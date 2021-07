Secretaria Municipal de saúde de Epitaciolândia recebe doações do Projeto “Unidos pela Vacina.”

O município de Epitaciolândia ganhou um reforço importante no combate ao coronavirus, trata-se da doação de equipamentos para conservação de vacinas ant-covid-19.

Esse Projeto tem parceria com a Energisa, Fieac, Grupo mulheres do Brasil, Feira de Comércios e ANEEL. Onde eles Levam Doações aos municípios que estão à frente da vacina do Covid-19.

O Secretário de Saúde Sergio Mesquita, destacou a importância dessa união que resultou na doação desses equipamentos através do projeto “Unidos pela vacina.”

“A palavra que define essa doação é gratidão, são equipamentos que nos ajudam a salvar vidas, por isso os nossos agradecimentos aos envolvido.”

Quero em nome de toda a população de Epitaciolândia agradecer a todos os envolvidosnesse projeto “Unidos pela vacina.” Os nossos sinceros agradecimentos e nossa gratidão, esses equipamentos vão contribuir e muito para que possamos avançar na vacinação de todos os munícipes.” Salientou Sérgio Lopes.

Foi doado:

1 câmara fria

1 geladeira de 2 portas

1 notebook

1 freezer

Vídeo: