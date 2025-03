Secretarias de Segurança e Saúde se reúnem com empresa de telefonia para discutir melhorias nos teleatendimentos emergenciais

Epitaciolândia, AC – Em um marco histórico para a cultura popular acreana, a Quadrilha Junina Tradição de Epitaciolândia foi oficialmente reconhecida como Patrimônio Histórico-Cultural do Estado do Acre. O reconhecimento veio por meio de uma lei sancionada pelo governador do estado nesta segunda-feira, reforçando a importância da manifestação cultural para a identidade e o fortalecimento das tradições regionais.

O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do vice-prefeito Sergio Mesquita e da Diretora de Cultura Rachele, recebeu os representantes da quadrilha na manhã desta terça-feira, Ricardo Maffi e seus coordenadores. Na ocasião, o prefeito garantiu a continuação de apoio ao grupo por entender a importância da representatividade cultural da quadrilha para o município.

Fundada pelo professor Ricardo Maffi, a Quadrilha Junina Tradição de Epitaciolândia nasceu com o propósito de promover e preservar a cultura junina, inicialmente dentro da escola de ensino Médio Belo Porvir, recebendo todo apoio do Diretor, professor Ícaro Olegário e logo após se tornando uma junina do município, recebendo total apoio do prefeito Sergio Lopes, proporcionando um espaço de protagonismo para a juventude local. Desde sua criação, a quadrilha tem sido um instrumento de valorização da cultura popular, permitindo que jovens expressem sua arte por meio da dança, do teatro e da música, além de resgatar e fortalecer as tradições no coração da Amazônia.

Com apresentações marcadas pela riqueza estética e pelo compromisso com a autenticidade, a Quadrilha Junina Tradição de Epitaciolândia tornou-se uma referência no cenário junino do Alto Acre. O grupo se destaca pela inovação em seus espetáculos, que unem elementos tradicionais a narrativas contemporâneas, encantando plateias e conquistando prêmios em festivais regionais.

O reconhecimento como Patrimônio Histórico-Cultural do Acre representa uma conquista significativa não apenas para os integrantes da quadrilha, mas para toda a comunidade de Epitaciolândia. O título garantirá ainda mais visibilidade ao trabalho desenvolvido pelo grupo e reforçará o apoio à cultura popular como um instrumento de inclusão social e valorização da identidade local.

“Este é um momento de imensa alegria para todos que fazem parte da Quadrilha Tradição. Esse reconhecimento mostra que a cultura junina tem um papel fundamental na nossa sociedade e que nossos jovens podem, sim, ser protagonistas dessa história”, destacou Ricardo Maffi, fundador do grupo.

Com a nova lei, a expectativa é que a Quadrilha Junina Tradição de Epitaciolândia receba mais incentivos para continuar sua missão de preservar e difundir a cultura popular, garantindo que as futuras gerações possam manter viva essa tradição que encanta e emociona o povo acreano.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários