Secretário Cid Ferreira busca destravar projetos da Seinfra em Brasília

Publicado

53 minutos atrás

em

O secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Rio Branco, Cid Ferreira, está em Brasília cumprindo agenda com a equipe do Programa Calha Norte, com o objetivo de nivelar e destravar projetos pendentes de aprovação.

Acompanhado pela equipe da Diretoria de Projetos da Seinfra, Cid destacou que a expectativa é encerrar o ano com sucesso total, garantindo que os investimentos destinados à capital avancem dentro do cronograma.

Segundo o secretário, o encontro com os técnicos do Calha Norte é essencial para alinhar as etapas finais dos projetos e assegurar a liberação dos recursos. “Tudo está se encaminhando para que as pendências sejam resolvidas e possamos fechar o ano com resultados positivos para Rio Branco”, afirmou Cid Ferreira.

Geral

Prefeito Jerry Correia segue agenda intensa em Brasília e apresenta demandas estratégicas do município

Publicado

2 minutos atrás

em

5 de novembro de 2025

Por

Em Brasília, nesta terça-feira(04), no segundo dia de agendas oficiais na capital federal, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, cumpriu uma série de reuniões com parlamentares acreanos em busca de investimentos e parcerias para acelerar o desenvolvimento do município.

Com uma pauta abrangente, o prefeito apresentou projetos e demandas nas áreas de saúde, educação, assistência social, esporte, agricultura familiar, cultura, povos tradicionais (indígenas e extrativistas) e infraestrutura urbana e rural. Entre os projetos apresentados, destacam-se melhorias no atendimento da saúde básica, investimentos em equipamentos educacionais, apoio a agricultores e extrativistas, ampliação de espaços esportivos e de lazer, além da continuidade e execução de obras públicas já iniciadas no município.

“Estamos batendo à porta de cada parlamentar que representa o Acre em busca de oportunidades para Assis Brasil. Nosso papel é lutar por recursos e por políticas que cheguem de fato à nossa população”, afirmou o prefeito Jerry Correia.

Durante o dia, o prefeito foi recebido pelos seguintes parlamentares:

Márcio Bittar (Senador)

Meire Serafim (Deputada Federal)

José Adriano (Deputado Federal)

Roberto Duarte (Deputado Federal)

Sérgio Petecão (Senador)

O prefeito destacou a receptividade dos parlamentares e reforçou que as agendas seguem durante toda a semana, com foco na captação de novos recursos para 2025 e na aceleração de obras em andamento.

“Assis Brasil tem urgências e tem sonhos. Estamos aqui para garantir que nossa cidade continue avançando, com mais investimentos e mais qualidade de vida para quem vive na nossa fronteira.”

Nesta quarta-feira (05), o prefeito Jerry Correia deu continuidade à agenda institucional em Brasília, visitando gabinetes de parlamentares em busca de novas parcerias e recursos para o município de Assis Brasil. Durante o dia, o prefeito foi recebido pela deputada federal Socorro Neri, pelo deputado federal Coronel Ulysses e pelo senador Alan Rick.

O objetivo da viagem é garantir novos investimentos para áreas essenciais do município, como infraestrutura urbana e rural, aquisição de equipamentos, fortalecimento da saúde, educação e desenvolvimento da agricultura. Jerry apresentou projetos, propostas de novas obras e relatórios de ações já concluídas com recursos de emendas parlamentares.

Segundo o prefeito, a boa receptividade dos parlamentares se deve ao compromisso e à capacidade de execução da gestão municipal:

“Os parlamentares reconhecem que Assis Brasil tem dado respostas. Executamos obras, adquirimos equipamentos e aplicamos corretamente as emendas destinadas ao município. Isso aumenta a confiança e abre portas para novas parcerias.”

Assis Brasil tem se destacado pela organização dos processos licitatórios e pela eficiência na execução dos projetos, o que fortalece a credibilidade da Prefeitura junto aos gabinetes em Brasília. Todos os parlamentares visitados reafirmaram o compromisso de continuar destinando recursos para o desenvolvimento do município.

“Voltamos com esperança renovada. Assis Brasil está no radar de quem quer investir no Acre, e seguimos firmes trabalhando por mais conquistas para nossa população”, destacou Jerry.

Geral

Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Rio Branco

Publicado

1 hora atrás

em

5 de novembro de 2025

Por

A Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu em flagrante, na madrugada desta quarta-feira, 5, um homem de 49 anos por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, na Avenida Sobral, em Rio Branco.

A ação teve início com uma denúncia anônima, que informava que um indivíduo estaria armado em uma caminhonete branca em um posto de combustível. Ao chegar ao local, os policiais, do 1º Batalhão (1º BPM), perceberam que o suspeito demonstrou nervosismo ao notar a presença da guarnição, o que motivou a abordagem.

Durante a busca no veículo, foi encontrada uma maleta contendo uma pistola calibre .9mm, três carregadores e três munições intactas. O homem apresentou o registro de posse da arma, mas não possuía autorização para o porte. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Central de Flagrantes, juntamente com o armamento apreendido.

A ocorrência foi registrada pela guarnição da Polícia Militar que atendeu o caso.

Geral

Polícia Civil cumpre dois mandados judiciais em Cruzeiro do Sul: internação de menor e prisão de condenado por estupro de vulnerável

Publicado

3 horas atrás

em

5 de novembro de 2025

Por

Ações da Polícia Civil garantem cumprimento de decisões judiciais em Cruzeiro do Sul. Um adolescente foi internado após decisão judicial e um homem de 69 anos foi preso por estupro de vulnerável. Fotos: cedidas

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio das equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEMPCA), em Cruzeiro do Sul, cumpriu dois mandados judiciais entre terça-feira,4, e a manhã desta quarta-feira, 5, ambos expedidos pela Vara da Infância e Juventude do município.

O primeiro caso ocorreu na terça-feira, 4, quando os oficiais da PCAC deram cumprimento a um mandado de internação contra um adolescente dependente químico na Comunidade Santa Lúcia. O jovem apresentava comportamento agressivo dentro de casa, tendo danificado móveis, uma motocicleta e o carro da própria mãe após ela se negar a lhe dar dinheiro para sustentar o vício.

A mãe do adolescente procurou a DEMPCA e solicitou uma medida protetiva. O pedido foi encaminhado ao Poder Judiciário, que não apenas concedeu as medidas protetivas, como também determinou a internação do menor infrator em unidade apropriada para tratamento e acompanhamento.

Já na manhã desta quarta-feira, 5, os oficiais de polícia cumpriram mais um mandado de prisão, desta vez contra um homem de 69 anos, condenado por estupro de vulnerável. O mandado foi expedido pela Vara da Infância e Juventude de Cruzeiro do Sul, e o condenado foi localizado no bairro Cohab.

De acordo com o documento judicial, o homem, identificado como Raimundo Justino de Oliveira, foi condenado a 24 anos de reclusão em regime fechado, conforme decisão transitada em julgado. Ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O delegado Vinícius Almeida, titular da DEMPCA, destacou o empenho das equipes e a importância do trabalho integrado entre polícia e Judiciário. “Essas ações demonstram o compromisso da Polícia Civil em garantir o cumprimento das decisões judiciais e a proteção das vítimas. Tanto no caso do menor, que precisa de acompanhamento especializado, quanto no cumprimento da pena do condenado, atuamos para assegurar que a lei seja cumprida e que a sociedade tenha mais segurança”, afirmou o delegado.

