Secretário de Governo do Acre defende apoio apenas a candidatos alinhados com Mailza em 2026

Luiz Calixto afirma que disputa pela segunda vaga ao Senado deve priorizar nomes que estejam alinhados com a futura governadora; declaração foi dada durante podcast gravado nesta terça

Em declaração que antecipa os critérios para as alianças eleitorais de 2026, o secretário de Governo do Acre, Luiz Calixto, afirmou durante participação no podcast Em Cena que o apoio do governo deve ser concedido apenas a candidatos alinhados com a futura governadora Mailza Assis. A declaração, gravada nesta terça-feira (4), estabelece pela primeira vez publicamente que a coesão política em torno de Mailza será requisito fundamental para receber apoio na disputa pela segunda vaga ao Senado.

A posição do secretário reforça que Mailza Assis, que assumirá o comando do Estado em abril quando Gladson Cameli se afastar para concorrer à primeira vaga senatorial, terá papel central na definição das alianças para a eleição seguinte. O comentário de Calixto joga luz sobre as negociações que já estão em andamento nos bastidores da política acreana para 2026.

“O apoio do governo será dado por aquele senador que esteja com o governo, porque senão é contraditório. Como é que o governo vai apoiar alguém que não está o apoiando? Como é que a governadora Mailza vai dispensar o apoio do governo a um candidato ao Senado que não está apoiando ela? Isso não existe, isso é masoquismo”, afirmou Calixto.

Segundo o secretário, Mailza está preparada para dar continuidade à gestão e se candidatar ao Governo. “Defendo de forma incondicional a candidatura da nossa vice-governadora Mailza, que assumirá o governo no dia 4 de abril. Ela será a governadora do Estado, com o afastamento do nosso governador Gladson Camelí, que disputará o Senado. Então, eu já tenho definido, do meu ponto de vista, a governadora Mailza, sem dúvida, não tem questionamento. É a mulher que considero preparada para dar prosseguimento e fazer os ajustes necessários no governo”, declarou.

Calixto reforçou que o segundo nome ao Senado deve ser escolhido dentro do grupo governista. “Evidentemente que essa segunda vaga, no meu entendimento, será discutida com aquele que apoia o governo, porque não tem o menor sentido o governo apoiar uma pessoa que esteja apoiando outro candidato ao governo. Então, esse candidato ao Senado necessariamente tem que estar no palanque da governadora Mailza. Isso é o lógico, é o básico, é simples”, destacou.

