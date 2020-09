Faleceu na manhã desta quarta-feira (2) vítima de coronavírus o secretário adjunto de Saúde de Cruzeiro do Sul, Roberto Holanda.

Ele estava internado em uma UTI do INTO, em Rio Branco, e não resistiu às complicações causadas pela doença. A informação foi confirmada por familiares.

Holanda, que chegou a ter 80 % dos pulmões comprometidos pelo coronavírus, foi transferido de Cruzeiro do Sul para Rio Branco a cerca de um mês, onde recebia acompanhamento médico e buscava se recuperar do vírus.

Na última segunda-feira, 1, o INTO de Rio Branco, onde Roberto estava internado, chegou a noticiar a morte, mas horas depois foi informado que havia ocorrido um erro por parte da instituição.

O prefeito afastado Ilderlei Cordeiro, que nomeou Roberto para a pasta da Saúde, lamentou o falecimento.

Confira abaixo o texto publicado por Ilderlei nas redes sociais:

Infelizmente recebi hoje a confirmação desta notícia tão triste da morte do amigo Roberto Holanda. Externo meu mais profundo voto de pesar a todos os familiares, aos amigos e para nossa cidade, diante da perda deste grande profissional. Foi uma honra ter conhecido o Roberto, desde a infância, estudamos juntos, e sempre se destacou por ser muito atento, dedicado e organizado. Cruzeiro do Sul e a gestão perdem um grande profissional. Como prefeito nomeei o Roberto na área de análise de planejamento e depois como Secretário Adjunto, onde ajudou a desbravar várias questões ligadas a saúde.

Foi o Roberto que desenvolveu o Projeto da Saúde Fluvial, ajudando na aquisição dessa nova unidade, nos ajudou a montar o Centro de Diagnóstico, o Centro de Especialidade, o Projeto Anjos do Socorro, dentre inúmeros outros projetos de grande relevância para sociedade. Meu amigo deixará muitas saudades, e para homenagear ele, crendo que voltarei ao mandato, darei o nome dele para o Centro de Especialidade, para honrá-lo, por tudo que fez pela cidade e pela saúde de todo Juruá.

Roberto deixou um grande currículo de dedicação, empenho e amor pela causa da saúde. Antes de partir, eu conversava muito com Roberto sobre as coisas de Deus, as mudanças em nossas vidas, e ele disse que queria entregar a vida dele ao Senhor Jesus, e para glória de Deus ele fez isso antes de entrar na UTI. Tenho certeza que hoje o meu amigo esteja nos braços do nosso Pai e que um dia nos encontraremos novamente.

