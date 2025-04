Secretário de Bocalom chama produtor rural de “babaca”; gestor lamenta

O secretário Municipal de Agropecuária de Rio Branco (Seagro), Eracides Caetano, teve um áudio vazado em que chamava um líder de produtores rurais de “babaca”. No trecho que circulou em grupos de WhatsApp e depois se tornou público nesta semana, o gestor dispara contra um produtor rural, que não foi identificado.

“Vocês só prestam para falar dos outros. Vocês são babacas. Por que vocês não fizeram o tempo todo que vocês estavam aí? Quando a gente vai fazer, a gente faz pra todos. Não precisa estar reunindo para mostrar e temos um representante aí. Não precisa de você não, rapaz. Você só vive falando da vida dos outros. Se orienta, rapaz. Quando tem uns babacas igual você, é que a comunidade paga caro”, diz trecho do áudio que viralizou nas redes.

A gravação gerou repercussão imediata entre agricultores e moradores da capital, com críticas a posturas de Eracides

, Eracides Caetano divulgou uma nota de esclarecimento alegando que o áudio não tem relação com a manifestação recente dos agricultores da Transacreana. Segundo ele, a declaração foi feita em resposta a uma ofensa pessoal e não reflete a posição da secretaria.

“Em atenção aos recentes comentários e especulações acerca de um áudio que circulou nas redes sociais, venho por meio desta esclarecer que o referido material não possui qualquer relação com a manifestação realizada pelos agricultores da Transacreana. É importante ressaltar que o áudio foi direcionado a uma pessoa específica e se tratou de uma resposta a uma ofensa pessoal, não refletindo, portanto, a posição da Secretaria de Agropecuária ou de suas ações”, disse Eracides.

Na nota, o secretário afirmou que sempre buscou um bom relacionamento com os produtores rurais de Rio Branco. “Como Secretário de Agropecuária, sempre prezei pelo bom relacionamento com os produtores rurais e agricultores, buscando atender a todos os pedidos que estão dentro das possibilidades e do planejamento realizado no âmbito desta secretaria. Minha atuação sempre foi pautada pela ética, respeito e compromisso com todos os cidadãos Acreanos e Riobranquenses, e é com esse princípio que tenho conduzido as atividades da secretaria”, afirmou.

Por fim, o gestor lamentou que o áudio tenha sido utilizado de maneira sensacionalista. “Lamento que o áudio tenha sido utilizado de maneira sensacionalista, com o intuito de causar desgaste à minha imagem e à Prefeitura de Rio Branco, sendo colocado fora de contexto e não representando as ações e esforços diários que são realizados em prol do desenvolvimento do setor agropecuário em nosso município. Reitero meu compromisso com a transparência e o diálogo aberto, e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários”, relatou

