Secretaria Municipal de Educação de Mâncio Lima se reúne com gestores para alinhar início do ano letivo

A vice-governadora Mailza Assis (PP) foi questionada durante a manhã desta segunda-feira, 10, sobre o rompimento político do Palácio Rio Branco com o senador da república Alan Rick (UB)

O governo do Acre publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (10) uma série de exonerações e nomeações de servidores públicos estaduais, conforme atos assinados pelo governador Gladson Cameli. As mudanças envolvem a saída de servidores de diversos setores e a designação de novos ocupantes para cargos comissionados.

Entre as exonerações, destaca-se a saída de Janderson Ferreira de Souza do cargo de Agente Socioeducativo do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE), além das exonerações a pedido de Maria das Vitórias Gabriel Maciel e Priscilla Ferreira Pires, ambas da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Também foi exonerada Silmara Silva de Paula, enfermeira na mesma pasta. Além disso, o professor Jercineide Estevam Ribeiro Lopes, que ocupava o cargo de Professor P2 na Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), foi demitido após processo administrativo disciplinar, que resultou na aplicação de penalidade.

Por outro lado, o governo anunciou nomeações para cargos estratégicos. O 1º tenente PM Edmundo Negreiros Júnior foi promovido a capitão e transferido para a reserva remunerada. Rarilton Cabral Lourenço foi designado para um cargo comissionado na SEE, e Denilo Costa das Chagas assumiu um cargo de chefia na Secretaria de Estado de Governo (Segov).

após uma série de exonerações de familiares e aliados indicados pelo parlamentar, na semana passada.

“É normal essas decisões no governo, né? Quem toma as decisões é o governador Gladson Cameli. Como ele já disse, ele tem o seu planejamento de governo e as decisões cabem a ele. Acho que não cabe a mim que dizer se sou ou não privilegiada”, pontua a vice.

Assis minimizou que a saída de Alan do governo lhe desse alguma vantagem e enfatizou que a possível canddiatura será debatida em 2026. “Olha, a candidatura a governo é em 2026. Agora a gente tá focada em trabalhar. São discussões internas, partidárias e todo o trabalho ou todas as decisões que forem tomadas nesse âmbito pode ou não contribuir para isso”, disse a vice-governadora, negando ter ouvido qualquer gravação que posse ter desencadeado o rompimento entre Gladson e Alan.

