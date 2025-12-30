Acre
Secretaria dos Povos Indígenas fortaleceu diálogo, autonomia e políticas públicas no Acre em 2025
Ao longo de 2025, a Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (Sepi) consolidou um ano marcado pela ampliação do diálogo, da presença institucional e da execução de políticas públicas nos territórios indígenas do Acre. Sob a liderança da secretária Francisca Arara, a atuação da pasta aproximou o governo das comunidades indígenas, com visitas do governador Gladson Camelí a terras indígenas (TIs) — mais de uma dezena, ao longo do ano — e a realização de três grandes fóruns com lideranças das 36 TIs do estado, fortalecendo a escuta qualificada e a construção conjunta de soluções para os povos.
Esse diálogo se traduziu em ações estruturantes. Este ano, a Sepi realizou oito pré-consultas em oito territórios indígenas e seis consultas formais distribuídas em cinco regionais do Acre, assegurando que as decisões respeitassem os protocolos comunitários. Todas as políticas executadas pela secretaria seguiram as diretrizes da gestão territorial e ambiental indígena, alinhadas aos planos de gestão dos próprios territórios. O foco foi o fortalecimento institucional e a autonomia das organizações indígenas, o respeito aos conhecimentos tradicionais, a garantia da segurança alimentar e a geração de renda sustentável.
“O ano de 2025 foi marcado por muito diálogo e presença do governo nos territórios indígenas. Nós ampliamos a escuta, fortalecemos a relação de confiança e garantimos que as políticas públicas fossem construídas com os povos indígenas, respeitando seus modos de vida, seus conhecimentos tradicionais e seus planos de gestão territorial e ambiental”, diz a secretária Francisca Arara.
Em outubro desse ano, o foi realizada a 3ª Oficina de Governança Regional realizada no Centro de Formação Indígena, em Rio Branco. Maria Júlia Yawanawa Kanamani, da terra indígena Rio Gregório, no município de Tarauacá, falou sobre a importância da oficina para sua população.
“Essa oficina é uma oficina muito importante, porque existem várias realidades diferentes dentro dos nossos territórios. É um momento de aprendizagem, de compartilhar, de saber a realidade do outro e juntos a gente pensar que rumo nós vamos tomar para que as políticas públicas possam beneficiar a todos, de forma que aquelas que não estão em áreas de ameaça, mas que possam desenvolver os seus projetos, como por exemplo a preservação do seu território”, comentou Kanamani durante o evento.
Diálogo e fortalecimento de ações
Como resultado desse trabalho, foram firmados nove termos de fomento com organizações da sociedade civil, sendo que uma delas agregou três projetos, totalizando 12 iniciativas executadas diretamente pelas associações indígenas. Os recursos foram repassados para as contas das próprias organizações, que passaram a gerenciar investimentos destinados à aquisição de barcos motorizados, instalação de internet via satélite, construção de galinheiros, compra de pequenos animais, como galinhas caipiras e suínos, além da aquisição de equipamentos como roçadeiras, para manutenção dos sistemas agroflorestais (SAFs). As ações contribuíram para a melhoria da segurança alimentar, o fortalecimento da merenda regionalizada e o aumento da autonomia produtiva das comunidades.
“Quando fortalecemos as associações indígenas e repassamos os recursos diretamente para que façam a gestão, estamos promovendo autonomia, segurança alimentar e geração de renda. Barcos, sistemas de água, apoio à produção e aos sistemas agroflorestais significam dignidade, qualidade de vida e permanência dos povos indígenas em seus territórios”, acrescenta a secretária.
Gestão participativa e acolhedora
A logística e o acesso aos serviços básicos também estiveram entre as prioridades da Sepi. Os barcos adquiridos facilitaram o deslocamento em territórios de difícil acesso e reduziram o isolamento geográfico das comunidades. Paralelamente, foram apoiadas a instalação de poços artesianos e a construção de cacimbas, garantindo acesso à água potável em um contexto de eventos climáticos extremos, que afetam direta e indiretamente os povos indígenas do Acre.
Agentes agroflorestais
Outro destaque de 2025 foi o pagamento do incentivo-bolsa a 147 agentes agroflorestais indígenas, distribuídos em 28 terras indígenas. Esses agentes desempenham papel fundamental na sensibilização, educação ambiental e fortalecimento das práticas sustentáveis nos territórios. A experiência acreana, reconhecida como pioneira, reforça o protagonismo indígena na proteção ambiental e no enfrentamento às mudanças climáticas, consolidando os territórios indígenas como barreiras naturais contra o desmatamento e as queimadas.
Participação na COP30 e captação de recursos
A Sepi teve participação ativa na COP30, com a presença da secretária Francisca Arara em diversos painéis estratégicos voltados à pauta indígena, ambiental e climática. Durante os debates, a secretária apresentou a experiência do Acre na construção de políticas públicas baseadas na gestão territorial e ambiental indígena, destacando o protagonismo dos povos indígenas na proteção da floresta, no enfrentamento às mudanças climáticas e na promoção do desenvolvimento sustentável.
Nos painéis, Francisca Arara reforçou a importância do diálogo permanente entre governos e povos indígenas, da valorização dos conhecimentos tradicionais e do fortalecimento institucional das organizações indígenas.
“Os territórios indígenas são fundamentais para a proteção da floresta, para o enfrentamento das queimadas e do desmatamento. Levar a experiência do Acre para espaços como a COP30 e garantir apoio aos festivais culturais é reconhecer que um povo com sua cultura viva é um povo forte, que protege o meio ambiente e constrói um futuro sustentável para todos”, observa.
A participação da Sepi na COP30 também foi fundamental para dar visibilidade internacional às ações desenvolvidas no Acre, ampliar articulações com governos, organismos financiadores e parceiros estratégicos, além de defender a destinação de recursos para a implementação de planos de gestão territorial e ambiental, segurança alimentar, proteção dos territórios e melhoria da qualidade de vida das comunidades indígenas.
Ainda na COP30, no campo da articulação regional e da captação de recursos, a secretaria teve papel estratégico no âmbito do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal (CAL), por meio da Câmara Setorial de Povos Indígenas, também liderada pela secretária Francisca Arara.
A Sepi e as demais secretarias de povos indígenas da Amazônia Legal pleitearam, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), R$ 125 milhões para investimentos em capacitação de técnicos, estruturação institucional das secretarias e implementação dos planos de gestão territorial e ambiental. Os recursos vão apoiar sistemas agroflorestais, aquisição de equipamentos e combustíveis, apoio a festivais culturais e construção de poços e cacimbas, além de suporte logístico com transporte aéreo, fluvial e terrestre.
Valorização cultural
A valorização cultural também marcou a atuação da Sepi em 2025. Ao todo, 21 festivais indígenas foram apoiados nos territórios, fortalecendo línguas originárias, cantos, saberes tradicionais, culinária, pinturas corporais e práticas culturais. Além de preservar identidades, os festivais promoveram intercâmbio entre povos e geração de renda local. Reconhecendo sua importância, o governo do Acre incorporou esses eventos ao calendário oficial do Estado.
Apoio e suporte a servidores da secretaria
Internamente, a secretaria investiu na melhoria da gestão, com a realização de três oficinas de planejamento com servidores, com foco em agilizar processos e ampliar a capacidade de entrega das políticas públicas.
A retrospectiva de 2025 evidencia que a atuação da Sepi foi além da execução de projetos: consolidou um modelo de governança baseado no diálogo permanente, no respeito aos territórios e na valorização dos povos indígenas como protagonistas da proteção ambiental e do desenvolvimento sustentável do Acre.
Atuação da Secretaria de Habitação e Urbanismo fortalece políticas públicas e impulsiona o desenvolvimento dos municípios em 2025
A Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb) consolidou-se em 2025 como um dos pilares das políticas públicas voltadas à garantia do direito à moradia no Acre. Ao longo do ano, a pasta avançou na implementação de programas habitacionais e urbanísticos que beneficiaram diretamente famílias em situação de vulnerabilidade social, promovendo não apenas o acesso à casa própria, mas também mais dignidade, segurança e qualidade de vida para milhares de acreanos.
A atuação da pasta tem impacto direto na vida das pessoas, ao levar estabilidade a milhares de famílias. A política habitacional é fundamental para assegurar direitos básicos, organizar o crescimento das cidades e promover inclusão social, especialmente para comunidades que historicamente enfrentam dificuldades de acesso à moradia adequada.
Os resultados de 2025 também são fruto da parceria entre os governos estadual e federal, que tem possibilitado a ampliação de investimentos e a execução de projetos em diferentes regiões do Acre. Essa cooperação tem fortalecido as ações da Sehurb e contribuído para diminuir as desigualdades sociais, promovendo desenvolvimento urbano e social de forma mais equilibrada em todo o estado.
Ao fazer um balanço das ações desenvolvidas ao longo desse ano, o titular da secretaria, Egleuson Santiago, destaca os principais avanços alcançados pela pasta e ressalta o fortalecimento das políticas públicas voltadas à moradia e ao ordenamento urbano no Acre.
“O ano foi marcado por avanços significativos na política habitacional do Acre. A Sehurb conseguiu ampliar ações, acelerar processos e levar moradia às famílias acreanas, graças ao apoio firme do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis, que têm sido parceiros fundamentais para que esse trabalho chegue a quem mais precisa”, afirma.
Sorteios de unidades habitacionais
Como parte das ações que marcaram o ano de 2025, a Sehurb promoveu uma série de sorteios de unidades habitacionais em diferentes regiões do estado, garantindo um processo transparente e justo para a seleção das famílias beneficiadas e fortalecendo a política pública de acesso à moradia no Acre.
Esses momentos foram acompanhados pelo governador Gladson Camelí e pela vice-governadora Mailza Assis, o que reforça o compromisso do governo do Estado em cuidar das pessoas e em garantir que o processo de seleção das famílias seja realizado de maneira responsável e participativa.
Na capital, Rio Branco, os sorteios concentraram o maior volume de unidades habitacionais ao longo do ano. Foram selecionadas 500 famílias para novas residências, além do sorteio dos endereços de 383 unidades habitacionais na Cidade do Povo, consolidando avanços importantes na política estadual de moradia.
As ações da Sehurb também ultrapassaram o eixo da capital e chegaram a municípios do interior, ampliando o alcance das políticas habitacionais. Em Xapuri, o governo, com a presença da vice-governadora, realizou o sorteio de 100 unidades habitacionais, beneficiando famílias que aguardavam a oportunidade da casa própria.
Em Assis Brasil, outras 11 unidades habitacionais foram sorteadas, sempre com transmissão ao vivo, para garantir transparência e participação social. Além da seleção, as iniciativas sinalizam a construção de novas moradias nessas cidades, reforçando o desenvolvimento regional em todas as regiões do Acre.
“As unidades habitacionais que já estão em construção representam muito mais do que obras, simbolizam segurança, dignidade e esperança para famílias em situação de vulnerabilidade social. Cada casa entregue é uma transformação real na vida das pessoas, garantindo um lar digno e melhores condições para o futuro”, pontua o secretário Egleuson.
Conferência Estadual das Cidades
Com foco nas realidades específicas de cada município acreano, a Sehurb concretizou, nos dias 20 e 21 de agosto, a 6ª Conferência Estadual das Cidades, consolidando o evento como um dos principais marcos da atuação da Secretaria ao longo do ano. Com apoio do Ministério das Cidades, o encontro reuniu representantes dos 22 municípios, autoridades estaduais e movimentos sociais, promovendo um amplo debate sobre os desafios e caminhos para o desenvolvimento urbano sustentável no Acre.
Orientada pelo tema “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”, a conferência deu continuidade ao processo iniciado nas etapas municipais, consolidando propostas e resultando na escolha de 33 delegados para representar o Acre na Conferência Nacional das Cidades, realizada em outubro, em Brasília (DF).
Por meio de palestras e plenárias temáticas, os participantes debateram pautas como moradia digna, cidadania, saneamento básico, mobilidade urbana e sustentabilidade. As propostas aprovadas passaram a integrar a etapa em Brasília, consolidando a contribuição do Acre para a construção da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano.
A vice-governadora Mailza Assis participou do encontro e destacou a conferência como um espaço democrático de escuta e construção coletiva. Na ocasião, a gestora ressaltou que as conferências transformam as demandas da população em ações concretas, reafirmando o empenho do Estado em colocar em prática as propostas apresentadas, com foco no crescimento sustentável e na valorização das pessoas, garantindo voz a ribeirinhos e povos da floresta.
Assinaturas de ordem de serviço
Ao longo de 2025, a Sehurb também teve papel estratégico na liberação de obras e na assinatura de diversas ordens de serviço que marcaram o avanço da infraestrutura pública no Acre. As ações salientam o comprometimento do governo do Estado em investir não apenas em moradia, mas também na melhoria de prédios, espaços e equipamentos públicos essenciais ao funcionamento das políticas sociais.
Entre os destaques do ano, a vice-governadora Mailza Assis assinou a ordem de serviço para a revitalização da sede da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), obra que garantiu melhores condições de trabalho aos servidores e atendimento mais digno à população. A revitalização foi planejada pela Sehurb e contemplou uma área construída de 1.359,89 m², com investimento estimado em R$ 2,5 milhões, dos quais R$ 2,3 milhões foram viabilizados por meio de emenda parlamentar da vice-governadora, quando atuava como senadora.
Na área habitacional, mas com foco também no desenvolvimento rural, o governo do Estado firmou contrato para a construção de 50 casas na zona rural do Bujari, com investimento de R$ 5,9 milhões. A iniciativa beneficiou famílias que vivem fora do perímetro urbano.
A moradora Maria do Socorro Maciel, de 64 anos, é uma das beneficiadas. Emocionada, ela destacou a importância do projeto para sua vida: “Aqui é meu refúgio, aqui sinto paz e tranquilidade. Fico muito feliz de estar construindo aqui nessa terra que tanto amo. Esse apoio do governo veio em boa hora para mim e para os vizinhos.”
Já Francisca Couto Araújo recebeu a equipe em seu terreno e agradeceu o empenho do governo: “Estamos todos bastante felizes de ter o nosso terreno e nossa casa sendo construída com esse apoio. Quero que o governador volte quando ela estiver pronta e veja o que conseguimos construir.”
Outro marco de 2025 foi a assinatura de novas ordens de serviço na Cidade do Povo, em Rio Branco, que garantiram investimentos considerados históricos nas áreas de habitação, segurança pública e educação. As obras autorizadas consolidaram a atuação da Sehurb como agente fundamental no planejamento e na execução de projetos estruturantes, contribuindo para a modernização dos espaços públicos e para a melhoria da qualidade de vida da população acreana.
Regularização fundiária
Como parte do fortalecimento das políticas de ordenamento territorial e garantia do direito à propriedade, a Sehurb ampliou, em 2025, as ações de regularização fundiária, em parceria com o Instituto de Terras do Acre (Iteracre), obtendo mais segurança jurídica e cidadania às famílias acreanas. Em Rio Branco, o governo avançou com o envio de processos aos cartórios para a titulação de imóveis em bairros como Santa Cruz, Anjico, Andiroba e Itatiaia, beneficiando centenas de moradores que aguardavam há anos pela regularização de suas áreas.
No interior do estado, o trabalho também mobilizou as comunidades. Em Cruzeiro do Sul, a Sehurb realizou uma ampla audiência pública sobre regularização fundiária urbana, reunindo moradores de bairros como Cohab, Saboeiro, Cruzeirinho e Nossa Senhora das Graças. O encontro detalhou o processo técnico e jurídico da regularização e marcou o início de um programa que deve beneficiar cerca de 3.500 famílias com títulos definitivos de propriedade, promovendo mais segurança e valorização das propriedades locais.
Em Sena Madureira, a regularização ganhou força com uma audiência pública voltada aos moradores do Polo Agroflorestal Elias Moreira, promovida em conjunto com a prefeitura e o cartório local. O diálogo com a comunidade visou ouvir suas demandas e construir soluções para a legalização de terras rurais da região, ressaltando a importância da participação popular no processo de regularização.
Para Egleuson Santiago, a Sehurb deixa um legado de compromisso, planejamento e trabalho contínuo. Segundo o gestor, as expectativas para 2026 são de avançar ainda mais, com a entrega de casas que já estão em execução, ampliando o acesso à moradia digna.
“Como secretário, sigo atuando para intensificar as ações, fortalecer parcerias e garantir que as políticas habitacionais cheguem a todas as regiões do estado”, diz.
Deracre celebra investimento de mais R$ 600 milhões em infraestrutura no estado em 2025
Ao longo de 2025, o executar das obras redesenhou o direito de ir e vir no Acre. O governo do Acre encerra o ano com R$ 664.844.507,37 movimentados em obras de infraestrutura, executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre). O balanço anual registra nove obras entregues e 105 frentes de serviço ativas em todo o estado, sob a coordenação do governador Gladson Camelí e da presidente da autarquia, Sula Ximenes.
Investimentos
Do total movimentado em 2025, R$ 226.335.802,95 correspondem a recursos próprios do Estado e R$ 438.508.704,42 referem-se a 27 obras federais em execução. As nove obras concluídas somaram R$ 151.863.359,42 em investimentos e incluem pavimentações, rodovias, pontes, acessos urbanos e estruturas hidroviárias em diferentes municípios.
O governador destacou que o volume de investimentos representa o maior ciclo de obras já realizado no Acre. “Nós prometemos e estamos entregando a maior frente de obras que o Acre já viu. Esses mais de R$ 670 milhões em serviços concluídos e em execução representam nosso compromisso de transformar a infraestrutura do estado”, afirmou.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, ressaltou que o resultado reflete o trabalho das equipes mobilizadas em todas as regiões. “Para nós, são obras; para o povo, são sonhos. E o governador Gladson tem nos dado todas as condições para avançar. Nosso compromisso é entregar resultados que impactem positivamente a vida de quem vive no Acre”, disse.
Sedes
As ações de reformas prediais executadas pelo Deracre contemplaram a sede administrativa de Rio Branco, o almoxarifado, o auditório, a usina de asfalto e o estande institucional do órgão no Parque de Exposições, além de intervenções em espaços públicos vinculados à autarquia. No interior, os serviços alcançaram as sedes regionais de Sena Madureira, Brasileia, Feijó e Cruzeiro do Sul.
Ao todo, o governo do Acre investiu R$ 6.931.434,67 na recuperação estrutural, adequações físicas e modernização desses ambientes, com foco na melhoria das condições de trabalho das equipes, no aumento da eficiência operacional e no fortalecimento da atuação administrativa do Deracre nos municípios.
Equipamentos
Com o objetivo de aperfeiçoar a infraestrutura operacional e garantir maior efetividade na execução das ações em todo o estado, o Deracre investiu na aquisição de novos equipamentos para reforçar a frota utilizada nas frentes de trabalho. Foram adquiridos uma usina móvel de asfalto, dois caminhões, dois rolos compactadores e duas escavadeiras, com investimento total de R$ 5.741.066,00.
Além das aquisições, o órgão mantém cerca de 150 equipamentos cedidos para apoio às ações desenvolvidas em parceria com municípios e outras instituições. Ao todo, a frota do Deracre soma aproximadamente 500 equipamentos, empregados em serviços de pavimentação, recuperação de ramais, manutenção de estradas e execução de obras de infraestrutura em todas as regiões do Acre.
Apoio aos municípios
Por meio de convênios firmados com as prefeituras, o Deracre ampliou o apoio às ações de infraestrutura nos municípios acreanos, fortalecendo a cooperação entre o Estado e as gestões locais. As parcerias viabilizaram a recuperação de ramais, a pavimentação de vias urbanas, a aquisição de combustível e a manutenção de maquinários utilizados nas frentes de trabalho municipais.
O investimento total destinado a essas ações foi de R$ 15,6 milhões, contribuindo para ampliar a capacidade operacional dos municípios, melhorar a mobilidade urbana e rural e garantir a continuidade de serviços essenciais em diferentes regiões do estado.
Operação Verão 2025
A Operação Verão 2025 começou a ser preparada ainda no período de chuvas, com cinco meses de organização técnica do Deracre. No lançamento, o governo do Acre anunciou a mobilização de cerca de 1.500 trabalhadores e 700 máquinas, sendo 350 do próprio órgão, para atuar simultaneamente nos 22 municípios.
O plano previa a recuperação de 4 mil quilômetros de ramais, o fornecimento de massa asfáltica a 11 municípios, com a distribuição estimada de mais de 5 mil toneladas, e a retomada de obras públicas interrompidas durante o inverno amazônico.
Com a execução da operação, os resultados superaram a meta inicial. Na zona rural, foram aplicados R$ 31.973.552,64, garantindo melhorias em 11.613 quilômetros de ramais e a implantação de 1.128 metros de drenagem. Nos municípios, o apoio direto somou R$ 34.603.901,61, viabilizando a aplicação de 21 mil toneladas de massa asfáltica em pavimentação urbana e a execução de serviços em parceria com as prefeituras, com cessão de máquinas e equipes do Deracre.
A Operação Verão também manteve frentes de trabalho nas principais rodovias estaduais, com R$ 51.048.020,87 destinados à recuperação das AC-010, AC-040, AC-090, AC-475, AC-405/407, AC-485 e AC-198, assegurando trafegabilidade durante todo o período de estiagem. Outro resultado direto foi o avanço na infraestrutura de pontes. Ao longo da operação, foram investidos R$ 35.147.900,60 na construção de 117 estruturas, que somam 1.486 metros, incluindo a reconstrução da ponte de 72 metros no Ramal Icuriã.
“A gente saiu de uma meta de 4 mil quilômetros e entregou mais de 11,6 mil quilômetros de ramais recuperados. Isso só foi possível com equipe em campo, máquina rodando e parceria com os municípios”, explicou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.
Obras entregues em 2025
As entregas realizadas ao longo de 2025 pelo governo do Acre, por meio do Deracre, marcaram o avanço da infraestrutura urbana, rural, rodoviária e hidroviária em diferentes regiões do estado, com impactos diretos na mobilidade, no escoamento da produção e no acesso a serviços essenciais.
Avenida Antônio da Rocha Viana em Rio Branco
Uma das principais vias de acesso da capital recebeu serviços de recapeamento, sinalização e implantação de ciclovia em um trecho de 1,2 km. O investimento foi de R$ 4 milhões, oriundos de emenda parlamentar do então senador e atual governador Gladson Camelí.
“Entregamos a revitalização da Avenida Antônio da Rocha Viana com recursos ainda do meu mandato no Senado. É uma obra que se soma a outros investimentos para que possamos iniciar o verão com mais qualidade na malha urbana e rural do estado”, declarou o governador.
Pavimentação do Ramal Novo Horizonte em Plácido de Castro
Os serviços contemplaram a restauração de 28,8 quilômetros de estrada, com pavimentação asfáltica, recuperação de pontes e implantação de sinalização. O ramal interliga a BR-364 à rodovia AC-475 e beneficia cerca de 16,5 mil pessoas, facilitando o escoamento da produção rural.
Estrada da Variante (AC-380) em Xapuri
Após mais de 30 anos de espera, a Estrada da Variante foi entregue à população de Xapuri. Com 17,57 quilômetros de extensão, a obra recebeu investimento de R$ 48.905.663,40 e atende mais de 18 mil moradores.
“Estradas garantem o direito de ir e vir, fortalecem a economia e geram oportunidades. Esses 18 quilômetros pavimentados representam um avanço importante para Xapuri e toda a região”, enfatizou o Gladson Camelí.
Além da pavimentação, o projeto incluiu sistema de drenagem e sinalização viária, garantindo mais segurança no tráfego. A estrada liga o entroncamento da Estrada da Laranjeira à BR-317, beneficiando diretamente a população do Alto Acre. A vice-governadora Mailza Assis destacou o impacto da obra para os produtores da região.
“Essa estrada encurta distâncias, fortalece a economia e garante mais dignidade para quem vive e produz aqui”, acrescentou.
Ponte da Sibéria em Xapuri
Outro marco histórico em Xapuri foi a entrega da Ponte Josimar Oliveira, conhecida como Ponte da Sibéria, aguardada pela população há mais de três décadas. A estrutura liga a Rua Sadala Koury, na região central do município, ao bairro Sibéria, ampliando o acesso a comunidades urbanas e à zona rural produtiva. Durante a inauguração, o governador Gladson Camelí destacou o caráter histórico da entrega e o impacto direto para a população local. Segundo ele, a conclusão da obra concretiza um sonho aguardado por mais de 30 anos.
“Hoje é um grande dia para a história de Xapuri e do Acre. É com muita satisfação que entregamos à população a Ponte da Sibéria. Sonhamos junto com os moradores e agora tornamos realidade os desejos de milhares de pessoas”, comemorou.
Com investimento de R$ 47,6 milhões, a obra foi executada com R$ 30,9 milhões em recursos próprios do Estado e R$ 16,6 milhões provenientes de emenda parlamentar. A ponte possui 389 metros de extensão e recebeu serviços complementares de pavimentação, drenagem, sinalização e implantação de rotatória, garantindo mais segurança e fluidez ao tráfego. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, ressaltou o simbolismo da obra para o município. “Hoje não estamos atravessando apenas um rio, estamos atravessando uma história. Cada metro dessa ponte carrega a luta e a esperança da população de Xapuri”.
Alto Santo em Rio Branco
Durante a solenidade, Mailza Assis destacou o significado da obra e a união de esforços entre o governo e a comunidade. “Mais uma obra importante, uma entrega em parceria. Nós dependemos sempre das emendas, e hoje estamos aqui realizando um sonho, fruto da sensibilidade da ex-deputada Perpétua Almeida, que reconheceu o valor cultural desse espaço. O governo do Estado, por meio do Deracre, executou a obra com muito cuidado e hoje entregamos esse melhoramento com alegria, valorizando a cultura e as pessoas que trabalham pelo bem de todos”, declarou Mailza.
O Deracre entregou a pavimentação e o melhoramento do acesso ao Centro de Iluminação Cristã Luz Universal (Ciclu), no bairro Irineu Serra. O investimento de R$ 900 mil, oriundo de emenda parlamentar, garantiu pavimentação, calçadas, drenagem, placas solares e melhorias estruturais, respeitando a arquitetura original do espaço tombado como patrimônio histórico.
Rampa do Rio Iaco em Sena Madureira
Com 75 metros de extensão, a nova rampa do Porto do Rio Iaco beneficia diretamente famílias ribeirinhas de Sena Madureira, garantindo mais segurança e mobilidade no trajeto fluvial utilizado diariamente para deslocamento e transporte de cargas. A obra recebeu investimento total de R$ 2,88 milhões, sendo R$ 2 milhões oriundos de emenda parlamentar e R$ 887 mil de contrapartida do Estado, com recursos articulados pelo governo do Acre, sob determinação do governador Gladson Camelí.
Os serviços executados incluíram terraplanagem e substituição do solo, construção da rampa em concreto armado com estaca TR45, muro de contenção, área de estacionamento e sinalização horizontal, assegurando melhores condições de uso da estrutura.
Rodovia AC-445 de Bujari a Porto Acre
A implantação e pavimentação da rodovia AC-445 encerrou uma espera de aproximadamente 40 anos. Foram entregues 38,26 quilômetros pavimentados, ligando os municípios de Bujari e Porto Acre, beneficiando diretamente cerca de 29.610 moradores. A obra fortalece a integração regional e melhora o deslocamento de moradores e produtores rurais, garantindo acesso permanente entre as duas cidades. Durante a entrega, o governador Gladson Camelí destacou o impacto da obra na vida da população.
“Essa estrada é de vocês e com certeza trará inúmeros benefícios à população, principalmente aos produtores rurais de ambos os municípios. Esse é um momento de celebração e mais uma prova da minha palavra de que 2025 seria o ano da execução total das obras em andamento”, salientou.
Com 38,26 km de extensão, a rodovia foi executada em dois lotes. O Lote 1 possui 19,60 km e o Lote 2 soma 18,66 km, com todos os serviços de pavimentação concluídos. O investimento supera R$ 42 milhões, com recursos de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar e contrapartida do Estado.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, evidenciou que a AC-445 é a décima rodovia entregue e cuidada constantemente pelo Estado. “Estamos cuidando das nossas estradas como o governador nos pediu, com carinho e compromisso”, explicou.
Terceira entrada de Tarauacá
Em Tarauacá, o Deracre concluiu e entregou o terceiro acesso de entrada do município, ligando a Avenida Tancredo Neves à BR-364, com investimento de R$ 11,4 milhões. A intervenção criou uma nova rota de ligação com a rodovia federal, reduzindo a sobrecarga do acesso principal e organizando o tráfego na entrada da cidade. A obra executada pelo Deracre incluiu pavimentação asfáltica, implantação de calçadas e ciclovia, garantindo circulação segura de veículos, pedestres e ciclistas.
O novo acesso também passou a atender diretamente o fluxo diário de estudantes e servidores do Instituto Federal do Acre (Ifac), localizado no entorno da via. A obra resolve um ponto crítico de mobilidade urbana no município.
Ponte de 49 metros no Ramal 13 de Maio, em Rodrigues Alves
O Deracre entregou uma ponte de 49 metros de extensão no Ramal 13 de Maio, em Rodrigues Alves. A estrutura garante mais segurança no tráfego, facilita o escoamento da produção agrícola e melhora o acesso da população a serviços essenciais, como saúde e educação.
A obra atende a uma reivindicação antiga da comunidade e contou com o apoio da deputada estadual Maria Antônia, do ex-prefeito Deda e do atual prefeito Salatiel Magalhães, reforçando o compromisso do governo do Acre com a infraestrutura rural.
Avenida Avelino Leal em Tarauacá
Em Tarauacá, o Deracre concluiu a recuperação completa da Avenida Avelino Leal, principal via urbana do município, com investimento de R$ 1,4 milhão, proveniente de emenda parlamentar e contrapartida do Estado.
A intervenção abrangeu toda a extensão da avenida e incluiu serviços de tapa-buracos, remendo profundo, restauração do pavimento e aplicação de microrevestimento asfáltico, restabelecendo as condições de tráfego em uma das vias mais movimentadas da cidade. A Avenida Avelino Leal concentra intenso fluxo de veículos e pedestres, liga bairros residenciais ao centro comercial e garante acesso direto ao Hospital Dr. Sansão Gomes e à rodoviária, pontos estratégicos para a mobilidade urbana de Tarauacá.
Obras em execução
As obras em andamento em 2025 abrangem a pavimentação e recuperação de rodovias estaduais, ramais, vias urbanas, equipamentos públicos e obras estruturantes em todas as regiões do Acre, com frentes de serviço mantidas ao longo do ano pelo Deracre.
Rodovias
Rodovia AC-10
O recapeamento de trechos da rodovia AC-10 alcançou o quilômetro 20, limite da primeira etapa financiada com recursos do governo federal. A continuidade dos serviços depende da liberação de novos repasses do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). Enquanto aguarda a verba, o Deracre mantém equipes distribuídas ao longo da rodovia, executando serviços de tapa-buracos e manutenção para preservar as condições de trafegabilidade e garantir a segurança dos motoristas. O Estado utiliza o recurso disponível para manter a estrada em condições adequadas e segue em diálogo com o ministério para assegurar a continuidade da obra além do quilômetro 20.
Rodovia AC-40
Na rodovia AC-40, que liga Rio Branco aos municípios do interior, o Deracre executa serviços de microrrevestimento asfáltico para recuperação do pavimento. A intervenção renova a camada superficial do asfalto, amplia a durabilidade da pista e melhora a segurança do tráfego.
Os trabalhos incluem ainda tapa-buracos, limpeza das margens e recuperação dos acostamentos, assegurando a manutenção integral da via e melhores condições de trafegabilidade para motoristas e passageiros que utilizam a rodovia diariamente.
Rodovia AC-475
Na rodovia AC-475, que liga os municípios de Plácido de Castro e Acrelândia, o Deracre executa serviços de microrrevestimento asfáltico como parte das ações de recuperação e manutenção das estradas estaduais durante o período de estiagem. A intervenção preserva o pavimento e amplia a durabilidade do asfalto.
Com extensão total de 50,2 quilômetros, a rodovia recebe serviços de limpeza lateral, correção de base e aplicação de microrrevestimento em um trecho de 16 quilômetros, assegurando melhores condições de tráfego e mais segurança para os motoristas que utilizam a via.
Rodovia AC-485
O Deracre executou serviços de manutenção na rodovia AC-485, conhecida como Estrada da Borracha, em Xapuri. Com 12 quilômetros de extensão, a via liga o município à BR-317 e recebeu serviços de tapa-buracos, roçagem, limpeza e sinalização, garantindo melhores condições de trafegabilidade e segurança.
Nos trechos mais críticos, foram aplicadas mais de 142 toneladas de massa asfáltica, com investimento superior a R$ 300 mil em recursos do Estado. A intervenção melhora as condições de trafegabilidade e reforça a segurança viária na Estrada da Borracha, que é fundamental para a mobilidade da população de Xapuri e para o escoamento da produção local.
Rodovia AC-90 (Transacreana)
Na rodovia AC-90, conhecida como Transacreana, o Deracre executa obras a partir do quilômetro 20 para garantir trafegabilidade permanente em uma das principais rotas de escoamento da produção rural de Rio Branco.
A intervenção abrange 59 quilômetros, com investimento de R$ 37 milhões, viabilizados por emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, com contrapartida do governo do Estado. Os serviços incluem a recuperação do pavimento e a aplicação de nova camada de CBUQ, além da correção de pontos críticos e recomposição dos acostamentos.
Rodovia AC-198
O Deracre executou serviços de manutenção na rodovia AC-198, no trecho que liga Cruzeiro do Sul a Guajará, no Amazonas, com foco na melhoria da trafegabilidade e da segurança dos usuários. As frentes de trabalho atuaram na retirada de trechos deteriorados do pavimento, limpeza da via, aplicação de nova massa asfáltica e compactação.
A equipe técnica do Deracre em Cruzeiro do Sul mobilizou 23 trabalhadores, com apoio de rolo compactador, rolo carneiro, caminhão caçamba, mini pá carregadeira e espargidor. A atuação reforça o compromisso do governo do Estado com a conservação da malha viária, amplia a mobilidade entre Cruzeiro do Sul e Guajará e contribui para o desenvolvimento regional e a segurança da população.
AC-405
No Vale do Juruá, o Deracre avança na segunda etapa da restauração da rodovia AC-405, em Cruzeiro do Sul. São 10,3 quilômetros em recuperação no trecho que liga o Aeroporto Internacional Marmud Cameli ao entroncamento com a AC-407, eixo estratégico para a mobilidade urbana e regional.
As frentes de trabalho atuam na aplicação de massa asfáltica e na preparação da base dos trechos seguintes, com serviços voltados à durabilidade do pavimento e à segurança do tráfego. A intervenção integra as prioridades de infraestrutura do governo do Estado e conta com apoio de emenda parlamentar, reforçando o compromisso com a melhoria da malha viária e o fortalecimento econômico e social do Vale do Juruá.
Ramal dos Paulistas, Porto Acre
Na zona rural de Porto Acre, o Deracre avança com a pavimentação do Ramal dos Paulistas, executada de forma simultânea em dois lotes. No primeiro trecho, com 5,6 quilômetros, os serviços de drenagem foram concluídos e as equipes atuam na preparação do solo para a aplicação do asfalto. No segundo, com 5 quilômetros, os trabalhos se concentram na implantação de meios-fios e sarjetas, além da preparação da base.
A obra prevê a pavimentação de 11 quilômetros, com investimento de R$ 14 milhões, executados pelo consórcio AG GT & Emot, com recursos de emenda parlamentar e contrapartida do Estado. A intervenção garante melhores condições de acesso, amplia a segurança no tráfego e fortalece o escoamento da produção rural no município.
Ponte do Ramal dos Paulistas, em Porto Acre
O Deracre avançou com o lançamento das vigas metálicas da ponte sobre o Rio Andirá, no Ramal dos Paulistas, na Vila do V, em Porto Acre. A obra já alcançou cerca de 50% de execução e substitui a antiga estrutura de madeira por uma ponte de concreto armado e aço, com 68 metros de extensão e 5,20 metros de largura.
A nova estrutura garante mais segurança e durabilidade à travessia entre o km 10 da Vila do V e a comunidade Quatro Bocas, no Projeto de Assentamento Tocantins, melhorando o tráfego, facilitando o escoamento da produção e transformando a rotina das famílias que vivem e produzem na região.
Ramal do Adolar, em Sena Madureira
O Deracre avança com as obras de pavimentação e construção da passarela de pedestres no Ramal do Adolar, em Sena Madureira. As equipes atuam na finalização da capa asfáltica do ramal, na execução da base dos acostamentos da BR-364 e na concretagem das estruturas da passarela, ampliando a segurança e a mobilidade de quem circula pela região.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que a obra conta com apoio do governador Gladson Camelí e recursos de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, com contrapartida do Estado.
“Estamos finalizando a capa asfáltica, executando a base dos acostamentos e concretando a passarela de pedestres. São ações que garantem mais segurança e melhor acesso para a população de Sena Madureira”, explicou.
Rua Pedro Alexandrino, em Feijó
Em Feijó, o Deracre avança com as obras de pavimentação e adequação da Rua Pedro Alexandrino, uma das principais vias urbanas do município. O investimento é de R$ 2,4 milhões, provenientes de emenda parlamentar do deputado Eduardo Velloso, e contempla a implantação de sistema de drenagem, pavimentação asfáltica, recuperação do pavimento existente, construção de passeios públicos acessíveis e sinalização de trânsito.
A intervenção amplia a mobilidade e a segurança para moradores e condutores e é resultado do esforço conjunto do governo do Estado e da parceria com o parlamentar. Os serviços utilizam Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), garantindo maior resistência, durabilidade e qualidade ao pavimento, com melhorias diretas na circulação urbana e nas condições de tráfego da região.
Orla do Rio Acre, em Brasileia
Em Brasileia, o Deracre avança com as obras de urbanização da orla do Rio Acre, atualmente na fase de concretagem. A intervenção amplia a integração urbana, melhora a acessibilidade e contribui para o fortalecimento do turismo e da economia local, beneficiando diretamente a população.
A obra também representa a reconstrução de um espaço histórico do município, severamente danificado por uma grande enchente que atingiu a área central da cidade. A iniciativa cumpre o compromisso do governo do Estado de revitalizar a orla e devolver à população um ambiente seguro, estruturado e adequado ao convívio social.
Com investimento de R$ 18 milhões, viabilizados por emenda parlamentar do senador Márcio Bittar e contrapartida do Estado, a previsão é de que a obra seja concluída em 2026. O projeto adota técnica de contenção com mantas preenchidas com cimento e areia para proteger as margens contra processos de erosão e prevê ainda a implantação de pista de caminhada, ciclovia e áreas para prática de atividades físicas, inspiradas na estrutura da Gameleira, em Rio Branco.
Obras da Passarela Joaquim Macedo, em Rio Branco
O Deracre executa as obras de recuperação da Passarela Joaquim Macedo, no centro de Rio Branco, com foco no reforço da fundação e da estrutura de sustentação. Nesta etapa, as equipes realizam a execução de estacas raiz, a preparação e montagem das armações de ferro e a concretagem dos apoios estruturais, serviços essenciais para ampliar a estabilidade e a capacidade de carga da passarela, que é um marco histórico e um ponto de travessia fundamental para a população.
Também estão em andamento a confecção das formas para os tirantes protendidos da cortina metálica, responsáveis por absorver os esforços de tração e garantir o equilíbrio da estrutura. O aterro no entorno do Mercado Velho já foi concluído, assegurando um terreno firme e seguro para pedestres e comerciantes, enquanto a Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo se prepara para a recomposição da pavimentação da área.
Passarela sobre o Rio Amônia, em Marechal Thaumaturgo
O Deracre avança na construção da passarela sobre o Rio Amônia, em Marechal Thaumaturgo. A estrutura terá quatro pilares de sustentação. As equipes executam o terceiro pilar e realizam a concretagem dos demais, além do primeiro bloco de extremidade.
As fundações no leito do rio já foram concluídas, com estacas metálicas cravadas por bate-estaca, garantindo a estabilidade da base. A passarela vai permitir a travessia de pedestres entre as duas margens do rio ao longo de todo o ano, assegurando acesso ao aeródromo e a áreas do município que ficam isoladas durante o período de cheia.
O canteiro de obras conta com cerca de 15 trabalhadores em atividade contínua. O investimento é de R$ 5 milhões, viabilizado por emenda parlamentar do senador Márcio Bittar e convênio com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), com execução do Consórcio Negreiros, Vida e Imperial.
Casa do Produtor em Sena Madureira
O Deracre está na etapa final da construção da Casa do Produtor, em Sena Madureira. A estrutura vai atender mais de mil moradores da comunidade e de áreas vizinhas e é executada por meio de parceria entre o governo do Estado e o governo federal, conforme determinação do governador Gladson Camelí.
A obra foi planejada para oferecer apoio direto aos trabalhadores rurais que escoam a produção no município, garantindo um espaço adequado para descanso, organização da produção e permanência temporária durante as viagens. O prédio contará com dormitórios coletivos, área de convivência, copa, depósito e banheiros adaptados.
As instalações elétrica, hidráulica e hidrosanitária já foram concluídas, assim como o piso e o forro. No momento, as equipes atuam no revestimento interno, pintura, execução das calçadas, acabamento do muro e paisagismo.
Arco Viário de Rio Branco
As obras do Arco Viário de Rio Branco avançam nos lotes 1 e 2, com serviços de terraplanagem, instalação de bueiros e cercamento das áreas. O projeto prevê quase 28 quilômetros de pistas pavimentadas e a construção da sexta ponte sobre o Rio Acre, com 326 metros de extensão, atualmente em fase de licitação.
Mesmo durante o período de inverno, os trabalhos seguem em execução, com previsão de conclusão da pavimentação até o final do próximo verão. O investimento total supera R$ 101 milhões, com recursos provenientes de operação de crédito, financiamento do Fonplata e emenda parlamentar.
Com cerca de 30% de execução, a obra vai ligar o bairro Belo Jardim à Vila Custódio Freire, reduzir o tráfego de veículos pesados no centro da capital e melhorar a fluidez do trânsito, com impacto direto na mobilidade urbana de aproximadamente 413 mil moradores.
Estrada Dias Martins, em Rio Branco
O Deracre prossegue com as obras de pavimentação da Estrada Dias Martins, em Rio Branco. As frentes de serviço atuam na implantação de calçadas no trecho já asfaltado e na execução do sistema de drenagem após a ponte. A intervenção contempla a conclusão de dois quilômetros da via, com pavimentação asfáltica, calçadas e ciclovia.
A obra melhora o acesso entre a zona industrial e o Conjunto Universitário, amplia a segurança viária e fortalece a mobilidade urbana na região. Cerca de 500 famílias são beneficiadas diretamente. O investimento é de R$ 6,5 milhões, oriundos de emenda parlamentar, com contrapartida do governo do Estado.
Pontes, asfalto e melhoria em ramais
O Deracre mantém frentes de trabalho para a construção de pontes e o asfaltamento de vias urbanas em Rio Branco, Acrelândia, Capixaba e Epitaciolândia. No interior, as equipes atuam em 14 trechos com serviços de recuperação de estradas que garantem o acesso a comunidades rurais e o escoamento da produção.
Em Sena Madureira, os trabalhos se concentram nos ramais Xiburema e Olho D’Água. Em Assis Brasil, as melhorias alcançam o Ramal Icuriã, a Estrada Velha e o Ramal do km 7. O asfaltamento também avança em Feijó, Manoel Urbano, Tarauacá, Rodrigues Alves e Mâncio Lima. Na capital, as frentes priorizam os bairros Judia, Bom Jesus e Taquari.
Além disso, o Deracre executa a recuperação de pontos críticos em ramais de sete municípios: Acrelândia, Porto Acre, Capixaba, Xapuri, Brasileia, Manoel Urbano e Tarauacá. As intervenções somam R$ 18,3 milhões em emendas parlamentares destinadas pela então senadora e atual vice-governadora Mailza Assis, com foco em garantir acesso permanente, melhorar a circulação e fortalecer a economia rural.
Os serviços atendem os ramais Bengala e Progresso, em Acrelândia; Linha 7 e Mutum, em Porto Acre; Limeira, em Capixaba; Polo Recanto do Equador, em Xapuri; km 59, em Brasileia; Conquista e Extrema, em Manoel Urbano; e Socó, em Tarauacá. Em Acrelândia, o investimento é de R$ 6,1 milhões. Nos demais lotes, os valores variam entre R$ 908 mil e R$ 3,4 milhões.
Aeródromos
O Relatório de Controle Aeroportuário do governo do Acre confirma que a malha aérea estadual ultrapassou 10 mil voos em 2025, superando todo o movimento do ano anterior. Entre janeiro e novembro, foram registrados 10.666 voos, contra 9.162 em 2024, um aumento de 16,42%. Desde 2023, o total acumulado chega a 26.951 operações, resultado dos investimentos do Estado e do plano de recuperação dos aeródromos aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
“Com mais de 10 mil voos em um só ano, superamos marcas históricas e mostramos que investir na infraestrutura aérea salva vidas. O aumento do TFD noturno e a operação 24 horas são respostas concretas para tirar o Acre do isolamento”, enfatizou o governador Gladson Camelí.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que a aviação se consolidou como serviço essencial para as regiões mais isoladas. “Nosso trabalho é garantir que a aviação chegue com mais qualidade e segurança às comunidades distantes, assegurando mobilidade, acesso a serviços essenciais e desenvolvimento”, destacou.
O caráter humanitário da operação se reflete nos resgates aeromédicos do Tratamento Fora de Domicílio (TFD). Desde 2022, o Acre realizou 3.698 resgates aéreos. Em 2025, até novembro, foram 448 operações, sendo 100 noturnas, avanço viabilizado pela implantação da iluminação em cinco aeródromos habilitados: Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Porto Walter, Feijó e Xapuri.
Planejamento para o próximo ciclo
Para o próximo ciclo de investimentos, o planejamento do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) reúne R$ 190.459.325,01 em projetos em diferentes estágios de licitação, aprovação e análise técnica. Entre as obras previstas estão o Viaduto da Corrente, a sexta ponte sobre o Rio Acre, a ponte sobre o Igarapé Aristides, em Feijó, além de intervenções de drenagem, pavimentação urbana e melhorias de ramais em diversos municípios do estado.
Viaduto da Corrente
A construção do Viaduto da Corrente, em Rio Branco, teve o início previsto adiado para 2026 em razão de disputa no processo licitatório ocorrida em 2025. O investimento total da obra é de R$ 35 milhões e integra as ações do governo do Acre para melhorar a mobilidade urbana da capital. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, explicou que o projeto executivo foi concluído e encaminhado para licitação ainda em 2025, conforme determinação do governador Gladson Camelí.
Com o projeto aprovado, o processo foi encaminhado para licitação, etapa necessária para viabilizar a execução da obra. A disputa licitatória, no entanto, acabou postergando o início da construção, que agora está previsto para 2026.
Os recursos federais para a primeira etapa já estão assegurados ao governo do Estado, no valor de R$ 25 milhões, provenientes de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar. O viaduto será implantado na interseção das rodovias BR-364 e AC-40, substituindo a atual rotatória e reduzindo os congestionamentos em um dos trechos de maior fluxo de veículos da capital. O projeto inclui ainda a implantação de vias laterais de acesso e a ampliação da ciclovia da Via Chico Mendes.
Ponte sobre o Igarapé Aristides, em Feijó
Outra obra prevista para 2026 é a construção da nova ponte sobre o Igarapé Aristides, em Feijó, contemplada com emenda parlamentar no valor de R$ 7,5 milhões, de autoria do senador Márcio Bittar. Com 36 metros de extensão, a estrutura será construída em concreto armado e vai garantir a travessia segura sobre o igarapé, além de melhorar a integração entre a área urbana e a estrada de acesso ao aeroporto, já totalmente pavimentada pelo governo do Estado.
Sexta ponte sobre o Rio Acre, em Rio Branco
A construção da sexta ponte sobre o Rio Acre integra o Lote 3 do Arco Metropolitano de Rio Branco e tem como objetivo melhorar a ligação viária, ampliando a fluidez do trânsito e contribuindo para o desenvolvimento da infraestrutura urbana da capital. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou a importância estratégica da obra para a mobilidade urbana e para o escoamento do tráfego pesado em Rio Branco.
“O governador Gladson Camelí tem dado total apoio para que essa obra avance com qualidade e agilidade. A sexta ponte é fundamental para melhorar a mobilidade urbana e reduzir o fluxo de veículos pesados na cidade, beneficiando diretamente a população”, garantiu Sula.
O processo licitatório é coordenado pelo Deracre, com apoio do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), banco regional formado por Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai, que atua no financiamento de projetos de integração entre os países membros.
Governo do Acre inicia serviços de concretagem na estrutura central do viaduto do Complexo Viário da Avenida Ceará
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), iniciou a concretagem na parte central (laje do tabuleiro) do viaduto que integra as obras do Complexo Viário da Avenida Ceará, em Rio Branco. Ao longo de três dias de trabalho, já foram executados 450m³ do serviço. Nesta etapa, estão previstos mais de 500m³ de concreto.
O gestor da pasta de Obras Públicas, Ítalo Lopes, destacou que o início da concretagem consolida o avanço efetivo do Complexo Viário da Avenida Ceará e representa uma parte importante da estrutura do viaduto.
“É uma determinação do governador Gladson Camelí que as obras avancem com responsabilidade técnica, planejamento e ritmo, para que possamos entregar uma intervenção que melhore a mobilidade urbana. A atual etapa é uma operação de grande porte, com dezenas de caminhões e uma logística que garante segurança, durabilidade e qualidade à obra”, ressalta.
Considerado a maior obra de mobilidade urbana em execução no estado, o complexo inclui, ainda, o alargamento de faixas entre a Rua Floriano Peixoto e a Quarta Ponte, além de melhorias no sistema viário da região central, com finalização prevista para dezembro de 2026.
A concretagem é resultado da conclusão dos serviços preparatórios, que incluíram escavações, execução das fundações, montagem das armaduras e das formas. Os trabalhos seguem com frentes ampliadas e a adoção de serviços em horários estendidos, incluindo turnos noturnos, visando ao cumprimento do cronograma diário da obra em momentos que apresentam segurança para execução dos trabalhos neste período de inverno amazônico.
O principal objetivo do Complexo Viário é garantir um corredor de ônibus para que os usuários do transporte público possam transitar entre o Terminal Urbano e a ligação da Avenida Ceará com a Avenida Getúlio Vargas de forma direta, o que diminuirá o tempo do usuário no coletivo. Com esse corredor de ônibus, quem utiliza os veículos de passeio também será beneficiado com maior fluidez e segurança no trânsito.
Investimentos
O Complexo Viário é fruto de convênio entre o governo do Acre, por meio da Seop, e o governo federal, via Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).
O investimento total supera R$ 30 milhões, sendo mais de R$ 17 milhões provenientes de emenda parlamentar e o restante como contrapartida do Estado.
