Secretaria dos Povos Indígenas fortaleceu diálogo, autonomia e políticas públicas no Acre em 2025

Ao longo de 2025, o executar das obras redesenhou o direito de ir e vir no Acre. O governo do Acre encerra o ano com R$ 664.844.507,37 movimentados em obras de infraestrutura, executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre). O balanço anual registra nove obras entregues e 105 frentes de serviço ativas em todo o estado, sob a coordenação do governador Gladson Camelí e da presidente da autarquia, Sula Ximenes.

Investimentos

Do total movimentado em 2025, R$ 226.335.802,95 correspondem a recursos próprios do Estado e R$ 438.508.704,42 referem-se a 27 obras federais em execução. As nove obras concluídas somaram R$ 151.863.359,42 em investimentos e incluem pavimentações, rodovias, pontes, acessos urbanos e estruturas hidroviárias em diferentes municípios.

O governador destacou que o volume de investimentos representa o maior ciclo de obras já realizado no Acre. “Nós prometemos e estamos entregando a maior frente de obras que o Acre já viu. Esses mais de R$ 670 milhões em serviços concluídos e em execução representam nosso compromisso de transformar a infraestrutura do estado”, afirmou.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, ressaltou que o resultado reflete o trabalho das equipes mobilizadas em todas as regiões. “Para nós, são obras; para o povo, são sonhos. E o governador Gladson tem nos dado todas as condições para avançar. Nosso compromisso é entregar resultados que impactem positivamente a vida de quem vive no Acre”, disse.

Sedes

As ações de reformas prediais executadas pelo Deracre contemplaram a sede administrativa de Rio Branco, o almoxarifado, o auditório, a usina de asfalto e o estande institucional do órgão no Parque de Exposições, além de intervenções em espaços públicos vinculados à autarquia. No interior, os serviços alcançaram as sedes regionais de Sena Madureira, Brasileia, Feijó e Cruzeiro do Sul.

Ao todo, o governo do Acre investiu R$ 6.931.434,67 na recuperação estrutural, adequações físicas e modernização desses ambientes, com foco na melhoria das condições de trabalho das equipes, no aumento da eficiência operacional e no fortalecimento da atuação administrativa do Deracre nos municípios.

Equipamentos

Com o objetivo de aperfeiçoar a infraestrutura operacional e garantir maior efetividade na execução das ações em todo o estado, o Deracre investiu na aquisição de novos equipamentos para reforçar a frota utilizada nas frentes de trabalho. Foram adquiridos uma usina móvel de asfalto, dois caminhões, dois rolos compactadores e duas escavadeiras, com investimento total de R$ 5.741.066,00.

Além das aquisições, o órgão mantém cerca de 150 equipamentos cedidos para apoio às ações desenvolvidas em parceria com municípios e outras instituições. Ao todo, a frota do Deracre soma aproximadamente 500 equipamentos, empregados em serviços de pavimentação, recuperação de ramais, manutenção de estradas e execução de obras de infraestrutura em todas as regiões do Acre.

Apoio aos municípios

Por meio de convênios firmados com as prefeituras, o Deracre ampliou o apoio às ações de infraestrutura nos municípios acreanos, fortalecendo a cooperação entre o Estado e as gestões locais. As parcerias viabilizaram a recuperação de ramais, a pavimentação de vias urbanas, a aquisição de combustível e a manutenção de maquinários utilizados nas frentes de trabalho municipais.

O investimento total destinado a essas ações foi de R$ 15,6 milhões, contribuindo para ampliar a capacidade operacional dos municípios, melhorar a mobilidade urbana e rural e garantir a continuidade de serviços essenciais em diferentes regiões do estado.

Operação Verão 2025

A Operação Verão 2025 começou a ser preparada ainda no período de chuvas, com cinco meses de organização técnica do Deracre. No lançamento, o governo do Acre anunciou a mobilização de cerca de 1.500 trabalhadores e 700 máquinas, sendo 350 do próprio órgão, para atuar simultaneamente nos 22 municípios.

O plano previa a recuperação de 4 mil quilômetros de ramais, o fornecimento de massa asfáltica a 11 municípios, com a distribuição estimada de mais de 5 mil toneladas, e a retomada de obras públicas interrompidas durante o inverno amazônico.

Com a execução da operação, os resultados superaram a meta inicial. Na zona rural, foram aplicados R$ 31.973.552,64, garantindo melhorias em 11.613 quilômetros de ramais e a implantação de 1.128 metros de drenagem. Nos municípios, o apoio direto somou R$ 34.603.901,61, viabilizando a aplicação de 21 mil toneladas de massa asfáltica em pavimentação urbana e a execução de serviços em parceria com as prefeituras, com cessão de máquinas e equipes do Deracre.

A Operação Verão também manteve frentes de trabalho nas principais rodovias estaduais, com R$ 51.048.020,87 destinados à recuperação das AC-010, AC-040, AC-090, AC-475, AC-405/407, AC-485 e AC-198, assegurando trafegabilidade durante todo o período de estiagem. Outro resultado direto foi o avanço na infraestrutura de pontes. Ao longo da operação, foram investidos R$ 35.147.900,60 na construção de 117 estruturas, que somam 1.486 metros, incluindo a reconstrução da ponte de 72 metros no Ramal Icuriã.

“A gente saiu de uma meta de 4 mil quilômetros e entregou mais de 11,6 mil quilômetros de ramais recuperados. Isso só foi possível com equipe em campo, máquina rodando e parceria com os municípios”, explicou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Obras entregues em 2025

As entregas realizadas ao longo de 2025 pelo governo do Acre, por meio do Deracre, marcaram o avanço da infraestrutura urbana, rural, rodoviária e hidroviária em diferentes regiões do estado, com impactos diretos na mobilidade, no escoamento da produção e no acesso a serviços essenciais.

Avenida Antônio da Rocha Viana em Rio Branco

Uma das principais vias de acesso da capital recebeu serviços de recapeamento, sinalização e implantação de ciclovia em um trecho de 1,2 km. O investimento foi de R$ 4 milhões, oriundos de emenda parlamentar do então senador e atual governador Gladson Camelí.

“Entregamos a revitalização da Avenida Antônio da Rocha Viana com recursos ainda do meu mandato no Senado. É uma obra que se soma a outros investimentos para que possamos iniciar o verão com mais qualidade na malha urbana e rural do estado”, declarou o governador.

Pavimentação do Ramal Novo Horizonte em Plácido de Castro

Os serviços contemplaram a restauração de 28,8 quilômetros de estrada, com pavimentação asfáltica, recuperação de pontes e implantação de sinalização. O ramal interliga a BR-364 à rodovia AC-475 e beneficia cerca de 16,5 mil pessoas, facilitando o escoamento da produção rural.

Estrada da Variante (AC-380) em Xapuri

Após mais de 30 anos de espera, a Estrada da Variante foi entregue à população de Xapuri. Com 17,57 quilômetros de extensão, a obra recebeu investimento de R$ 48.905.663,40 e atende mais de 18 mil moradores.

“Estradas garantem o direito de ir e vir, fortalecem a economia e geram oportunidades. Esses 18 quilômetros pavimentados representam um avanço importante para Xapuri e toda a região”, enfatizou o Gladson Camelí.

Além da pavimentação, o projeto incluiu sistema de drenagem e sinalização viária, garantindo mais segurança no tráfego. A estrada liga o entroncamento da Estrada da Laranjeira à BR-317, beneficiando diretamente a população do Alto Acre. A vice-governadora Mailza Assis destacou o impacto da obra para os produtores da região.

“Essa estrada encurta distâncias, fortalece a economia e garante mais dignidade para quem vive e produz aqui”, acrescentou.

Ponte da Sibéria em Xapuri

Outro marco histórico em Xapuri foi a entrega da Ponte Josimar Oliveira, conhecida como Ponte da Sibéria, aguardada pela população há mais de três décadas. A estrutura liga a Rua Sadala Koury, na região central do município, ao bairro Sibéria, ampliando o acesso a comunidades urbanas e à zona rural produtiva. Durante a inauguração, o governador Gladson Camelí destacou o caráter histórico da entrega e o impacto direto para a população local. Segundo ele, a conclusão da obra concretiza um sonho aguardado por mais de 30 anos.

“Hoje é um grande dia para a história de Xapuri e do Acre. É com muita satisfação que entregamos à população a Ponte da Sibéria. Sonhamos junto com os moradores e agora tornamos realidade os desejos de milhares de pessoas”, comemorou.

Com investimento de R$ 47,6 milhões, a obra foi executada com R$ 30,9 milhões em recursos próprios do Estado e R$ 16,6 milhões provenientes de emenda parlamentar. A ponte possui 389 metros de extensão e recebeu serviços complementares de pavimentação, drenagem, sinalização e implantação de rotatória, garantindo mais segurança e fluidez ao tráfego. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, ressaltou o simbolismo da obra para o município. “Hoje não estamos atravessando apenas um rio, estamos atravessando uma história. Cada metro dessa ponte carrega a luta e a esperança da população de Xapuri”.

Alto Santo em Rio Branco

Durante a solenidade, Mailza Assis destacou o significado da obra e a união de esforços entre o governo e a comunidade. “Mais uma obra importante, uma entrega em parceria. Nós dependemos sempre das emendas, e hoje estamos aqui realizando um sonho, fruto da sensibilidade da ex-deputada Perpétua Almeida, que reconheceu o valor cultural desse espaço. O governo do Estado, por meio do Deracre, executou a obra com muito cuidado e hoje entregamos esse melhoramento com alegria, valorizando a cultura e as pessoas que trabalham pelo bem de todos”, declarou Mailza.

O Deracre entregou a pavimentação e o melhoramento do acesso ao Centro de Iluminação Cristã Luz Universal (Ciclu), no bairro Irineu Serra. O investimento de R$ 900 mil, oriundo de emenda parlamentar, garantiu pavimentação, calçadas, drenagem, placas solares e melhorias estruturais, respeitando a arquitetura original do espaço tombado como patrimônio histórico.

Rampa do Rio Iaco em Sena Madureira

Com 75 metros de extensão, a nova rampa do Porto do Rio Iaco beneficia diretamente famílias ribeirinhas de Sena Madureira, garantindo mais segurança e mobilidade no trajeto fluvial utilizado diariamente para deslocamento e transporte de cargas. A obra recebeu investimento total de R$ 2,88 milhões, sendo R$ 2 milhões oriundos de emenda parlamentar e R$ 887 mil de contrapartida do Estado, com recursos articulados pelo governo do Acre, sob determinação do governador Gladson Camelí.

Os serviços executados incluíram terraplanagem e substituição do solo, construção da rampa em concreto armado com estaca TR45, muro de contenção, área de estacionamento e sinalização horizontal, assegurando melhores condições de uso da estrutura.

Rodovia AC-445 de Bujari a Porto Acre

A implantação e pavimentação da rodovia AC-445 encerrou uma espera de aproximadamente 40 anos. Foram entregues 38,26 quilômetros pavimentados, ligando os municípios de Bujari e Porto Acre, beneficiando diretamente cerca de 29.610 moradores. A obra fortalece a integração regional e melhora o deslocamento de moradores e produtores rurais, garantindo acesso permanente entre as duas cidades. Durante a entrega, o governador Gladson Camelí destacou o impacto da obra na vida da população.

“Essa estrada é de vocês e com certeza trará inúmeros benefícios à população, principalmente aos produtores rurais de ambos os municípios. Esse é um momento de celebração e mais uma prova da minha palavra de que 2025 seria o ano da execução total das obras em andamento”, salientou.

Com 38,26 km de extensão, a rodovia foi executada em dois lotes. O Lote 1 possui 19,60 km e o Lote 2 soma 18,66 km, com todos os serviços de pavimentação concluídos. O investimento supera R$ 42 milhões, com recursos de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar e contrapartida do Estado.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, evidenciou que a AC-445 é a décima rodovia entregue e cuidada constantemente pelo Estado. “Estamos cuidando das nossas estradas como o governador nos pediu, com carinho e compromisso”, explicou.

Terceira entrada de Tarauacá

Em Tarauacá, o Deracre concluiu e entregou o terceiro acesso de entrada do município, ligando a Avenida Tancredo Neves à BR-364, com investimento de R$ 11,4 milhões. A intervenção criou uma nova rota de ligação com a rodovia federal, reduzindo a sobrecarga do acesso principal e organizando o tráfego na entrada da cidade. A obra executada pelo Deracre incluiu pavimentação asfáltica, implantação de calçadas e ciclovia, garantindo circulação segura de veículos, pedestres e ciclistas.

O novo acesso também passou a atender diretamente o fluxo diário de estudantes e servidores do Instituto Federal do Acre (Ifac), localizado no entorno da via. A obra resolve um ponto crítico de mobilidade urbana no município.

Ponte de 49 metros no Ramal 13 de Maio, em Rodrigues Alves

O Deracre entregou uma ponte de 49 metros de extensão no Ramal 13 de Maio, em Rodrigues Alves. A estrutura garante mais segurança no tráfego, facilita o escoamento da produção agrícola e melhora o acesso da população a serviços essenciais, como saúde e educação.

A obra atende a uma reivindicação antiga da comunidade e contou com o apoio da deputada estadual Maria Antônia, do ex-prefeito Deda e do atual prefeito Salatiel Magalhães, reforçando o compromisso do governo do Acre com a infraestrutura rural.

Avenida Avelino Leal em Tarauacá

Em Tarauacá, o Deracre concluiu a recuperação completa da Avenida Avelino Leal, principal via urbana do município, com investimento de R$ 1,4 milhão, proveniente de emenda parlamentar e contrapartida do Estado.

A intervenção abrangeu toda a extensão da avenida e incluiu serviços de tapa-buracos, remendo profundo, restauração do pavimento e aplicação de microrevestimento asfáltico, restabelecendo as condições de tráfego em uma das vias mais movimentadas da cidade. A Avenida Avelino Leal concentra intenso fluxo de veículos e pedestres, liga bairros residenciais ao centro comercial e garante acesso direto ao Hospital Dr. Sansão Gomes e à rodoviária, pontos estratégicos para a mobilidade urbana de Tarauacá.

Obras em execução

As obras em andamento em 2025 abrangem a pavimentação e recuperação de rodovias estaduais, ramais, vias urbanas, equipamentos públicos e obras estruturantes em todas as regiões do Acre, com frentes de serviço mantidas ao longo do ano pelo Deracre.

Rodovias

Rodovia AC-10

O recapeamento de trechos da rodovia AC-10 alcançou o quilômetro 20, limite da primeira etapa financiada com recursos do governo federal. A continuidade dos serviços depende da liberação de novos repasses do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). Enquanto aguarda a verba, o Deracre mantém equipes distribuídas ao longo da rodovia, executando serviços de tapa-buracos e manutenção para preservar as condições de trafegabilidade e garantir a segurança dos motoristas. O Estado utiliza o recurso disponível para manter a estrada em condições adequadas e segue em diálogo com o ministério para assegurar a continuidade da obra além do quilômetro 20.

Rodovia AC-40

Na rodovia AC-40, que liga Rio Branco aos municípios do interior, o Deracre executa serviços de microrrevestimento asfáltico para recuperação do pavimento. A intervenção renova a camada superficial do asfalto, amplia a durabilidade da pista e melhora a segurança do tráfego.

Os trabalhos incluem ainda tapa-buracos, limpeza das margens e recuperação dos acostamentos, assegurando a manutenção integral da via e melhores condições de trafegabilidade para motoristas e passageiros que utilizam a rodovia diariamente.

Rodovia AC-475

Na rodovia AC-475, que liga os municípios de Plácido de Castro e Acrelândia, o Deracre executa serviços de microrrevestimento asfáltico como parte das ações de recuperação e manutenção das estradas estaduais durante o período de estiagem. A intervenção preserva o pavimento e amplia a durabilidade do asfalto.

Com extensão total de 50,2 quilômetros, a rodovia recebe serviços de limpeza lateral, correção de base e aplicação de microrrevestimento em um trecho de 16 quilômetros, assegurando melhores condições de tráfego e mais segurança para os motoristas que utilizam a via.

Rodovia AC-485

O Deracre executou serviços de manutenção na rodovia AC-485, conhecida como Estrada da Borracha, em Xapuri. Com 12 quilômetros de extensão, a via liga o município à BR-317 e recebeu serviços de tapa-buracos, roçagem, limpeza e sinalização, garantindo melhores condições de trafegabilidade e segurança.

Nos trechos mais críticos, foram aplicadas mais de 142 toneladas de massa asfáltica, com investimento superior a R$ 300 mil em recursos do Estado. A intervenção melhora as condições de trafegabilidade e reforça a segurança viária na Estrada da Borracha, que é fundamental para a mobilidade da população de Xapuri e para o escoamento da produção local.

Rodovia AC-90 (Transacreana)

Na rodovia AC-90, conhecida como Transacreana, o Deracre executa obras a partir do quilômetro 20 para garantir trafegabilidade permanente em uma das principais rotas de escoamento da produção rural de Rio Branco.

A intervenção abrange 59 quilômetros, com investimento de R$ 37 milhões, viabilizados por emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, com contrapartida do governo do Estado. Os serviços incluem a recuperação do pavimento e a aplicação de nova camada de CBUQ, além da correção de pontos críticos e recomposição dos acostamentos.

Rodovia AC-198

O Deracre executou serviços de manutenção na rodovia AC-198, no trecho que liga Cruzeiro do Sul a Guajará, no Amazonas, com foco na melhoria da trafegabilidade e da segurança dos usuários. As frentes de trabalho atuaram na retirada de trechos deteriorados do pavimento, limpeza da via, aplicação de nova massa asfáltica e compactação.

A equipe técnica do Deracre em Cruzeiro do Sul mobilizou 23 trabalhadores, com apoio de rolo compactador, rolo carneiro, caminhão caçamba, mini pá carregadeira e espargidor. A atuação reforça o compromisso do governo do Estado com a conservação da malha viária, amplia a mobilidade entre Cruzeiro do Sul e Guajará e contribui para o desenvolvimento regional e a segurança da população.

AC-405

No Vale do Juruá, o Deracre avança na segunda etapa da restauração da rodovia AC-405, em Cruzeiro do Sul. São 10,3 quilômetros em recuperação no trecho que liga o Aeroporto Internacional Marmud Cameli ao entroncamento com a AC-407, eixo estratégico para a mobilidade urbana e regional.

As frentes de trabalho atuam na aplicação de massa asfáltica e na preparação da base dos trechos seguintes, com serviços voltados à durabilidade do pavimento e à segurança do tráfego. A intervenção integra as prioridades de infraestrutura do governo do Estado e conta com apoio de emenda parlamentar, reforçando o compromisso com a melhoria da malha viária e o fortalecimento econômico e social do Vale do Juruá.

Ramal dos Paulistas, Porto Acre

Na zona rural de Porto Acre, o Deracre avança com a pavimentação do Ramal dos Paulistas, executada de forma simultânea em dois lotes. No primeiro trecho, com 5,6 quilômetros, os serviços de drenagem foram concluídos e as equipes atuam na preparação do solo para a aplicação do asfalto. No segundo, com 5 quilômetros, os trabalhos se concentram na implantação de meios-fios e sarjetas, além da preparação da base.

A obra prevê a pavimentação de 11 quilômetros, com investimento de R$ 14 milhões, executados pelo consórcio AG GT & Emot, com recursos de emenda parlamentar e contrapartida do Estado. A intervenção garante melhores condições de acesso, amplia a segurança no tráfego e fortalece o escoamento da produção rural no município.

Ponte do Ramal dos Paulistas, em Porto Acre

O Deracre avançou com o lançamento das vigas metálicas da ponte sobre o Rio Andirá, no Ramal dos Paulistas, na Vila do V, em Porto Acre. A obra já alcançou cerca de 50% de execução e substitui a antiga estrutura de madeira por uma ponte de concreto armado e aço, com 68 metros de extensão e 5,20 metros de largura.

A nova estrutura garante mais segurança e durabilidade à travessia entre o km 10 da Vila do V e a comunidade Quatro Bocas, no Projeto de Assentamento Tocantins, melhorando o tráfego, facilitando o escoamento da produção e transformando a rotina das famílias que vivem e produzem na região.

Ramal do Adolar, em Sena Madureira

O Deracre avança com as obras de pavimentação e construção da passarela de pedestres no Ramal do Adolar, em Sena Madureira. As equipes atuam na finalização da capa asfáltica do ramal, na execução da base dos acostamentos da BR-364 e na concretagem das estruturas da passarela, ampliando a segurança e a mobilidade de quem circula pela região.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que a obra conta com apoio do governador Gladson Camelí e recursos de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, com contrapartida do Estado.

“Estamos finalizando a capa asfáltica, executando a base dos acostamentos e concretando a passarela de pedestres. São ações que garantem mais segurança e melhor acesso para a população de Sena Madureira”, explicou.

Rua Pedro Alexandrino, em Feijó

Em Feijó, o Deracre avança com as obras de pavimentação e adequação da Rua Pedro Alexandrino, uma das principais vias urbanas do município. O investimento é de R$ 2,4 milhões, provenientes de emenda parlamentar do deputado Eduardo Velloso, e contempla a implantação de sistema de drenagem, pavimentação asfáltica, recuperação do pavimento existente, construção de passeios públicos acessíveis e sinalização de trânsito.

A intervenção amplia a mobilidade e a segurança para moradores e condutores e é resultado do esforço conjunto do governo do Estado e da parceria com o parlamentar. Os serviços utilizam Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), garantindo maior resistência, durabilidade e qualidade ao pavimento, com melhorias diretas na circulação urbana e nas condições de tráfego da região.

Orla do Rio Acre, em Brasileia

Em Brasileia, o Deracre avança com as obras de urbanização da orla do Rio Acre, atualmente na fase de concretagem. A intervenção amplia a integração urbana, melhora a acessibilidade e contribui para o fortalecimento do turismo e da economia local, beneficiando diretamente a população.

A obra também representa a reconstrução de um espaço histórico do município, severamente danificado por uma grande enchente que atingiu a área central da cidade. A iniciativa cumpre o compromisso do governo do Estado de revitalizar a orla e devolver à população um ambiente seguro, estruturado e adequado ao convívio social.

Com investimento de R$ 18 milhões, viabilizados por emenda parlamentar do senador Márcio Bittar e contrapartida do Estado, a previsão é de que a obra seja concluída em 2026. O projeto adota técnica de contenção com mantas preenchidas com cimento e areia para proteger as margens contra processos de erosão e prevê ainda a implantação de pista de caminhada, ciclovia e áreas para prática de atividades físicas, inspiradas na estrutura da Gameleira, em Rio Branco.

Obras da Passarela Joaquim Macedo, em Rio Branco

O Deracre executa as obras de recuperação da Passarela Joaquim Macedo, no centro de Rio Branco, com foco no reforço da fundação e da estrutura de sustentação. Nesta etapa, as equipes realizam a execução de estacas raiz, a preparação e montagem das armações de ferro e a concretagem dos apoios estruturais, serviços essenciais para ampliar a estabilidade e a capacidade de carga da passarela, que é um marco histórico e um ponto de travessia fundamental para a população.

Também estão em andamento a confecção das formas para os tirantes protendidos da cortina metálica, responsáveis por absorver os esforços de tração e garantir o equilíbrio da estrutura. O aterro no entorno do Mercado Velho já foi concluído, assegurando um terreno firme e seguro para pedestres e comerciantes, enquanto a Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo se prepara para a recomposição da pavimentação da área.

Passarela sobre o Rio Amônia, em Marechal Thaumaturgo

O Deracre avança na construção da passarela sobre o Rio Amônia, em Marechal Thaumaturgo. A estrutura terá quatro pilares de sustentação. As equipes executam o terceiro pilar e realizam a concretagem dos demais, além do primeiro bloco de extremidade.

As fundações no leito do rio já foram concluídas, com estacas metálicas cravadas por bate-estaca, garantindo a estabilidade da base. A passarela vai permitir a travessia de pedestres entre as duas margens do rio ao longo de todo o ano, assegurando acesso ao aeródromo e a áreas do município que ficam isoladas durante o período de cheia.

O canteiro de obras conta com cerca de 15 trabalhadores em atividade contínua. O investimento é de R$ 5 milhões, viabilizado por emenda parlamentar do senador Márcio Bittar e convênio com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), com execução do Consórcio Negreiros, Vida e Imperial.

Casa do Produtor em Sena Madureira

O Deracre está na etapa final da construção da Casa do Produtor, em Sena Madureira. A estrutura vai atender mais de mil moradores da comunidade e de áreas vizinhas e é executada por meio de parceria entre o governo do Estado e o governo federal, conforme determinação do governador Gladson Camelí.

A obra foi planejada para oferecer apoio direto aos trabalhadores rurais que escoam a produção no município, garantindo um espaço adequado para descanso, organização da produção e permanência temporária durante as viagens. O prédio contará com dormitórios coletivos, área de convivência, copa, depósito e banheiros adaptados.

As instalações elétrica, hidráulica e hidrosanitária já foram concluídas, assim como o piso e o forro. No momento, as equipes atuam no revestimento interno, pintura, execução das calçadas, acabamento do muro e paisagismo.

Arco Viário de Rio Branco

As obras do Arco Viário de Rio Branco avançam nos lotes 1 e 2, com serviços de terraplanagem, instalação de bueiros e cercamento das áreas. O projeto prevê quase 28 quilômetros de pistas pavimentadas e a construção da sexta ponte sobre o Rio Acre, com 326 metros de extensão, atualmente em fase de licitação.

Mesmo durante o período de inverno, os trabalhos seguem em execução, com previsão de conclusão da pavimentação até o final do próximo verão. O investimento total supera R$ 101 milhões, com recursos provenientes de operação de crédito, financiamento do Fonplata e emenda parlamentar.

Com cerca de 30% de execução, a obra vai ligar o bairro Belo Jardim à Vila Custódio Freire, reduzir o tráfego de veículos pesados no centro da capital e melhorar a fluidez do trânsito, com impacto direto na mobilidade urbana de aproximadamente 413 mil moradores.

Estrada Dias Martins, em Rio Branco

O Deracre prossegue com as obras de pavimentação da Estrada Dias Martins, em Rio Branco. As frentes de serviço atuam na implantação de calçadas no trecho já asfaltado e na execução do sistema de drenagem após a ponte. A intervenção contempla a conclusão de dois quilômetros da via, com pavimentação asfáltica, calçadas e ciclovia.

A obra melhora o acesso entre a zona industrial e o Conjunto Universitário, amplia a segurança viária e fortalece a mobilidade urbana na região. Cerca de 500 famílias são beneficiadas diretamente. O investimento é de R$ 6,5 milhões, oriundos de emenda parlamentar, com contrapartida do governo do Estado.

Pontes, asfalto e melhoria em ramais

O Deracre mantém frentes de trabalho para a construção de pontes e o asfaltamento de vias urbanas em Rio Branco, Acrelândia, Capixaba e Epitaciolândia. No interior, as equipes atuam em 14 trechos com serviços de recuperação de estradas que garantem o acesso a comunidades rurais e o escoamento da produção.

Em Sena Madureira, os trabalhos se concentram nos ramais Xiburema e Olho D’Água. Em Assis Brasil, as melhorias alcançam o Ramal Icuriã, a Estrada Velha e o Ramal do km 7. O asfaltamento também avança em Feijó, Manoel Urbano, Tarauacá, Rodrigues Alves e Mâncio Lima. Na capital, as frentes priorizam os bairros Judia, Bom Jesus e Taquari.

Além disso, o Deracre executa a recuperação de pontos críticos em ramais de sete municípios: Acrelândia, Porto Acre, Capixaba, Xapuri, Brasileia, Manoel Urbano e Tarauacá. As intervenções somam R$ 18,3 milhões em emendas parlamentares destinadas pela então senadora e atual vice-governadora Mailza Assis, com foco em garantir acesso permanente, melhorar a circulação e fortalecer a economia rural.

Os serviços atendem os ramais Bengala e Progresso, em Acrelândia; Linha 7 e Mutum, em Porto Acre; Limeira, em Capixaba; Polo Recanto do Equador, em Xapuri; km 59, em Brasileia; Conquista e Extrema, em Manoel Urbano; e Socó, em Tarauacá. Em Acrelândia, o investimento é de R$ 6,1 milhões. Nos demais lotes, os valores variam entre R$ 908 mil e R$ 3,4 milhões.

Aeródromos

O Relatório de Controle Aeroportuário do governo do Acre confirma que a malha aérea estadual ultrapassou 10 mil voos em 2025, superando todo o movimento do ano anterior. Entre janeiro e novembro, foram registrados 10.666 voos, contra 9.162 em 2024, um aumento de 16,42%. Desde 2023, o total acumulado chega a 26.951 operações, resultado dos investimentos do Estado e do plano de recuperação dos aeródromos aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

“Com mais de 10 mil voos em um só ano, superamos marcas históricas e mostramos que investir na infraestrutura aérea salva vidas. O aumento do TFD noturno e a operação 24 horas são respostas concretas para tirar o Acre do isolamento”, enfatizou o governador Gladson Camelí.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que a aviação se consolidou como serviço essencial para as regiões mais isoladas. “Nosso trabalho é garantir que a aviação chegue com mais qualidade e segurança às comunidades distantes, assegurando mobilidade, acesso a serviços essenciais e desenvolvimento”, destacou.

O caráter humanitário da operação se reflete nos resgates aeromédicos do Tratamento Fora de Domicílio (TFD). Desde 2022, o Acre realizou 3.698 resgates aéreos. Em 2025, até novembro, foram 448 operações, sendo 100 noturnas, avanço viabilizado pela implantação da iluminação em cinco aeródromos habilitados: Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Porto Walter, Feijó e Xapuri.

Planejamento para o próximo ciclo

Para o próximo ciclo de investimentos, o planejamento do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) reúne R$ 190.459.325,01 em projetos em diferentes estágios de licitação, aprovação e análise técnica. Entre as obras previstas estão o Viaduto da Corrente, a sexta ponte sobre o Rio Acre, a ponte sobre o Igarapé Aristides, em Feijó, além de intervenções de drenagem, pavimentação urbana e melhorias de ramais em diversos municípios do estado.

Viaduto da Corrente

A construção do Viaduto da Corrente, em Rio Branco, teve o início previsto adiado para 2026 em razão de disputa no processo licitatório ocorrida em 2025. O investimento total da obra é de R$ 35 milhões e integra as ações do governo do Acre para melhorar a mobilidade urbana da capital. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, explicou que o projeto executivo foi concluído e encaminhado para licitação ainda em 2025, conforme determinação do governador Gladson Camelí.

Com o projeto aprovado, o processo foi encaminhado para licitação, etapa necessária para viabilizar a execução da obra. A disputa licitatória, no entanto, acabou postergando o início da construção, que agora está previsto para 2026.

Os recursos federais para a primeira etapa já estão assegurados ao governo do Estado, no valor de R$ 25 milhões, provenientes de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar. O viaduto será implantado na interseção das rodovias BR-364 e AC-40, substituindo a atual rotatória e reduzindo os congestionamentos em um dos trechos de maior fluxo de veículos da capital. O projeto inclui ainda a implantação de vias laterais de acesso e a ampliação da ciclovia da Via Chico Mendes.

Ponte sobre o Igarapé Aristides, em Feijó

Outra obra prevista para 2026 é a construção da nova ponte sobre o Igarapé Aristides, em Feijó, contemplada com emenda parlamentar no valor de R$ 7,5 milhões, de autoria do senador Márcio Bittar. Com 36 metros de extensão, a estrutura será construída em concreto armado e vai garantir a travessia segura sobre o igarapé, além de melhorar a integração entre a área urbana e a estrada de acesso ao aeroporto, já totalmente pavimentada pelo governo do Estado.

Sexta ponte sobre o Rio Acre, em Rio Branco

A construção da sexta ponte sobre o Rio Acre integra o Lote 3 do Arco Metropolitano de Rio Branco e tem como objetivo melhorar a ligação viária, ampliando a fluidez do trânsito e contribuindo para o desenvolvimento da infraestrutura urbana da capital. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou a importância estratégica da obra para a mobilidade urbana e para o escoamento do tráfego pesado em Rio Branco.

“O governador Gladson Camelí tem dado total apoio para que essa obra avance com qualidade e agilidade. A sexta ponte é fundamental para melhorar a mobilidade urbana e reduzir o fluxo de veículos pesados na cidade, beneficiando diretamente a população”, garantiu Sula.

O processo licitatório é coordenado pelo Deracre, com apoio do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), banco regional formado por Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai, que atua no financiamento de projetos de integração entre os países membros.

