologia e infraestrutura. O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial desta vez quarta-feira, 3.

Um dos decretos libera R$ 48,1 mil para a Fundação Garibaldi Brasil, com foco na manutenção e modernização das atividades administrativas. O reforço orçamentário será viabilizado por meio da anulação de dotações antes previstas para diárias e passagens da Secretaria Municipal de Esportes.

Outro crédito relevante é o de R$ 293,3 mil destinado à implantação do sistema de videomonitoramento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI). O valor foi remanejado a partir de recursos inicialmente previstos para a modernização do data center corporativo da própria pasta.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi a que recebeu o maior montante: R$ 748,7 mil. Os recursos serão aplicados em ações de tratamento de resíduos sólidos, manutenção administrativa e atividades de controle e fiscalização ambiental. O valor suplementar foi obtido mediante anulação de dotações relacionadas a áreas verdes, diárias e despesas com pessoal terceirizado.

Na área de infraestrutura, a gestão municipal abriu um crédito adicional de R$ 1 milhão para a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), destinado ao pagamento de obrigações tributárias e contributivas. O valor foi remanejado de dotações que anteriormente estavam previstas para amortização da dívida contratual.

A SDTI também foi contemplada com um reforço de R$ 155,6 mil para aquisição de equipamentos e materiais permanentes. O crédito foi aberto a partir da anulação de despesas relacionadas a serviços de terceiros.

Por fim, a Fundação Garibaldi Brasil ganhou um complemento de R$ 25 mil para realização de eventos culturais, tradicionais e populares. O valor foi obtido mediante a anulação de recursos antes previstos para o pagamento do Pasep.

