Secretário de Educação em Acrelândia pode ser exonerado por indícios de assédio moral

Após denúncias de assédio moral e abertura de investigação pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), o secretário municipal de Educação de Acrelândia, Huruey Lima dos Reis, poderá ser afastado do cargo. Nesta quarta-feira, 17, a Promotoria de Justiça de Acrelândia recomendou ao prefeito Olavo Rezende, “Olavinho Boiadeiro” (Republicanos), que exonere o gestor.

Segundo a recomendação, servidores da pasta relataram humilhações, constrangimentos e isolamento, condutas que teriam causado prejuízos à saúde mental das vítimas.

A medida do MP se fundamenta em relatório do Centro de Atendimento à Vítima (CAV), órgão do MP, que identificou fortes indícios, apontando, ainda, prejuízos à saúde mental das vítimas e sugeriu, entre outras providências, acompanhamento psicológico contínuo.

Além disso, um inquérito policial também indiciou o secretário pelo crime previsto no artigo 316 do Código Penal, que se refere a “exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida”.

Diante da gravidade das denúncias, a Promotoria recomendou o afastamento imediato do gestor, o retorno das servidoras às funções originais e a implementação de políticas de prevenção e enfrentamento ao assédio moral.

O prefeito tem cinco dias úteis para informar se adotará as medidas indicadas.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários