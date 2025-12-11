Cotidiano
Secretário de Governo, Luiz Calixto descarta aumento de emendas parlamentares e diz que “cobertor é curto”
Secretário Luiz Calixto afirma que valor de R$ 4,168 milhões por deputado será mantido; sugere que eventuais ajustes sejam feitos com recursos próprios da Assembleia
O secretário de Governo, Luiz Calixto, afirmou na manhã desta quinta-feira (11) que o governo do Acre não vai aumentar o valor das emendas parlamentares no orçamento de 2026, contrariando pedidos de deputados estaduais. Segundo ele, o “cobertor é curto” e o estado precisa priorizar o funcionamento da máquina pública e a saúde das contas.
— Não, do Orçamento Geral do Estado, não. O valor está fixado em R$ 4 milhões 168 mil e este valor não será alterado. Nós temos um orçamento curto, um orçamento escasso, portanto temos que ter todo o cuidado — declarou Calixto, antes da audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) na Assembleia Legislativa.
O secretário sugeriu que, se houver interesse em ampliar as emendas, a Assembleia utilize parte de seu próprio orçamento – que soma R$ 390,2 milhões para 2026 – para custear eventuais aumentos.
— Qualquer alteração de emenda deverá ser feita com o recurso da Assembleia, por exemplo. Mas isso não tem nada definido. Nós ainda estamos em processo de discussão — destacou, acrescentando que não há “cabo de guerra” com os parlamentares, que seriam “compreensíveis”com a situação fiscal.
O orçamento estadual para 2026 está estimado em R$ 13,8 bilhões, com aumento de 13,63% em relação a 2025. A posição do governo reafirma a prioridade em equilibrar as contas e evitar comprometimento de despesas obrigatórias, mesmo diante da pressão por mais recursos parlamentares.
Polícia prende homem com 770g de skunk, espingarda e cinco armas artesanais em Marechal Thaumaturgo
Suspeito, que já tinha histórico de tráfico, foi detido após ação conjunta da PCAC e PM; ele alegou que as armas eram para caça
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Marechal Thaumaturgo, em ação conjunta com a Polícia Militar, prendeu na tarde da última quarta-feira, 10, um homem encontrado com 770 gramas de skunk, uma espingarda calibre 28 e cinco armas de fabricação artesanal.
O suspeito, já conhecido das forças de segurança por envolvimento com o tráfico de drogas e ligação com organização criminosa, foi detido durante uma operação desencadeada após uma informação repassada ao Núcleo de Inteligência (NEIC) da Polícia Civil. O alerta apontava que no endereço do investigado poderia haver um homem prestes a ser executado.
Segundo o delegado Marcílio Laurentino, a equipe da Polícia Civil e da Polícia Militar realizou buscas imediatas. Ao perceber a aproximação das guarnições, o suspeito fugiu para a casa da mãe carregando uma mochila e cerca de R$ 600 em dinheiro fracionado, característico da atividade de tráfico. Ele foi alcançado e preso pelos policiais.
Dentro da mochila, os agentes encontraram a droga conhecida como skunk, além de munições e outros materiais ilícitos. Já na residência do investigado, foram apreendidas a espingarda calibre 28 e cinco armas artesanais, que, segundo ele, seriam utilizadas para caça.
O homem foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Ele será apresentado em audiência de custódia nesta quinta-feira, onde a Justiça decidirá sobre a manutenção de sua prisão.
Produtores do Acre e de Rondônia terão redução de até 66,67% no ICMS para venda de gado a cinco estados do Centro-Sul
Medida aprovada pelo Confaz valerá até junho de 2026 e busca aumentar competitividade da pecuária nortista; benefício terá limite de 500 mil cabeças
Produtores de bovinos do Acre e de Rondônia poderão ter redução de até 66,67% na base de cálculo do ICMS nas vendas de animais para abate destinados a Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. A medida, publicada nesta quinta-feira (11) no Diário Oficial da União (DOU), foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e vale até junho de 2026.
O benefício visa aliviar os custos logísticos e aumentar a competitividade da pecuária da região Norte nos principais mercados consumidores do país. No entanto, há uma limitação de volume: a redução será suspensa se o total de animais vendidos pelos dois estados ultrapassar 500 mil cabeças.
Além disso, cada estado beneficiado precisa regulamentar internamente a aplicação do desconto, definindo regras e condições para que o incentivo chegue efetivamente aos produtores.
A decisão é vista como uma tentativa de equilibrar a concorrência com pecuaristas de regiões com logística mais favorável e de fortalecer a presença da carne amazônica no Centro-Sul do país. A medida pode representar um estímulo importante para a cadeia produtiva local, desde que seja bem implementada e regulamentada pelos governos estaduais.
Condições do benefício
- Vigência: Até junho de 2026
- Limite: 500 mil cabeças de gado (acima disso, desconto é suspenso)
- Regulamentação: Cada estado deve definir regras internas
Objetivos da medida
- Redução de custos: Compensação dos elevados gastos com transporte
- Competitividade: Fortalecimento da carne amazônica nos grandes mercados
- Integração: Maior presença da produção Norte nos centros consumidores
A iniciativa representa reconhecimento federal dos desafios logísticos enfrentados pela pecuária amazônica, setor que movimenta bilhões na economia regional. A redução do ICMS pode tornar a carne acreana mais competitiva nos principais polos consumidores do país, desde que os estados cumpram a regulamentação interna necessária.
Deputado Tadeu Hassem defende aprovação do PCCR dos servidores da Comunicação durante audiência da LOA na Aleac
Parlamentar afirma que Assembleia está pronta para votar plano que beneficia 67 trabalhadores da Secom e emissoras públicas
O deputado Tadeu Hassem (Republicanos), presidente da audiência pública realizada nesta sexta-feira (11) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para discutir a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, reforçou que o parlamento está disposto a aprovar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCR) dos 67 servidores da Secretaria de Comunicação do Estado. O apelo inclui especialmente os profissionais da Rádio Difusora Acreana e das emissoras públicas instaladas no interior.
“Faço um clamor ao Estado e ao governo que está aqui: que olhem com muita atenção. Avançamos em várias áreas, mas na Secretaria de Comunicação não há sequer um sindicato. Eles estão aqui fazendo esse apelo. A Assembleia está disposta a votar e aprovar esse PCCR. Sabemos que há esse movimento e que a secretária Nayara já se manifestou junto ao Planejamento”, declarou Hassem.
Durante a audiência, representantes das categorias puderam se manifestar. Chiquinho Chaves, que falou em nome dos servidores da Secom, afirmou que o ajuste no plano não traz risco fiscal e ressaltou a defasagem salarial enfrentada pelos profissionais.
“Não há a menor possibilidade de o PCCR da Comunicação quebrar o Estado. Quem visita as rádios vê que a estrutura melhorou significativamente. Há alegria por isso, mas também tristeza pelos salários extremamente defasados. Estamos aqui com servidores de Brasiléia, que inclusive trouxeram cartazes, e agradeço muito por nos acompanharem”, disse Chaves.
Com 32 anos de carreira, ele ainda destacou que a categoria espera que o governo consolide sua marca positiva ao sancionar o plano. “O governador tem escrito uma página bonita na história do nosso estado. Que ele possa sair dessa gestão com essa marca: a assinatura do PCCR da Comunicação. Somos apenas 67 servidores”, concluiu.
