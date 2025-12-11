Secretário de Governo, Luiz Calixto descarta aumento de emendas parlamentares e diz que “cobertor é curto”

Secretário Luiz Calixto afirma que valor de R$ 4,168 milhões por deputado será mantido; sugere que eventuais ajustes sejam feitos com recursos próprios da Assembleia

O secretário de Governo, Luiz Calixto, afirmou na manhã desta quinta-feira (11) que o governo do Acre não vai aumentar o valor das emendas parlamentares no orçamento de 2026, contrariando pedidos de deputados estaduais. Segundo ele, o “cobertor é curto” e o estado precisa priorizar o funcionamento da máquina pública e a saúde das contas.

— Não, do Orçamento Geral do Estado, não. O valor está fixado em R$ 4 milhões 168 mil e este valor não será alterado. Nós temos um orçamento curto, um orçamento escasso, portanto temos que ter todo o cuidado — declarou Calixto, antes da audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) na Assembleia Legislativa.

O secretário sugeriu que, se houver interesse em ampliar as emendas, a Assembleia utilize parte de seu próprio orçamento – que soma R$ 390,2 milhões para 2026 – para custear eventuais aumentos.

— Qualquer alteração de emenda deverá ser feita com o recurso da Assembleia, por exemplo. Mas isso não tem nada definido. Nós ainda estamos em processo de discussão — destacou, acrescentando que não há “cabo de guerra” com os parlamentares, que seriam “compreensíveis”com a situação fiscal.

O orçamento estadual para 2026 está estimado em R$ 13,8 bilhões, com aumento de 13,63% em relação a 2025. A posição do governo reafirma a prioridade em equilibrar as contas e evitar comprometimento de despesas obrigatórias, mesmo diante da pressão por mais recursos parlamentares.

