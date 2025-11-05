Secretário Cid Ferreira busca destravar projetos da Seinfra em Brasília

Em Brasília, nesta terça-feira(04), no segundo dia de agendas oficiais na capital federal, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, cumpriu uma série de reuniões com parlamentares acreanos em busca de investimentos e parcerias para acelerar o desenvolvimento do município.

Com uma pauta abrangente, o prefeito apresentou projetos e demandas nas áreas de saúde, educação, assistência social, esporte, agricultura familiar, cultura, povos tradicionais (indígenas e extrativistas) e infraestrutura urbana e rural. Entre os projetos apresentados, destacam-se melhorias no atendimento da saúde básica, investimentos em equipamentos educacionais, apoio a agricultores e extrativistas, ampliação de espaços esportivos e de lazer, além da continuidade e execução de obras públicas já iniciadas no município.

“Estamos batendo à porta de cada parlamentar que representa o Acre em busca de oportunidades para Assis Brasil. Nosso papel é lutar por recursos e por políticas que cheguem de fato à nossa população”, afirmou o prefeito Jerry Correia.

Durante o dia, o prefeito foi recebido pelos seguintes parlamentares:

Márcio Bittar (Senador)

Meire Serafim (Deputada Federal)

José Adriano (Deputado Federal)

Roberto Duarte (Deputado Federal)

Sérgio Petecão (Senador)

O prefeito destacou a receptividade dos parlamentares e reforçou que as agendas seguem durante toda a semana, com foco na captação de novos recursos para 2025 e na aceleração de obras em andamento.

“Assis Brasil tem urgências e tem sonhos. Estamos aqui para garantir que nossa cidade continue avançando, com mais investimentos e mais qualidade de vida para quem vive na nossa fronteira.”

Nesta quarta-feira (05), o prefeito Jerry Correia deu continuidade à agenda institucional em Brasília, visitando gabinetes de parlamentares em busca de novas parcerias e recursos para o município de Assis Brasil. Durante o dia, o prefeito foi recebido pela deputada federal Socorro Neri, pelo deputado federal Coronel Ulysses e pelo senador Alan Rick.

O objetivo da viagem é garantir novos investimentos para áreas essenciais do município, como infraestrutura urbana e rural, aquisição de equipamentos, fortalecimento da saúde, educação e desenvolvimento da agricultura. Jerry apresentou projetos, propostas de novas obras e relatórios de ações já concluídas com recursos de emendas parlamentares.

Segundo o prefeito, a boa receptividade dos parlamentares se deve ao compromisso e à capacidade de execução da gestão municipal:

“Os parlamentares reconhecem que Assis Brasil tem dado respostas. Executamos obras, adquirimos equipamentos e aplicamos corretamente as emendas destinadas ao município. Isso aumenta a confiança e abre portas para novas parcerias.”

Assis Brasil tem se destacado pela organização dos processos licitatórios e pela eficiência na execução dos projetos, o que fortalece a credibilidade da Prefeitura junto aos gabinetes em Brasília. Todos os parlamentares visitados reafirmaram o compromisso de continuar destinando recursos para o desenvolvimento do município.

“Voltamos com esperança renovada. Assis Brasil está no radar de quem quer investir no Acre, e seguimos firmes trabalhando por mais conquistas para nossa população”, destacou Jerry.

