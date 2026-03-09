Secretário de Articulação diz que MDB ainda não confirmou presença em lançamento da “União Progressista”, mas garante que tratativas estão avançadas

Luiz Calixto minimiza ausência de lideranças emedebistas e afirma que alianças podem ser consolidadas até agosto; grupo de Mailza Assis conta com 10 partidos, mas mantém portas abertas para sigla histórica

O secretário de Articulação do governo do Acre, Luiz Calixto, afirmou que ainda não está confirmada a participação de lideranças do MDB no evento de logo mais à tarde, quando acontecerá o lançamento do que intitularam “União Progressista”, aliança entre PP e PL.

A direção do MDB ainda não confirmou presença no evento, mas, de acordo com Luiz Calixto, as tratativas com o partido estão avançadas e não há motivos para ansiedade.

Calixto afirmou que o que importa agora é garantir as filiações e que as alianças podem ser consolidadas até as convenções partidárias, que têm como prazo final o dia 5 de agosto.

Nos bastidores

Na verdade, se há alguém ansioso com essa aliança do MDB com o grupo de Mailza Assis (PP) , são os próprios emedebistas, que aguardavam mais do que “tapinhas nas costas” e estão vendo, em desespero, os espaços de poder serem ocupados pelo grupo de Márcio Bittar (PL).

O grupo de Mailza Assis está confortável. A partir de agora contará com 10 partidos políticos e inúmeros parlamentares, mas nem por isso deveria abrir mão do MDB, que tem história e legado na política .

Negociações

As articulações com o MDB vêm sendo tratadas desde o fim de 2025. Em dezembro, o próprio Luiz Calixto afirmou que as conversas estavam em estágio avançado para a integração do partido à chapa liderada por Mailza, declarando que “o prego está batido” e que “a ponta já está virada”.

Na ocasião, o presidente estadual do MDB, Vagner Sales, sinalizou alinhamento com o grupo governista, afirmando que o partido já havia definido seu posicionamento para as eleições de 2026, optando por uma aliança com o grupo do governador Gladson Cameli e da vice-governadora Mailza Assis.

Em outra declaração, porém, Vagner Sales ressaltou que o avanço da aliança já não dependia mais do MDB:

“Nós fizemos a nossa parte, depende agora dela [vice-governadora Mailza] marcar a data para celebração da aliança. Não temos mais nada a fazer”, afirmou.

Cenário eleitoral

O evento de lançamento da “União Progressista” ocorre em um momento de definições importantes para as eleições de 2026 no Acre. Com a sucessão obrigatória — o governador Gladson Cameli (PP) não pode concorrer novamente e deve disputar o Senado —, a vice-governadora Mailza Assis surge como pré-candidata natural do grupo governista.

A base de apoio de Mailza já conta com federação formada por PP e União Brasil, além do apoio de PSDB, PDT, Podemos e Solidariedade. A eventual adesão do MDB fortaleceria ainda mais o arco de alianças da pré-candidata.

Relacionado

Comentários