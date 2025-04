Secretário de Educação do Acre descarta cancelamento de concurso público e defesa legalidade do processo

Aberson Carvalho afirma que provas foram fiscalizadas por MP e servidores, mesmo com denúncias pontuais nas redes sociais

O secretário de Educação do Acre, Aberson Carvalho, afirmou, nesta segunda-feira (14), que não há qualquer possibilidade de cancelamento do concurso público realizado no domingo (13) em todo o estado. Em entrevista em seu gabinete, o gestor fez um balanço positivo da aplicação das provas e reforçou que o processo seguiu critérios rigorosos, com acompanhamento do Ministério Público e outras instituições fiscalizadoras.

Segundo Carvalho, mais de 34 mil candidatos estavam inscritos — o maior número da história da educação acreana —, e, mesmo com 35% de abstenção (cerca de 18 mil ausentes), a aplicação foi considerada um sucesso. Ele destacou que mais de 300 servidores com fé pública atuaram como fiscais, além da presença do Núcleo Especializado do Ministério Público (UNAT) em todas as regiões.

Fiscalização e casos isolados

O secretário reconheceu que houve relatos pontuais de irregularidades, como um candidato no ramal Benfica que alegou receber um envelope de prova sem lacre. No entanto, explicou que o lacre é interno e que o caso foi devidamente apurado junto à Polícia Civil e ao MP.

Outra situação envolveu o uso indevido de celulares em sala de aula. Carvalho esclareceu que, conforme o edital, candidatos flagrados com aparelhos emitindo qualquer som foram imediatamente eliminados. “As regras foram claras e aplicadas com isonomia”, afirmou.

Transparência e manutenção do certame

Questionado sobre rumores de fraude circulando nas redes sociais, o secretário atribuiu as suspeitas à exposição digital, mas garantiu que todas as etapas foram monitoradas. “Não tem possibilidade de cancelamento. O certame foi tranquilo, transparente e com garantias a todos. Quem descumpriu o edital foi desclassificado, como registrado nas atas”, declarou.

O processo de seleção dentro do cronograma previsto

“O que tivemos foram intercorrências pontuais, como uma situação no ramal Benfica, onde um candidato alegou que o envelope da prova não estava lacrado. Mas foi esclarecido que o lacre é interno e a situação foi devidamente apurada junto à Polícia Civil e ao Ministério Público”, esclareceu.

Outros relatos de problemas em locais de prova, o uso indevido de celular em sala

“Esse tipo de ocorrência está previsto no edital. Quando o aparelho faz qualquer som, o fiscal retira imediatamente o candidato, que perde o direito à prova. Isso foi claramente comunicado previamente. As regras eram claras e foram aplicadas com isonomia.”

O secretário fez questão de reforçar que não há qualquer possibilidade de anulação.

“Não tem possibilidade de cancelamento. Quando avaliamos o certame como um todo, vemos que foi feito de forma tranquila, transparente e com garantias a todos os participantes. Aqueles que não seguiram o edital foram desclassificados, conforme está registrado nas atas das salas de aula. Foram mais de mil salas em mais de 60 escolas. O governo cumpriu seu papel”, declarou.

